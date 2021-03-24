Amazon обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер в фургонах — иначе они не смогут доставлять посылки Статьи редакции
Компания установила камеры в феврале, объяснив, что они нужны для безопасности.
Водители службы доставки Amazon в США теперь должны подписать форму «биометрического согласия», чтобы продолжить работать на компанию, пишет The Verge.
Оно подразумевает согласие на сбор данных с камер, установленных в фургонах доставки. Водители должны согласиться на использование «определённых технологий, в том числе камер» в качестве «условия доставки посылок для Amazon», сообщает Vice.
Речь идет о водителях, которые арендуют фургоны Amazon по программе Partner Service Delivery. По данным Vice, это может затронуть около 75 тысяч водителей.
Какие именно данные будет собирать компания, зависит от того, какое именно оборудование установлено в фургонах, предполагает The Verge. Но соглашение подразумевает широкий спектр собираемых данных. В том числе камеры используют распознавание лиц для подтверждения личности водителя и подключения к учётной записи, сообщает Vice.
Среди собираемых, например, данные о движении фургона, в том числе скорости, ускорении, торможении, поворотах и пройденном расстоянии, «потенциальных нарушениях правил дорожного движения», например, превышение скорости или расстегнутый ремень безопасности. А также «потенциально опасное поведение водителя» — когда он отвлекается от дороги или засыпает.
Компания говорит, что устанавливает камеры для «безопасности» и «повышения качества доставки». Но некоторые водители уже отказались подписывать соглашение.
- Amazon в феврале установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. В них встроено ПО, которое может обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят и другое.
- В начале марта сенаторы пяти штатов США обратились к Amazon с письмом, в котором заявили, что использование камер наблюдения в фургонах доставки «поднимает важные вопросы конфиденциальности и надзора за рабочими, на которые Amazon должна ответить».
- В сентябре 2020 года правозащитники рассказали о тяжёлой работе в Amazon — например, у компании есть электронная система контроля за сотрудниками, на складах установлены камеры, а местоположение водителей постоянно фиксируют.
Кто первый напишет, что это другое, и в США данные под надёжной защитой.
Мы все подневольные, разница лишь в качестве жизни.
Денег меньше станет и там стонать начнут. И клоунов it-шников поубавится со своими стартапами дырявыми.
Технофашизм. Но так то там демократия, это только в россиюшке путин с собяниным собирают данные о каждом твоем шаге
Представим, вы открываете компанию и у вас арендуют автомобили. Вы разве не заинтересованы в том чтобы доверять управление вашими автомобилями только аккуратным водителям, чтобы машины реже ремонтировать и не иметь проблем с доставками? Для этого данные и собирают.
И ещё другой пример, представим вы арендуете дорогое (конкретно для вас) авто. Вы разве не заинтересованы, чтобы каждое ваше движение фиксировалось (видео в салоне, скорость итп), чтобы потом быть «чистеньким», в случае предъяв со стороны владельца дорого авто?
Правильно делают, в чем проблема?
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