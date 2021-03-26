Транспорт
Рая Хачатрян

Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под своим брендом на заводе китайской Great Wall — Reuters Статьи редакции

Первую модель для массового рынка могут выпустить уже в 2023 году, говорят источники.

29 29 комментариев
1427 просмотров

Производитель смартфонов и другой техники Xiaomi Corp выпустит собственный электромобиль — для этого компания использует один из заводов китайского автопроизводителя Great Wall, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, электромобиль Xiaomi будет предназначен для массового рынка — первая модель может выйти уже в 2023 году, говорит один из них. Электромобили Xiaomi смогут подключаться к другим устройствам из экосистемы производителя.

Great Wall пока не помогала в производстве другим компаниям, отмечает Reuters. Она также будет консультировать Xiaomi для ускорения проекта. Компании планируют объявить о партнерстве в начале следующей недели, сказал собеседник Reuters. Xiaomi и Great Wall от комментариев отказались.

Стоимость акций технологической компании выросла на 5% после открытия торгов, акции Great Wall в Гонконге выросли на 9%.

Xiaomi задумалась над производством автомобилей, потому что компания стремится диверсифицировать свои доходы, большая часть из которых приходится на бизнес смартфонов, отмечает Reuters.

Крупные технологические компании всё чаще задумываются о разработке собственных автомобилей, пишет издание. В декабре его источники сообщили, что Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году, а в феврале Reuters рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили в 2021 году. В самой компании информацию опровергли.

#новость #xiaomi

29 29 комментариев
16
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 29, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 225799, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 26 Mar 2021 10:23:38 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Kirill Komissarov

17

Это будет топ за свои деньги

Ответить

Alexandr Leibowitz

Kirill
3

Это будет автомобиль с неотключаемым подвижным монитором на кронштейне с рекламой на китайском, который будет следить за движениями глаз водителя и пытаться заслонить ему обзор на 50%. При попытке вырвать его к чёртовой матери вы теряете гарантию на автомобиль.

Ответить

Kirsan Kaifat

Alexandr
0

все же вы описали что-то гораздо лучшее, чем отечественный автопром

Ответить

Канищев Максим

6

После чайника, телефона, приставки и телевизора от xiaomi, надо купить и машину. Главное чтобы машина уже с завода не была обклеенная рекламой.

Ответить

Маркетологов к стенке

Канищев
4

Через день выпустят такое вот видео и все норм с рекламой будет

Ответить

Намерен цветок

Канищев
1

Когда Xiaomi начнет предлагать мужа\жену за подписку - тогда то наступит самое интересное

Ответить

Artemy

Намерен
0

Кошку?

Ответить

Маркетологов к стенке

–3

Отлично. Надо теперь запостить, что компания планирует колонизировать какую-нибудь планету и акции попрут вверх.
Ну а если серьезно, то по последним событиям, крах Теслы становится неизбежным. В Европе уже началось падение продаж, ща китайцы начнут штамповать электромобили.

Ответить

Канищев Максим

Маркетологов
7

Может быть маленькая проблема у китайцев, их просто не пустят на рынок Европы/США.

Ответить

Маркетологов к стенке

Канищев
–2

А кто им запретит то? США? Стоило только китайцам внести огрызок и других гигантов в предварительный черный список и США с мокрыми штанами начали пятиться назад.

Ответить

Канищев Максим

Маркето…
6

Вы про хуавей не слышали? Или про xiaomi? Хуавей телефоны уже в полной ж. Xiaomi пока отбилась в суде США, но если захотят додавят. Если США захочет с китайцами в Европе и и кто работать не будет.

Ответить

Маркетологов к

Канищев
–1

Конечно слышал. Но есть одно, это совместная операция. Вообще, все обоюдные санкции - это совместная компания, только контролирует все третья сторона. 

Ответить

kuttehals

Маркето…
1

Так же как запретили TikTok и всю иностранную технику кроме Samsung

Ответить

Маркетологов к

kutteha…
0

Для того, чтобы обвалить фондовый рынок, нужно нанести удар по технологическому сектору, поэтому и идет такой обмен санкциями. Простыми словами, идет подготовка к нанесению главных ударов, чтобы рынок обвалился. По факту - это совместная спецоперация. Как только Китай начнет отвечать, а отвечать он в любом случае начнет и главная цель это эпл и тесла, то весело станет всем. Тик ток - это шолупонь, для создания общей видимости противостояния.

