Часть сервисов не согласна с подсчётами Дептранса.

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Департамент транспорта Москвы составил рейтинг операторов каршеринга. Мэрия сравнила «Яндекс.Драйв», BelkaCar, YouDrive, «‎Делимобиль»‎, Rentmee и Bumerang по доступности поездок, числу пользователей, размеру автопарка и другим показателям.

«Яндекс.Драйв» занял первое место в рейтинг операторов каршеринга по большинству показателей — например, количеству разрешений и пользователей, размеру автопарка и числу поездок.

Количество активных пользователей «Яндекс.Драйва», по данным Дептранса, сегодня превышает 1 млн. По этому показателю лидерами также стали «‎Делимобиль»‎ (800 тысяч), BelkaCar (200 тысяч активных пользователей), YouDrive (100 тысяч).

Средняя стоимость суточного тарифа «Яндекс.Драйва» составляет 2119 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован у YouDrive — 1099 рублей, а самый дорогой тариф у «‎Делимобиль»‎ — 2919 рублей. Возраст водителей «Яндекс.Драйва» и BelkaCar составляет 21 год, а у YouDrive и «‎Делимобиль»‎ — 20 и 19 лет соответственно.

На момент написания заметки в Дептрансе не ответили на вопросы vc.ru о том, какие данные использовались для исследования и за какой период. В сообщении они отметили, что «время от времени показатели могут меняться», поэтому рейтинг будет обновляться раз в квартал.

В BelkaCar заявили vc.ru, что не согласны с данными Дептранса. В «Драйве» заявили, что считают корректными данные собственного исследования: согласно исследованию, в среднем машина сервиса совершает 8-9 поездок в день (у Дептранса — шесть), за последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тысяч по будням и 87 тысяч по выходным. В YouDrive и «Делимобиле» не ответили, согласны ли они с результатами исследования.