Транспорт
Рая Хачатрян

Власти США предписали Илону Маску удалить твит с критикой профсоюзов и восстановить уволенного активиста Tesla Статьи редакции

Фразу Маска «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» посчитали угрозой.

Национальный совет по трудовым отношениям постановил, что Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США, в том числе увольняя профсоюзного активиста, пишет Bloomberg.

Речь идёт о сотруднике Ричарде Ортисе, который участвовал в профсоюзе «Справедливое будущее в Tesla» — например, распространял листовки у завода компании в Калифорнии, отмечает NYT. Ортиса уволили в октябре 2017 года и заявили, что он якобы публиковал в Facebook скриншоты профилей сотрудников на внутренней платформе Tesla.

Кроме этого, Илону Маску предписали удалить твит 2018 года, в котором он критикует профсоюзы. Фразу «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» регулятор назвал угрозой — Маск пытался с помощью денег пресекать попытки вступать в профсоюзы.

Elon Musk @elonmusk
@dmatkins137 @ShayneRarma @NASA Nothing stopping Tesla team at our car plant from voting union. Could do so tmrw if they wanted. But why pay union dues & give up stock options for nothing? Our safety record is 2X better than when plant was UAW & everybody already gets healthcare.
Ничто не мешает команде Tesla на нашем автозаводе вступить в профсоюзы. Они могли бы сделать это и завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции? У нас безопасность в два раза выше, чем когда компания состояла в профсоюзе, и все уже получают медицинскую страхову.

Правление поручило Tesla провести собрание на своём главном заводе во Фремонте, чтобы проинформировать рабочих о защите их прав — встречу должен провести сам Маск или представитель совета директоров в его присутствии. Tesla отрицает правонарушения и утверждает, что в твите Маск выражает свою точку зрения.

#новость #tesla

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андрей Тафратов

–21

Пошли нахуй они со своими проф союзами . Те ещё пидарасы .

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Jack Hammer

андрей
35

Профсоюзы это именно то, почему сейчас никого не лупят на обычной работе, и вообще - действительно, зачем нужны все эти профсоюзы, права работников, ТК, пенсии, социальные гарантии...

Ответить

Канищев Максим

Jack
5

Это в Америке. У нас профсоюзы только для виду. А лупить и работать бесплатно сверхрабочего времени  и прочие права этого скоро у нас и так не будет благодаря вове и ко.

Ответить

Андрей Деревянко

Канищев
7

Меня не лупят, Максим, расскажите о своих проблемах?

Ответить

Канищев Максим

Андрей
–2

Лупить тоде пока не начали, но работать за бесплатно уже требуют.

Ответить

Nikolai O

Канищев
3

Вас заставляют работать бесплатно? 

Ответить

Илья Фирсов

Nikolai
–1

Ну ЗП,которую предлагают за некоторые профессии - можно считать бесплатной работой.

Ответить

Михаил

Илья
1

Это что за "некоторые профессии" такие?

Ответить

Илья

Михаил
–2

Медики и учителя у нас давно нормальную зарплату начали получать? 

Ответить

Михаил

Илья
0

Разве в частных школах и клиниках плохо платят?

Ответить

Тимофей Чекулаев

Nikolai
0

большинство работает бесплатно

Ответить

Илья Фирсов

Jack
2

Вы серьезно? Те профсоюзы, которые на постсоветском пространстве в большинстве существуют защищаю работника? :) 

Ответить

Дмитрий Малахов

Илья
0

Статья про США , я не вижу никакой связи вопросов Теслы и профсоюзов и "постсоветского пространства".

Ответить

Илья Фирсов

Дмитрий
0

я отвечаю на сообщения человека, который говорит что профсоюзы работают. У меня другое мнение. Вам какое дело до этого? И второй вопрос - вы тут следите что бы сообщения были только о США? :)

Ответить

Тимофей Чекулаев

Илья
0

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22

Изучай и хватит бред нести

Ответить

Илья Фирсов

Тимофей
0

О да. Использовать новостные статейки для подтверждения своей правоты. Ну да ладно ;)
Главное что бы среди всех этих историй была ваша, когда вам помог реально профсоюз. Но только я не о путевке куда то, за ваши же деньги, которые вы платите ежемесячно профсоюзу :)

Ответить

John Doe

Jack
1

Профсоюзы это именно то, почему сейчас никого не лупят на обычной работе

Форд поднимал зарплаты и сокращал рабочий день не из-за профсоюзов. Вам зарплату платят тоже не из-за профсоюзов, я думаю.

Подскажите, пожалуйста, какие есть заслуги профсоюзов для улучшения благосостояния "рабочих"? Не в общих чертах, что из-за них нас сейчас "не лупят", а что конкретнее.

Обратных примеров довольно много – Детройт может быть одним из таких примеров.

