Фразу Маска «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» посчитали угрозой.

Национальный совет по трудовым отношениям постановил, что Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США, в том числе увольняя профсоюзного активиста, пишет Bloomberg.

Речь идёт о сотруднике Ричарде Ортисе, который участвовал в профсоюзе «Справедливое будущее в Tesla» — например, распространял листовки у завода компании в Калифорнии, отмечает NYT. Ортиса уволили в октябре 2017 года и заявили, что он якобы публиковал в Facebook скриншоты профилей сотрудников на внутренней платформе Tesla.

Кроме этого, Илону Маску предписали удалить твит 2018 года, в котором он критикует профсоюзы. Фразу «зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции?» регулятор назвал угрозой — Маск пытался с помощью денег пресекать попытки вступать в профсоюзы.

Elon Musk @elonmusk @dmatkins137 @ShayneRarma @NASA Nothing stopping Tesla team at our car plant from voting union. Could do so tmrw if they wanted. But why pay union dues & give up stock options for nothing? Our safety record is 2X better than when plant was UAW & everybody already gets healthcare. Ничто не мешает команде Tesla на нашем автозаводе вступить в профсоюзы. Они могли бы сделать это и завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции? У нас безопасность в два раза выше, чем когда компания состояла в профсоюзе, и все уже получают медицинскую страхову.

Правление поручило Tesla провести собрание на своём главном заводе во Фремонте, чтобы проинформировать рабочих о защите их прав — встречу должен провести сам Маск или представитель совета директоров в его присутствии. Tesla отрицает правонарушения и утверждает, что в твите Маск выражает свою точку зрения.