Ответить

Dmitry Kiselev

2

это же та самая компания, которая делает умную ушную палочку, с видеокамерой, передающей изображение содержимого уха прямо на смартфон? Шах и мат, Тесла.

Ответить

Artemy

Dmitry
0

Мне такую на Новый год подарили. Каждый день новый контент для сторис!

Ответить

Rusik M

1

Надеюсь лагать не будет)

Ответить

Alexandr Leibowitz

Rusik
0

Будет((

Ответить

Маркетологов к стенке

Alexandr
–1

Да не тормозят новые смартфоны уже. Это не огрызок, где даже в закрытой системе все лагает и отваливается.

Ответить

Artemy

Маркето…
0

У меня шестилетний айфон 6s, все отлично работает на последней системе, плавно так. Только вот экраны по мере разбивания приноровился менять.

Ответить

Илья Шишкунов

1

Для РФ машины с Грейт Волла выпускают пол маркой Хавал

Ответить

Kirill Maslennikov

1

Чтобы завести, надо будет регион поменять :)

Ответить

alex twit

1

2 чашка рис великий Xi Xiaomi

Ответить

Александр Аксенов

0

Честно говоря, никогда не считал, что электромобили смогут составить серьезную конкуренцию обычным авто. Но происходящее в последние годы заставляет изменить позицию. Хотя электромобиль я себе все равно покупать бы не стал))

Ответить

Андрен Норов

Александр
0

электромобиль это хорошо, но когда электромобиль - это следящий за тобой компьютер на колёсах и принимающий решения, то да, я бы тоже не купил.

Ответить

Анастасия Бондарь

0

n

Ответить

Artemy

0

Если приложат переходник на Type 2 - заказываю!

Ответить

МэрГэлэкси

–6

ВСЕМ ПРИВЕТ, ЗНАЮ НЕ ПО ТЕМЕ, НО Я ХОТЕЛ БЫ ЧТОБЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 30 ДНЕЙ, заранее спасибо;).

Ответить

Artemy

МэрГэлэкси
0

попробуй 30 дней не писать

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Innopolis University
Подписан
Отписаться
Университет Иннополис разработал алгоритм, распознающий эмоции. Подделать реакцию не получится
Сервис в первую очередь предназначен для применения в информационной безопасности в компаниях и корпорациях. В ходе исп…
0
Microsoft
Подписан
Отписаться
Work Trend Index 2021: Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы
Microsoft объявила результаты первого ежегодного исследования Work Trend Index 2021. Отчет называется «Следующий большо…
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Как данные помогают принимать правильные решения: восемь способов улучшить продукт
При разработке продуктов мы принимаем все решения, основываясь на данных. Они помогают создавать новые востребованные к…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вячеслав Григорьев
за день
После бойкота H&M пользователи в Китае призвали бойкотировать Nike, Adidas и другие популярные бренды
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Serg Ya

Новый шрифт в логотипе и…

Валерий Исаченков

«Яндекс.Еда» выдала промокод на…

Trubin 🐜

Санкт-Петербургская биржа…

Тимофей Чекулаев

Власти США предписали Илону…

Для Сохранения

Власти США предписали Илону…

Pavel Pavel

Как и сколько персонал ворует в…

Илья М

Власти США предписали Илону…

J J

Сервис интернет-маркетинга…

Михаил Стерлин

Forbes оценил состояние…

Artemy

Xiaomi запланировала выпуск…

Artemy

Xiaomi запланировала выпуск…

Artemy

Xiaomi запланировала выпуск…

IO

Санкт-Петербургская биржа…

Sergei Timofeyev

Власти США предписали Илону…

Андрен Норов

Xiaomi запланировала выпуск…

Miss V.I.P.

Пост, который разобьет твои…

Murat Oshroev

После бойкота H&M пользователи…

Artemy

Xiaomi запланировала выпуск…

Jay Green

«Яндекс.Еда» выдала промокод на…

Artemy

Xiaomi запланировала выпуск…
null