Ответить

Степан Марципан

John
1

Детроит заглох не из-за профсоюзов а из-за интервенции азиатских автопроизводителей, чье доминирование сохраняется до сих пор несмотря на все профсоюзы и социальные плюшки нашего времени. 

Ответить

Тимофей Чекулаев

John
0

Почитай историю профсоюзного движения хотя бы...

Или в гугле вбей "профсоюз достиг"

Ответить

Тимофей Чекулаев

John
0

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22

вот изучай

Ответить

Тимофей Чекулаев

John
0

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22

вот еще

Ответить

Ilya Sidyakin

Jack
0

Профсоюзы это когда правительство говорит: «да не хотим мы делать нормальное трудовое законодательство, давайте вы сами там доставайте работодателя как хотите»

А уж то, что председатель профсоюза зачастую вообще ничего не делает, кроме деятельности профсоюза, работодатель должен его кормить - вообще песня.

Ответить

Илья Фирсов

Ilya
1

Почему не делает? Он подписывает бумажки что профсоюзы не против что бы работников лупили :)

Ответить

Тимофей Чекулаев

андрей
0

Иди тогда работать по 12 часов в шахте или заводе с 1 выходным.... клоун

Ответить

Sasha Step

3

Делаем ставки? Я за то что пошлет...
Национальный совет по трудовым отношениям в США их полномочия максимум подать в суд.  А суды для Маска как дачи для Россиян

Ответить

Илья Фирсов

Sasha
0

Ну проведет он собрания где так же заявит что написал у себя. Потролит как говорится :)

Ответить

Тимофей Чекулаев

Sasha
0

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22

Изучай и хватит бред нести

Ответить

Вера Гагарина

3

ХЗ че там в штатах по профсоюзам, но в РФ это кучка пидаров, которые занимаются путевками для лояльных работников. Это я вам как эксперт по профсоюзам говорю :)

То есть, как бы странно не звучала, но профсоюзы глубоко похуй на права работников. Но не похуй на те копейки, что им отчисляют в виде взносов.

Давайте, начинайте ставить минусы, тут такого рода правду не любят, насколько я могла заметить :))

Ответить

Тимофей Чекулаев

Вера
1

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22

Изучай и хватит бред нести

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Вера Гагарина

Тимофей
–1

Ну хуй мне чета изучать, если мой учитель  это жизнь :) Сам изучай свое говно.

Ответить

Тимофей Чекулаев

Вера
0

если не смогла организовать профсоюз у себя, то чего жаловаться... 

Ответить

Вера Гагарина

Тимофей
–1

Я, блять, знаю о профсоюзах все. И нахуй мне его организовывать? Были у нас желтые профсоющы, каких большинство в РФ. Ну пидары и пидары  какой с них спрос? Занимались так всякой своей профсоюзной хуйней. Но мне как представителю работодателя они не мешали совершенно. Карманные профсоюзы :)

Ответить

Тимофей Чекулаев

Вера
1

И не будут мешать, пока работники сами не начнут объединяться. И материться плохо

Ответить

Вера Гагарина

Тимофей
0

Кому плохо? :)

Ответить

Тимофей

Вера
1

Ну например мне не приятно =)

Ответить

Вера

Тимофей
0

Да и хуй с ним: мы же не в соцсетях, где ругаться запрещено :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Вера
0

Не только этим, но и всячески помогают работодателю снизить стоимость труда

Ответить

Вера Гагарина

Sergei
–1

Да, блять, они живут ровно до того, пока работодатель им разрешает это делать. Поэтому и снизить зарплату и уволить  без проблем. Даже помогут, если нужно будет :)

Ответить

Jack Hammer

1

Интересно, будет ли Маск гнуть свою линию, или сдасться под влиянием давления со стороны? 🤔

Ответить

Тамара Корытина

1

Из серии, когда долго боролся за права 🤟

Ответить

андрей Тафратов

0

Ребята хватит топить за профсоюзы ... Это они виноваты в гибели Детройта ... Почитайте и посмотрите ... Потом рубаху на себе рвите и дизлайк ставьте господа ...

Ответить

Тимофей Чекулаев

андрей
0

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22

https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22

Изучай и хватит бред нести

Ответить

андрей Тафратов

Тимофей
0

Ты глубже изучи ... Тимон ... Тут такое дело что требуется детально вникать потом вернись в дискуссию целую князь )!

Ответить

МэрГэлэкси

–1

ВСЕМ ПРИВЕТ, ЗНАЮ НЕ ПО ТЕМЕ, НО Я ХОТЕЛ БЫ ЧТОБЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 30 ДНЕЙ, заранее спасибо;).

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Максим Мильгаузен

МэрГэлэкси
0

Можешь дрочить каждый день

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