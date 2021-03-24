Reuters: китайский такси-сервис Didi запланировал IPO в Нью-Йорке вместо Гонконга при оценке в $100 млрд Статьи редакции
Компания планировала IPO в Гонконге с оценкой в $60 млрд, говорили источники.
Китайская Didi Chuxing выберет нью-йоркскую биржу для своего IPO, сообщило Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом. В октябре издание писало, что компания рассматривает Гонконг для размещения акций.
Если такси-сервис проведёт успешное IPO с оценкой не менее $100 млрд в США, то он также рассмотрит возможность вторичного листинга в Гонконге, говорят источники. По их словам, Didi также обсуждала возможность листинга через специальную компанию (SPAC), но этот вариант менее вероятен.
Собеседники издания добавили, компания предпочтёт Нью-Йорк потому, что при случае IPO в Гонконге она может столкнуться с более жесткой проверкой. Didi уже штрафовали за использование нелицензированных транспортных средств, пишет Reuters.
Один из источников отметил, что в Нью-Йорке также более предсказуемые темпы листинга и больший объём капитала. При IPO в Гонконге оценка компании могла быть около $60 млрд, писало Reuters в октябре.
Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. Компанию поддерживают SoftBank, Alibaba и Tencent. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
Чет какие-то цифры нереальные.
Пожалуй, надо нам с Арсеном тоже со своими тремя шаурмичными выходить на IPO
Если учесть, что у них 60 млн. поездок в сутки - то цифры более, чем реальные.
Красавчики че сказать. Это показатель того, что все возможно. Предприниматель - это тот, кто умеет всех собрать и направить эту синергию на создание чего то. Ты не должен уметь кодить, но должен найти программистов. Не обязательно иметь деньги, но найди того, кто даст тебе на масштабирование. Сплотить и соединить в ОДНО целое вот это все.
Господи... Какие программисты??? Вы видели их приложение? Они давят конкурентов благодаря исключительно демпингу, только деньги решают!
Я в целом не про Di Di, а вообще про бизнес в основном. Приложение да, видел, пользовался. Если про них говорить, скорее не демпингом, а субсидированием водителей.......
И выпустить на российский региональный рынок один из худших сервисов такси.
Да плевать этим гениальным «предпринимателям» на сервисы, они накачивают компании деньгами чтоб на IPO в сотню ярдов оценили и потом уже как-нибудь выкрутиться. Давно понятно что сейчас зарабатывают не на cash flow, а на капитализации. Что не день, то IPO на $100 млрд...
Uber загрустил
Почему? Он давно на бирже, отлично себя чувствует и имеет долю в Диди, как и в большинстве других сервисов
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