Транспорт
Рая Хачатрян

Forbes оценил состояние экс-главы Yota Дениса Свердлова в $9,8 млрд после листинга его компании Arrival Статьи редакции

Компания вышла на биржу с оценкой $13,6 млрд.

  • Британская компания-разработчик электромобилей Arrival Дениса Свердлова вышла на Nasdaq по схеме с поглощением. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд, пишет Forbes.
  • Для выхода на биржу Arrival объединилась с американской CIIG Merger Corp. Теперь акции компании торгуются на Nasdaq под тикером «ARVL». Стоимость акций к закрытию торгов упали на 4,5% — до $21,01.
  • В ноябре компания сообщала об общей оценке в $5,4 млрд, но она оказалось выше более чем в два раза. Financial Times назвала листинг Arrival крупнейшим в истории британских стартапов.
  • Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В начале марта компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.

  • Arrival планирует управлять сетью микрофабрик, которые будут поставлять 1000 автобусов или 10 тысяч грузовиков в год клиентам. Forbes отмечает, что фабрики Arrival стоят $50 млн, тогда как на обычные автомобильные заводы необходимо тратить не менее $1 млрд.

#новость #arrival

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Чит Чат

12

Удивительно, продукта нет, бизнеса нет и уже на бирже

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Gavroche

Чит
9
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Друг Бригады

Чит
1

Да, и как-то привычно видеть подобное, поскольку за последние годы (и особенно - за последний) такое происходит ну очень часто. Это капитализм сходит с ума подобно раскрученному до бешеной скорости, но разрушающемуся подшипнику. Пир на всю катушку во время чумы.  Ну и вот еще:
https://vc.ru/finance/179890-spac-chto-za-azhiotazh-vokrug-kompaniy-pustyshek
https://vc.ru/finance/175401-kak-ipo-tolko-bez-ipo-chem-tradicionnyy-vyhod-na-birzhu-ustupaet-nabirayushchemu-populyarnost-spac

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Roman Nenznaskiy

Друг
0

Вы понимаете разницу между капитализацией компании и живыми деньгами? Акций при этом IPO могли купить на $200М всего при оценке компании. Оценка - это тупо ожидания, а не живые бабки.

Я могу создать английскую LTD выпустить 1 ярд акций по $10 каждая и заявить, что моя компания стоит 10 млрд... и что с того? тоже пирую во время чумы?
 
Это у вас в голове разрушаются подшипники т.к. не понимая сути происходящего, как бабки у подъезда всех х@ями кроете... 

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Roman Nenznaskiy

Чит
0

Что вы вообще знаете про эту компанию, что бы тут рассказывать, чего у нее нет? 
У нее есть уже подтвержденный заказ на 20к грузовиков от UPS, уже есть заводы и производственный линии.

Только бы языком поцокать...

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Чит Чат

Roman
0

заказ можно отменить

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Станислав Антохи

Чит
0

Биржа - это всего лишь способ привлечения капитала.
Какая разница - это закрытые раунды при участии VC и ангелов, или те же VC и ангелы идут на биржу и покупают акции? 

Причём выход на биржу - это более логичный способ привлечения начального капитала, чем облигации или кредиты. Потому что кто вам в долг даст, если у вас залога нет и оборотки нет?

Вы хотите производить электромобили. Это дофига капиталоёмкое предприятие.
Какие альтернативы ? В гараже? 
Как же ещё можно поднимать денег на старт производства кроме продажи долей?
Или у вас триггер на слова "IPO" и "биржа"? Как будто это скам какой-то.. 

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Чит Чат

Станислав
0

Чтобы что-то продавать, нужно что-то производить. Обещания на биржу выводить... а там вообще можно было? Там же вроде даже требование есть к доходам.

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Станислав Антохи

Чит
0

Ну оператору NASDAQ наверное виднее,  выдержали ли они требования к IPO или нет. 

Там тест на наличие капитала и тест на прибыль, причём прибыль может быть в будущем. 

Тест на капитал они прошли видимо за счёт участников первых, закрытых раундов. 

Кто сказал, что на бирже нельзя продавать обещания? На бирже продаются акции и все они являются обещаниями. Вопрос цены и риска. 

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Сергей Щукин

Чит
0

Когда вливают триллионы эмиссии в финпузырь - нужно их где-то крутить 🤷‍♂️

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Илья Шишкунов

7

Неплохо навалился на йотафоне

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Друг Бригады

3

Кто-нибудь скажите им там про йотафон.

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Shlomo Goldenberg

2

ничего не произвели еще - оценка 13 мрлд долл. отлично. я тоже так хочу

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Революционный бас

Shlomo
0

Но ведь могут же! Вот вдруг как возьмут и произведут что все просто ахнут 😁

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Shlomo Goldenberg

Революционный
0

я тоже могу чего хочешь. но потом

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Сергей Мазур

2

Попахивает очередным Theranos

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Alexandre Svergoun

0

Лично я рад за чела. Хотелось бы знать больше технических деталей.  Особенно про мини фабрики. 

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Чит Чат

0

Не верю в них. Скам какой-то. Даже по рендерам их машин видно, что они мало чего понимают в автопром.

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