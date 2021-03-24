Транспорт
Рая Хачатрян

Tesla разрешила клиентам из США покупать электромобили за биткоин Статьи редакции

В начале года Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин.

О том, что клиенты могут купить Tesla за биткоин Маск объявил в своём Twitter-аккаунте. Пока это могут сделать только жители США, другим этот метод оплаты будет доступен к концу 2021 года.

Чтобы принять платеж, Tesla использует внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Биткоин останется в виде криптовалюты и не будет конвертирован в обычную, добавил Маск.

На сайте Tesla пока функция оплаты биткоинами недоступна.

В феврале Tesla объявила, что вложила $1,5 млрд в биткоин. Компания тогда добавила, что планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за продукты в «ближайшем будущем, в соответствии с законодательством».

#tesla #новость

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Спасибо за наводку sasha supertouch
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Степан Марципан

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как раз тогда, когда биткоин в очередной раз начал падать. едва ли это поможет

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Ян Орлов

Степан
9

Это нормальная коррекция цены, а не падение. Большая разница.

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Denis Bystruev

Степан
2

Ну да, упал с 61 до 55, но Маск-то в январе вложился по 33.

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Степан Марципан

Denis
–2

только у маска еще и акции падают

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Denis Bystruev

Степан
0

Акции даже после падения стоят в несколько десятков, если не в 100 раз больше, чем Tesla было нужно по бизнес-плану для финансирования новых заводов.

Строительство новых или даже расширение старых фабрик — процесс долгий (проектирование, согласование, закупка оборудование, найм), всё, что можно было профинансировать, Tesla профинансировала, и у них ещё осталось.

На самом деле, вложить 1,5 млрд в биткойн не такая плохая идея, просто больше не во что вкладывать. Не в покупку же других автопроизводителей.

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Sergei Timofeyev

Denis
1

 Акции даже после падения стоят в несколько десятков, если не в 100 раз больше, чем Tesla было нужно по бизнес-плану для финансирования новых заводов.

Акции были размещены на бирже по определённой цене. Цена акций влияет только на капитализацию бизнеса. Всё. В остальном, никакие деньги от спекулятивных операций на рынке, Тесле не идут.

Ответить

Denis Bystruev

Sergei
3

Компания может выпускать дополнительные акции и после IPO и Tesla этим активно пользуется для финансирования строительства новых заводов.

В 2020 они выпустили почти 200 млн новых акций:

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TSLA/tesla/shares-outstanding

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Kate Lyapina

Denis
1

Абсолютная правда, обычно Tesla проводят доп эмиссию, когда акции перегреваются) Впрочем, что любопытно, AMC также недавно выиграло от надутых редитторами акций: вот это я понимаю антикризисное управление))

Ответить

Sergei

Kate
1

Тогда - да.

Ответить

Sergey Redmi

Степан
–1

А у тебя член падает и не встаёт

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Маск, скорее новость запустил для обеспечения ликвидности выхода подобной или большей суммы с рынка. А дальше хороший макрет мейкер сделал всё для того, чтобы снять гешефт, когда до 50 тыщ разогналось (тут тоже Маск участвовал).

Ответить

Sergey Redmi

Степан
1

Ага. "Упал" до 50000 долларов. А теперь посмотри это со стороны 2013 года, когда он взлетел до 1000 долларов.
Заебали мамкины иксперты. Иди математику учи, звонок уже прозвенел

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Ну, похоже, вначале мы сходим вниз до 47-48, а дальше посмотрим.

Ответить

Sergey Redmi

Sergei
0

Да хоть до 2000 долларов. Всё равно я лично буду в плюсе

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
–1

Шорты надевай :)

Ответить

Sergey Redmi

Sergei
1

Это какая-то нелепая шутка?

Ответить

1

Степан
0

Это нормальное явление, среди акций криптовалют. Ничего необычного

Ответить

Robert Watkins

Степан
0

Это временное явление. В итоге все равно он пойдет вверх.

Ответить

Denis Bystruev

3

Маск хочет независимую финансовую систему, автономное правительство, лучше — отдельную планету.

Ответить

Дмитрий Айстражник

Denis
1

Отдельная планета у него считай есть. Все эти запуски ракет не просто так! ))

Ответить

1

Дмитрий
0

Марс? Изьавимся от людей)))

Ответить

Anton Reut

Denis
–1

Да ничего он не хочет кроме хайпа. Иначе бы давно купил какой нибудь остров в океане и делал там что хочет.

