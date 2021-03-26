Транспорт
Рая Хачатрян

Дептранс Москвы сравнил сервисы каршеринга — по числу поездок и пользователей лидируют «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» Статьи редакции

Часть сервисов не согласна с подсчётами Дептранса.

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Департамент транспорта Москвы составил рейтинг операторов каршеринга. Мэрия сравнила «Яндекс.Драйв», BelkaCar, YouDrive, «‎Делимобиль»‎, Rentmee и Bumerang по доступности поездок, числу пользователей, размеру автопарка и другим показателям.

«Яндекс.Драйв» занял первое место в рейтинг операторов каршеринга по большинству показателей — например, количеству разрешений и пользователей, размеру автопарка и числу поездок.

Количество активных пользователей «Яндекс.Драйва», по данным Дептранса, сегодня превышает 1 млн. По этому показателю лидерами также стали «‎Делимобиль»‎ (800 тысяч), BelkaCar (200 тысяч активных пользователей), YouDrive (100 тысяч).

Средняя стоимость суточного тарифа «Яндекс.Драйва» составляет 2119 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован у YouDrive — 1099 рублей, а самый дорогой тариф у «‎Делимобиль»‎ — 2919 рублей.

Возраст водителей «Яндекс.Драйва» и BelkaCar составляет 21 год, а у YouDrive и «‎Делимобиль»‎ — 20 и 19 лет соответственно.

На момент написания заметки в Дептрансе не ответили на вопросы vc.ru о том, какие данные использовались для исследования и за какой период. В сообщении они отметили, что «время от времени показатели могут меняться», поэтому рейтинг будет обновляться раз в квартал.

В BelkaCar заявили vc.ru, что не согласны с данными Дептранса. В «Драйве» заявили, что считают корректными данные собственного исследования: согласно исследованию, в среднем машина сервиса совершает 8-9 поездок в день (у Дептранса — шесть), за последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тысяч по будням и 87 тысяч по выходным. В YouDrive и «Делимобиле» не ответили, согласны ли они с результатами исследования.

По данным Дептранса, за шесть лет работы столичного каршеринга москвичи совершили более 130 млн поездок, а число активных пользователей достигло свыше 1 млн. Автопарк операторов сейчас насчитывает свыше 25 тысяч машин. Ежедневно жители Москвы совершают около 125 тысяч поездок.

#новость #каршеринг

8 8 комментариев
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Dan Grigoryev

1

Средний возраст - это катастрофа. То есть каршер  используют в подавляющем большинстве только вчерашние школьники

"Средний возраст водителей «Яндекс.Драйва» и BelkaCar составляет 21 год, а у YouDrive и «‎Делимобиль»‎ — 20 и 19 лет соответственно"

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Роман Шуруев

Dan
8

Думаю это не средний возраст, а минимальный возраст для пользования сервисом. По крайней мере из представленных изображений так будет вернее

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Григорий Копиев

Dan
2

По-моему, не катастрофа, а наоборот хорошо, что у них появилась возможность водить автомобили уже сейчас, а не копить деньги несколько лет и садиться за руль с почти забытыми навыками вождения

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Max A. Glukhov

Dan
1

Это минимальные требования «возраст/стаж»

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Вася Пражкин

Dan
0

В чем именно катастрофа? Все логично - в 20 лет денег особо нет, тем более на машину. А в каршере за небольшие деньги - свежий автомобиль.

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Ma Fia

1

Все эти каршеринги заняли все платные места в городе даже там где тариф 380 руб. невозможно бывает припарковаться. Каршеринг - это зло. И паркуются совсем по другим тарифам...

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Bender Rodriguez

Ma
0

на самом деле логично запретить парковать каршеры на местах за 380, раз это такие особенные места, которые даже в выходные платные

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Антон Штадлер

0

Т.е. все остальные авто, кроме Яндекса, зря занимают парковки вдоль дорог. Получается, что они дольше стоят, чем их используют. При этом, за парковку эти компании не платят по рыночным тарифам

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