Власти США предписали Илону Маску удалить твит с критикой профсоюзов и восстановить уволенного активиста Tesla Статьи редакции
Фразу Маска «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» посчитали угрозой.
Национальный совет по трудовым отношениям постановил, что Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США, в том числе увольняя профсоюзного активиста, пишет Bloomberg.
Речь идёт о сотруднике Ричарде Ортисе, который участвовал в профсоюзе «Справедливое будущее в Tesla» — например, распространял листовки у завода компании в Калифорнии, отмечает NYT. Ортиса уволили в октябре 2017 года и заявили, что он якобы публиковал в Facebook скриншоты профилей сотрудников на внутренней платформе Tesla.
Кроме этого, Илону Маску предписали удалить твит 2018 года, в котором он критикует профсоюзы. Фразу «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» регулятор назвал угрозой — Маск пытался с помощью денег пресекать попытки вступать в профсоюзы.
Правление поручило Tesla провести собрание на своём главном заводе во Фремонте, чтобы проинформировать рабочих о защите их прав — встречу должен провести сам Маск или представитель совета директоров в его присутствии. Tesla отрицает правонарушения и утверждает, что в твите Маск выражает свою точку зрения.
Пошли нахуй они со своими проф союзами . Те ещё пидарасы .
Профсоюзы это именно то, почему сейчас никого не лупят на обычной работе, и вообще - действительно, зачем нужны все эти профсоюзы, права работников, ТК, пенсии, социальные гарантии...
Это в Америке. У нас профсоюзы только для виду. А лупить и работать бесплатно сверхрабочего времени и прочие права этого скоро у нас и так не будет благодаря вове и ко.
Меня не лупят, Максим, расскажите о своих проблемах?
Лупить тоде пока не начали, но работать за бесплатно уже требуют.
Ну ЗП,которую предлагают за некоторые профессии - можно считать бесплатной работой.
Вы серьезно? Те профсоюзы, которые на постсоветском пространстве в большинстве существуют защищаю работника? :)
Статья про США , я не вижу никакой связи вопросов Теслы и профсоюзов и "постсоветского пространства".
я отвечаю на сообщения человека, который говорит что профсоюзы работают. У меня другое мнение. Вам какое дело до этого? И второй вопрос - вы тут следите что бы сообщения были только о США? :)
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22
Изучай и хватит бред нести
О да. Использовать новостные статейки для подтверждения своей правоты. Ну да ладно ;)
Главное что бы среди всех этих историй была ваша, когда вам помог реально профсоюз. Но только я не о путевке куда то, за ваши же деньги, которые вы платите ежемесячно профсоюзу :)
Профсоюзы это именно то, почему сейчас никого не лупят на обычной работе
Форд поднимал зарплаты и сокращал рабочий день не из-за профсоюзов. Вам зарплату платят тоже не из-за профсоюзов, я думаю.
Подскажите, пожалуйста, какие есть заслуги профсоюзов для улучшения благосостояния "рабочих"? Не в общих чертах, что из-за них нас сейчас "не лупят", а что конкретнее.
Обратных примеров довольно много – Детройт может быть одним из таких примеров.
Детроит заглох не из-за профсоюзов а из-за интервенции азиатских автопроизводителей, чье доминирование сохраняется до сих пор несмотря на все профсоюзы и социальные плюшки нашего времени.
Почитай историю профсоюзного движения хотя бы...
Или в гугле вбей "профсоюз достиг"
Профсоюзы это когда правительство говорит: «да не хотим мы делать нормальное трудовое законодательство, давайте вы сами там доставайте работодателя как хотите»
А уж то, что председатель профсоюза зачастую вообще ничего не делает, кроме деятельности профсоюза, работодатель должен его кормить - вообще песня.
Почему не делает? Он подписывает бумажки что профсоюзы не против что бы работников лупили :)
Иди тогда работать по 12 часов в шахте или заводе с 1 выходным.... клоун
Делаем ставки? Я за то что пошлет...
Национальный совет по трудовым отношениям в США их полномочия максимум подать в суд. А суды для Маска как дачи для Россиян
Ну проведет он собрания где так же заявит что написал у себя. Потролит как говорится :)
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22
Изучай и хватит бред нести
ХЗ че там в штатах по профсоюзам, но в РФ это кучка пидаров, которые занимаются путевками для лояльных работников. Это я вам как эксперт по профсоюзам говорю :)
То есть, как бы странно не звучала, но профсоюзы глубоко похуй на права работников. Но не похуй на те копейки, что им отчисляют в виде взносов.
Давайте, начинайте ставить минусы, тут такого рода правду не любят, насколько я могла заметить :))
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22
Изучай и хватит бред нести
Ну хуй мне чета изучать, если мой учитель это жизнь :) Сам изучай свое говно.
если не смогла организовать профсоюз у себя, то чего жаловаться...
Я, блять, знаю о профсоюзах все. И нахуй мне его организовывать? Были у нас желтые профсоющы, каких большинство в РФ. Ну пидары и пидары какой с них спрос? Занимались так всякой своей профсоюзной хуйней. Но мне как представителю работодателя они не мешали совершенно. Карманные профсоюзы :)
И не будут мешать, пока работники сами не начнут объединяться. И материться плохо
Не только этим, но и всячески помогают работодателю снизить стоимость труда
Да, блять, они живут ровно до того, пока работодатель им разрешает это делать. Поэтому и снизить зарплату и уволить без проблем. Даже помогут, если нужно будет :)
Интересно, будет ли Маск гнуть свою линию, или сдасться под влиянием давления со стороны? 🤔
Ребята хватит топить за профсоюзы ... Это они виноваты в гибели Детройта ... Почитайте и посмотрите ... Потом рубаху на себе рвите и дизлайк ставьте господа ...
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%22
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%22
Изучай и хватит бред нести
Ты глубже изучи ... Тимон ... Тут такое дело что требуется детально вникать потом вернись в дискуссию целую князь )!
ВСЕМ ПРИВЕТ, ЗНАЮ НЕ ПО ТЕМЕ, НО Я ХОТЕЛ БЫ ЧТОБЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 30 ДНЕЙ, заранее спасибо;).
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