Tesla разрешила клиентам из США покупать электромобили за биткоин Статьи редакции
В начале года Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин.
О том, что клиенты могут купить Tesla за биткоин Маск объявил в своём Twitter-аккаунте. Пока это могут сделать только жители США, другим этот метод оплаты будет доступен к концу 2021 года.
Чтобы принять платеж, Tesla использует внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Биткоин останется в виде криптовалюты и не будет конвертирован в обычную, добавил Маск.
На сайте Tesla пока функция оплаты биткоинами недоступна.
В феврале Tesla объявила, что вложила $1,5 млрд в биткоин. Компания тогда добавила, что планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за продукты в «ближайшем будущем, в соответствии с законодательством».
как раз тогда, когда биткоин в очередной раз начал падать. едва ли это поможет
Ну да, упал с 61 до 55, но Маск-то в январе вложился по 33.
только у маска еще и акции падают
Акции даже после падения стоят в несколько десятков, если не в 100 раз больше, чем Tesla было нужно по бизнес-плану для финансирования новых заводов.
Строительство новых или даже расширение старых фабрик — процесс долгий (проектирование, согласование, закупка оборудование, найм), всё, что можно было профинансировать, Tesla профинансировала, и у них ещё осталось.
На самом деле, вложить 1,5 млрд в биткойн не такая плохая идея, просто больше не во что вкладывать. Не в покупку же других автопроизводителей.
Акции даже после падения стоят в несколько десятков, если не в 100 раз больше, чем Tesla было нужно по бизнес-плану для финансирования новых заводов.
Акции были размещены на бирже по определённой цене. Цена акций влияет только на капитализацию бизнеса. Всё. В остальном, никакие деньги от спекулятивных операций на рынке, Тесле не идут.
Компания может выпускать дополнительные акции и после IPO и Tesla этим активно пользуется для финансирования строительства новых заводов.
В 2020 они выпустили почти 200 млн новых акций:
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TSLA/tesla/shares-outstanding
Абсолютная правда, обычно Tesla проводят доп эмиссию, когда акции перегреваются) Впрочем, что любопытно, AMC также недавно выиграло от надутых редитторами акций: вот это я понимаю антикризисное управление))
Маск, скорее новость запустил для обеспечения ликвидности выхода подобной или большей суммы с рынка. А дальше хороший макрет мейкер сделал всё для того, чтобы снять гешефт, когда до 50 тыщ разогналось (тут тоже Маск участвовал).
Ага. "Упал" до 50000 долларов. А теперь посмотри это со стороны 2013 года, когда он взлетел до 1000 долларов.
Заебали мамкины иксперты. Иди математику учи, звонок уже прозвенел
Ну, похоже, вначале мы сходим вниз до 47-48, а дальше посмотрим.
Да хоть до 2000 долларов. Всё равно я лично буду в плюсе
Шорты надевай :)
Маск хочет независимую финансовую систему, автономное правительство, лучше — отдельную планету.
Отдельная планета у него считай есть. Все эти запуски ракет не просто так! ))
Да ничего он не хочет кроме хайпа. Иначе бы давно купил какой нибудь остров в океане и делал там что хочет.
Остров у него уже был, он запускал с него первые ракеты.
Но потом оказалось, что использование комплекса НАСА на мысе Канаверал требует меньше инвестиций и удобнее заказчикам.
Получается машина становится как акция. Цена зависит от курса? Можно купить дёшево а можно дорого. Но я просто не выкупаю смысла этого нововведения
Чтобы стимулировать биток, естественно.
А за спекуляцию ему не прилетит ?
Так забавляет, что комментаторы vc.ru сами знают зачем это Илону, ещё и каждый по своему, но зато на все сто)
Курс рассчитывается при заказе и фиксируется на 30 минут.
Вчера в качестве предоплаты $100 брали 0,0018533 BTC, то есть курс получился 53957,80 долл. за 1 BTC.
Если Tesla не собирается переводить BTC в фиат, это окажет положительное сглаживающее воздействие на скачки курса.
что-то мне подсказывает, что зарплату и комплектующие особо не оплатишь за битки так что это все по этому и считается в баксах чтобы моментально в них битки и конвертить (ну разумеется есть время ожидания и для этого есть свои битки чтобы менять их и снизить риски колебания курса)
Благодаря высокой стоимости акций у Tesla сейчас денег больше, чем они могут потратить за следующие несколько лет при самом интенсивном инвестировании в строительство новых гигафабрик.
За 2020 год они продали почти 200 млн акций — это видно по разнице между shares outstanding на конец 2019 (887 млн) и 2020 (1,083 млрд). Конечно, не все акции пошли на рынок, часть использовалась в качестве опционов для персонала, но в любом случае, проблем у Tesla с финансированием нет.
Благодаря высокой стоимости акций у Tesla сейчас денег больше
Монописуально им. Акции размещались по определённой цене. За это они получили деньги в момент выкупа. Дальше спекуляция без их участия.
как связано наличие кучи денег и желанием зарабатывать деньги, ведь чтобы акции росли нужно показывать хорошие финансовые отчеты, а все эти продажи чего-то за битки хороший маркетинг и возможность продать теслу чуть другой аудитории со словами просто возьми и заплати
конечно это никак не принижает биток, ведь теперь за него можно купить целую теслу)
Ну согласно курсу на момент покупки наверное, т.е. Tesla model 3 можно купить менее чем за один биткоин.
Больше маркетинговый шаг. С одной стороны, крипта для Теслы бесполезна, с другой - речь идет о привлечении внимания и ничтожных оборотах с таких покупок. Не будут конвертить в фиат и не заметят никакой разницы.
Какое же всё это казино, акции, криптовалюты, интересно, как всё это будет схлопывается и переживёт ли экономика
Остроумный способ подготовиться к банкротству "финансового пузыря" под названием "Тесла" и выйти "сухим из воды", причём с тоннами "зелёного" кэша...
Падают акции, падает биткоин... Не завидуйте. Падать может только у того, у кого это есть! У вас ничего нет, вы нищие, дорогие комментаторы, нет акций и битков- нет проблем! Вам подойдет жизнь бомжа, у бомжа ничего не падает - стабильность! :)
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