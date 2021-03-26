Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под своим брендом на заводе китайской Great Wall — Reuters Статьи редакции
Первую модель для массового рынка могут выпустить уже в 2023 году, говорят источники.
Производитель смартфонов и другой техники Xiaomi Corp выпустит собственный электромобиль — для этого компания использует один из заводов китайского автопроизводителя Great Wall, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников, электромобиль Xiaomi будет предназначен для массового рынка — первая модель может выйти уже в 2023 году, говорит один из них. Электромобили Xiaomi смогут подключаться к другим устройствам из экосистемы производителя.
Great Wall пока не помогала в производстве другим компаниям, отмечает Reuters. Она также будет консультировать Xiaomi для ускорения проекта. Компании планируют объявить о партнерстве в начале следующей недели, сказал собеседник Reuters. Xiaomi и Great Wall от комментариев отказались.
Стоимость акций технологической компании выросла на 5% после открытия торгов, акции Great Wall в Гонконге выросли на 9%.
Xiaomi задумалась над производством автомобилей, потому что компания стремится диверсифицировать свои доходы, большая часть из которых приходится на бизнес смартфонов, отмечает Reuters.
Крупные технологические компании всё чаще задумываются о разработке собственных автомобилей, пишет издание. В декабре его источники сообщили, что Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году, а в феврале Reuters рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили в 2021 году. В самой компании информацию опровергли.
Это будет топ за свои деньги
Это будет автомобиль с неотключаемым подвижным монитором на кронштейне с рекламой на китайском, который будет следить за движениями глаз водителя и пытаться заслонить ему обзор на 50%. При попытке вырвать его к чёртовой матери вы теряете гарантию на автомобиль.
все же вы описали что-то гораздо лучшее, чем отечественный автопром
После чайника, телефона, приставки и телевизора от xiaomi, надо купить и машину. Главное чтобы машина уже с завода не была обклеенная рекламой.
Через день выпустят такое вот видео и все норм с рекламой будет
Отлично. Надо теперь запостить, что компания планирует колонизировать какую-нибудь планету и акции попрут вверх.
Ну а если серьезно, то по последним событиям, крах Теслы становится неизбежным. В Европе уже началось падение продаж, ща китайцы начнут штамповать электромобили.
Может быть маленькая проблема у китайцев, их просто не пустят на рынок Европы/США.
А кто им запретит то? США? Стоило только китайцам внести огрызок и других гигантов в предварительный черный список и США с мокрыми штанами начали пятиться назад.
Вы про хуавей не слышали? Или про xiaomi? Хуавей телефоны уже в полной ж. Xiaomi пока отбилась в суде США, но если захотят додавят. Если США захочет с китайцами в Европе и и кто работать не будет.
Конечно слышал. Но есть одно, это совместная операция. Вообще, все обоюдные санкции - это совместная компания, только контролирует все третья сторона.
Для того, чтобы обвалить фондовый рынок, нужно нанести удар по технологическому сектору, поэтому и идет такой обмен санкциями. Простыми словами, идет подготовка к нанесению главных ударов, чтобы рынок обвалился. По факту - это совместная спецоперация. Как только Китай начнет отвечать, а отвечать он в любом случае начнет и главная цель это эпл и тесла, то весело станет всем. Тик ток - это шолупонь, для создания общей видимости противостояния.
это же та самая компания, которая делает умную ушную палочку, с видеокамерой, передающей изображение содержимого уха прямо на смартфон? Шах и мат, Тесла.
Надеюсь лагать не будет)
Будет((
Да не тормозят новые смартфоны уже. Это не огрызок, где даже в закрытой системе все лагает и отваливается.
Честно говоря, никогда не считал, что электромобили смогут составить серьезную конкуренцию обычным авто. Но происходящее в последние годы заставляет изменить позицию. Хотя электромобиль я себе все равно покупать бы не стал))
электромобиль это хорошо, но когда электромобиль - это следящий за тобой компьютер на колёсах и принимающий решения, то да, я бы тоже не купил.
ВСЕМ ПРИВЕТ, ЗНАЮ НЕ ПО ТЕМЕ, НО Я ХОТЕЛ БЫ ЧТОБЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 30 ДНЕЙ, заранее спасибо;).
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