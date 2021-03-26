Первую модель для массового рынка могут выпустить уже в 2023 году, говорят источники.

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Производитель смартфонов и другой техники Xiaomi Corp выпустит собственный электромобиль — для этого компания использует один из заводов китайского автопроизводителя Great Wall, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, электромобиль Xiaomi будет предназначен для массового рынка — первая модель может выйти уже в 2023 году, говорит один из них. Электромобили Xiaomi смогут подключаться к другим устройствам из экосистемы производителя.

Great Wall пока не помогала в производстве другим компаниям, отмечает Reuters. Она также будет консультировать Xiaomi для ускорения проекта. Компании планируют объявить о партнерстве в начале следующей недели, сказал собеседник Reuters. Xiaomi и Great Wall от комментариев отказались.

Стоимость акций технологической компании выросла на 5% после открытия торгов, акции Great Wall в Гонконге выросли на 9%.

Xiaomi задумалась над производством автомобилей, потому что компания стремится диверсифицировать свои доходы, большая часть из которых приходится на бизнес смартфонов, отмечает Reuters.