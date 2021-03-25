Forbes оценил состояние экс-главы Yota Дениса Свердлова в $9,8 млрд после листинга его компании Arrival Статьи редакции
Компания вышла на биржу с оценкой $13,6 млрд.
- Британская компания-разработчик электромобилей Arrival Дениса Свердлова вышла на Nasdaq по схеме с поглощением. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд, пишет Forbes.
- Для выхода на биржу Arrival объединилась с американской CIIG Merger Corp. Теперь акции компании торгуются на Nasdaq под тикером «ARVL». Стоимость акций к закрытию торгов упали на 4,5% — до $21,01.
- В ноябре компания сообщала об общей оценке в $5,4 млрд, но она оказалось выше более чем в два раза. Financial Times назвала листинг Arrival крупнейшим в истории британских стартапов.
- Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В начале марта компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
Arrival планирует управлять сетью микрофабрик, которые будут поставлять 1000 автобусов или 10 тысяч грузовиков в год клиентам. Forbes отмечает, что фабрики Arrival стоят $50 млн, тогда как на обычные автомобильные заводы необходимо тратить не менее $1 млрд.
Удивительно, продукта нет, бизнеса нет и уже на бирже
Да, и как-то привычно видеть подобное, поскольку за последние годы (и особенно - за последний) такое происходит ну очень часто. Это капитализм сходит с ума подобно раскрученному до бешеной скорости, но разрушающемуся подшипнику. Пир на всю катушку во время чумы. Ну и вот еще:
https://vc.ru/finance/179890-spac-chto-za-azhiotazh-vokrug-kompaniy-pustyshek
https://vc.ru/finance/175401-kak-ipo-tolko-bez-ipo-chem-tradicionnyy-vyhod-na-birzhu-ustupaet-nabirayushchemu-populyarnost-spac
Вы понимаете разницу между капитализацией компании и живыми деньгами? Акций при этом IPO могли купить на $200М всего при оценке компании. Оценка - это тупо ожидания, а не живые бабки.
Я могу создать английскую LTD выпустить 1 ярд акций по $10 каждая и заявить, что моя компания стоит 10 млрд... и что с того? тоже пирую во время чумы?
Это у вас в голове разрушаются подшипники т.к. не понимая сути происходящего, как бабки у подъезда всех х@ями кроете...
Что вы вообще знаете про эту компанию, что бы тут рассказывать, чего у нее нет?
У нее есть уже подтвержденный заказ на 20к грузовиков от UPS, уже есть заводы и производственный линии.
Только бы языком поцокать...
Биржа - это всего лишь способ привлечения капитала.
Какая разница - это закрытые раунды при участии VC и ангелов, или те же VC и ангелы идут на биржу и покупают акции?
Причём выход на биржу - это более логичный способ привлечения начального капитала, чем облигации или кредиты. Потому что кто вам в долг даст, если у вас залога нет и оборотки нет?
Вы хотите производить электромобили. Это дофига капиталоёмкое предприятие.
Какие альтернативы ? В гараже?
Как же ещё можно поднимать денег на старт производства кроме продажи долей?
Или у вас триггер на слова "IPO" и "биржа"? Как будто это скам какой-то..
Ну оператору NASDAQ наверное виднее, выдержали ли они требования к IPO или нет.
Там тест на наличие капитала и тест на прибыль, причём прибыль может быть в будущем.
Тест на капитал они прошли видимо за счёт участников первых, закрытых раундов.
Кто сказал, что на бирже нельзя продавать обещания? На бирже продаются акции и все они являются обещаниями. Вопрос цены и риска.
Когда вливают триллионы эмиссии в финпузырь - нужно их где-то крутить 🤷♂️
ничего не произвели еще - оценка 13 мрлд долл. отлично. я тоже так хочу
Революционный бас
Но ведь могут же! Вот вдруг как возьмут и произведут что все просто ахнут 😁
Лично я рад за чела. Хотелось бы знать больше технических деталей. Особенно про мини фабрики.
Не верю в них. Скам какой-то. Даже по рендерам их машин видно, что они мало чего понимают в автопром.
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