Ответить

Denis Bystruev

Anton
0

Остров у него уже был, он запускал с него первые ракеты.

Но потом оказалось, что использование комплекса НАСА на мысе Канаверал требует меньше инвестиций и удобнее заказчикам.

Ответить

Vlad Azimov

0

Получается машина становится как акция. Цена зависит от курса? Можно купить дёшево а можно дорого. Но я просто не выкупаю смысла этого нововведения

Ответить

Rownie

Vlad
4

Думаете цена будет в битках? Мне кажется останется в долларах просто считать будут по текущему курсу

Ответить

Vlad Azimov

Rownie
1

Это смотря как там решит «Мастер над монетой»

Ответить

Hambala Fully

Vlad
0

Чтобы стимулировать биток, естественно.

Ответить

Vlad Azimov

Hambala
0

А за спекуляцию ему не прилетит ?

Ответить

Hambala Fully

Vlad
0

А кто захочет его трогать?
Думаю, ему ещё спасибо скажут.

Ответить

Anzor Khachesh

1

Чего это автор то 'склоняет' биткоин, то нет?

Ответить

Pavel Pavel

1

Выходит на рынок Мексики и Колумбии

Ответить

Ivan Bindus

1

Так забавляет, что комментаторы vc.ru сами знают зачем это Илону, ещё и каждый по своему, но зато на все сто)

Ответить

Дежурный турник

0

А сколько в битках-то цена? 

Ответить

Denis Bystruev

Дежурный
2

Курс рассчитывается при заказе и фиксируется на 30 минут.

Вчера в качестве предоплаты $100 брали 0,0018533 BTC, то есть курс получился 53957,80 долл. за 1 BTC.

Если Tesla не собирается переводить BTC в фиат, это окажет положительное сглаживающее воздействие на скачки курса.

Ответить

Bender Rodriguez

Denis
2

что-то мне подсказывает, что зарплату и комплектующие особо не оплатишь за битки так что это все по этому и считается в баксах чтобы моментально в них битки и конвертить (ну разумеется есть время ожидания и для этого есть свои битки чтобы менять их и снизить риски колебания курса)

Ответить

Denis Bystruev

Bender
0

Благодаря высокой стоимости акций у Tesla сейчас денег больше, чем они могут потратить за следующие несколько лет при самом интенсивном инвестировании в строительство новых гигафабрик.

За 2020 год они продали почти 200 млн акций — это видно по разнице между shares outstanding на конец 2019 (887 млн) и 2020 (1,083 млрд). Конечно, не все акции пошли на рынок, часть использовалась в качестве опционов для персонала, но в любом случае, проблем у Tesla с финансированием нет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
1

 Благодаря высокой стоимости акций у Tesla сейчас денег больше

Монописуально им. Акции размещались по определённой цене. За это они получили деньги в момент выкупа. Дальше спекуляция без их участия.

Ответить

Bender Rodriguez

Denis
1

как связано наличие кучи денег и желанием зарабатывать деньги, ведь чтобы акции росли нужно показывать хорошие финансовые отчеты, а все эти продажи чего-то за битки хороший маркетинг и возможность продать теслу чуть другой аудитории со словами просто возьми и заплати

конечно это никак не принижает биток, ведь теперь за него можно купить целую теслу)

Ответить

Stas dyakonov

Дежурный
0

Ну согласно курсу на момент покупки наверное, т.е. Tesla model 3 можно купить менее чем за один биткоин.

Ответить

Денис Денисов

0

Больше маркетинговый шаг. С одной стороны, крипта для Теслы бесполезна, с другой - речь идет о привлечении внимания и ничтожных оборотах с таких покупок. Не будут конвертить в фиат и не заметят никакой разницы.

Ответить

Andy Tsar

0

Ну и лох же Маск, лучше бы за рубли разрешил

Ответить

Илья Шишкунов

0

Какое же всё это казино, акции, криптовалюты, интересно, как всё это будет схлопывается и переживёт ли экономика 

Ответить

Алекс

0

Остроумный способ подготовиться к банкротству "финансового пузыря" под названием "Тесла" и выйти "сухим из воды", причём с тоннами "зелёного" кэша...

Ответить

Angry Games

–1

Падают акции, падает биткоин... Не завидуйте. Падать может только у того, у кого это есть! У вас ничего нет, вы нищие, дорогие комментаторы, нет акций и битков- нет проблем! Вам подойдет жизнь бомжа, у бомжа ничего не падает - стабильность! :)

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