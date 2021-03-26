Дептранс Москвы сравнил сервисы каршеринга — по числу поездок и пользователей лидируют «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» Статьи редакции
Часть сервисов не согласна с подсчётами Дептранса.
Департамент транспорта Москвы составил рейтинг операторов каршеринга. Мэрия сравнила «Яндекс.Драйв», BelkaCar, YouDrive, «Делимобиль», Rentmee и Bumerang по доступности поездок, числу пользователей, размеру автопарка и другим показателям.
«Яндекс.Драйв» занял первое место в рейтинг операторов каршеринга по большинству показателей — например, количеству разрешений и пользователей, размеру автопарка и числу поездок.
Количество активных пользователей «Яндекс.Драйва», по данным Дептранса, сегодня превышает 1 млн. По этому показателю лидерами также стали «Делимобиль» (800 тысяч), BelkaCar (200 тысяч активных пользователей), YouDrive (100 тысяч).
Средняя стоимость суточного тарифа «Яндекс.Драйва» составляет 2119 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован у YouDrive — 1099 рублей, а самый дорогой тариф у «Делимобиль» — 2919 рублей.
Возраст водителей «Яндекс.Драйва» и BelkaCar составляет 21 год, а у YouDrive и «Делимобиль» — 20 и 19 лет соответственно.
На момент написания заметки в Дептрансе не ответили на вопросы vc.ru о том, какие данные использовались для исследования и за какой период. В сообщении они отметили, что «время от времени показатели могут меняться», поэтому рейтинг будет обновляться раз в квартал.
В BelkaCar заявили vc.ru, что не согласны с данными Дептранса. В «Драйве» заявили, что считают корректными данные собственного исследования: согласно исследованию, в среднем машина сервиса совершает 8-9 поездок в день (у Дептранса — шесть), за последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тысяч по будням и 87 тысяч по выходным. В YouDrive и «Делимобиле» не ответили, согласны ли они с результатами исследования.
По данным Дептранса, за шесть лет работы столичного каршеринга москвичи совершили более 130 млн поездок, а число активных пользователей достигло свыше 1 млн. Автопарк операторов сейчас насчитывает свыше 25 тысяч машин. Ежедневно жители Москвы совершают около 125 тысяч поездок.
Средний возраст - это катастрофа. То есть каршер используют в подавляющем большинстве только вчерашние школьники
"Средний возраст водителей «Яндекс.Драйва» и BelkaCar составляет 21 год, а у YouDrive и «Делимобиль» — 20 и 19 лет соответственно"
Думаю это не средний возраст, а минимальный возраст для пользования сервисом. По крайней мере из представленных изображений так будет вернее
По-моему, не катастрофа, а наоборот хорошо, что у них появилась возможность водить автомобили уже сейчас, а не копить деньги несколько лет и садиться за руль с почти забытыми навыками вождения
В чем именно катастрофа? Все логично - в 20 лет денег особо нет, тем более на машину. А в каршере за небольшие деньги - свежий автомобиль.
Все эти каршеринги заняли все платные места в городе даже там где тариф 380 руб. невозможно бывает припарковаться. Каршеринг - это зло. И паркуются совсем по другим тарифам...
на самом деле логично запретить парковать каршеры на местах за 380, раз это такие особенные места, которые даже в выходные платные
Т.е. все остальные авто, кроме Яндекса, зря занимают парковки вдоль дорог. Получается, что они дольше стоят, чем их используют. При этом, за парковку эти компании не платят по рыночным тарифам
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