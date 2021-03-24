Транспорт
Таня Боброва

ФАС заявила о возможном «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт» на рынок — но согласования она не требует Статьи редакции

«Яндекс» договорился о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт» в феврале.

3 3 комментария
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Заключение сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт» может негативно повлиять на «уровень экономической концентрации» на рынке такси, считают в Федеральной антимонопольной службе.

Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с регулятором, добавили в ведомстве: стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей.

Согласно статье 28, предварительное согласие регулятора нужно, если компания имеет активы на 7 млрд рублей, а стоимость приобретаемого актива превышает 400 млн рублей.

«Яндекс.Такси» сообщил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт» в феврале. Сумма сделки составит $178 млн, часть из этих денег компания выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В «Яндексе» тогда также говорили, что сделка не требует согласования с антимонопольной службой.

Это не первая попытка компании купить «Везёт»: впервые о сделке по покупке активов компании объявили в июле 2019 года. Однако ФАС отказала в согласовании, посчитав, что она усилит доминирующее положение «Яндекса» на рынке такси:совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везёт» составит 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны.

В новой сделке изменились условия, а доля «Везёт» на рынке и оборот компании на фоне пандемии могли сократиться, оценивали аналитики «ВТБ Капитал» в разговоре с vc.ru. По их оценкам, доля такси-сервиса на российском рынке могла упасть с 12% до 5-6%.

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#новость #яндекстакси #везет

3 3 комментария
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Алексей Афанасьев

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А я помню как год-два назад была новость о том что фас эту же сделку не согласовала. Типа уж слишком большое влияние она окажет на рынок

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роман долгополов

Алексей
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Тогда был другой директор ФАС,пришел новый
Сделали заход:прогнулся.Ща кучно дальше пойдет

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alex twit

роман
0

Сделали занос

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