«Яндекс» договорился о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт» в феврале.

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Заключение сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт» может негативно повлиять на «уровень экономической концентрации» на рынке такси, считают в Федеральной антимонопольной службе.

Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с регулятором, добавили в ведомстве: стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей.

Согласно статье 28, предварительное согласие регулятора нужно, если компания имеет активы на 7 млрд рублей, а стоимость приобретаемого актива превышает 400 млн рублей.

«Яндекс.Такси» сообщил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт» в феврале. Сумма сделки составит $178 млн, часть из этих денег компания выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В «Яндексе» тогда также говорили, что сделка не требует согласования с антимонопольной службой.

Это не первая попытка компании купить «Везёт»: впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года. Однако ФАС отказала в согласовании, посчитав, что она усилит доминирующее положение «Яндекса» на рынке такси:совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны.