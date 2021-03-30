Volkswagen переименует американский бизнес в Voltswagen Статьи редакции
Так компания хочет подчеркнуть фокус на производство электромобилей.
- На сайте компании появился релиз о переименовании американского бизнеса, он был датирован 29 апреля, сообщает CNBC. На момент публикации заметки его уже скрыли.
- Изданию не удалось связаться с представителем компании, но источник, знакомый с планами Volkswagen, подтвердил CNBC подлинность пресс-релиза.
- В релизе изменение названия называлось «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».
- Volkswagen планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда использовать светло-голубой цвет.
- Voltswagen of America останется операционным подразделением Volkswagen Group of America и дочерней компанией Volkswagen AG со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния, говорилось в объявлении. Релиз был неполным, в нём также не было фотографий, отмечает CNBC.
gas в американском пресс-релизе - это ни разу не газ в русском его понимании.
«Журналист» на VC это тоже не человек с дипломом журфака и знанием хотя бы 1-го иностранного языка.
Да ладно вам, ночь на дворе, у редактора уже глаза ебутся пресс-релизы читать. Тем более, что это какой-то североамериканский колорит: все эти gas station как сокращение от gasoline. (Вы бы еще октановые числа переводить точно требовали.)
«Журналист» на VC это тоже не человек с дипломом журфака и знанием хотя бы 1-го иностранного языка.
Эти все в макдональдсе.
Ну бля, нет не ладно. Все должны выполнять свою работу хорошо. Просто они ленятся вычитывать свои тексты после написания походу. Замечаю тут периодически ляпы и опечатки в статьях
Этим грешат все российские журнализды. Ну, кроме РБК, разве что.
Шта?!!!! Эту помойку уже лет 10 читать не возможно, глаза кровоточат от ошибок и опечаток, а материал как рг читаешь. А ведь был офигенным источником, пока его не купили.
Все по аджайлу
А журналисты еще остались? Наверно не более 2-4% от себя такими мнящих) Везде рерайтеры
X
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gas - ты про этот газ? Да, понимание другое))
Учитывая их штраф в 31 лярд евро, им более подходит имя Dieselgatewagen .
Интересно как они будут называться, когда умные люди изобретут способ заправлять тачки гавном к примеру.
Если вы знаете английский и знаете, что англы и саксы это немецкие племена, то можете смело утверждать, что почти знаете почти немецкий: schietwagen.
И немного занимательной этимологии, раз мы про cars говорим:
Лингвист из Вас, так себе))) Очевидно же, dungnwagen, конечно, это развивая теорию, того, что если вы знаете английский, то знаете почти все языки западногерманской группы.
From Old Saxon *skiti, from Proto-Germanic *skītaz, *skitiz. Compare German Scheiße, Dutch schijt, English shit, Danish skid, Icelandic skítur, Norwegian Bokmål skitt, Norwegian Nynorsk skit, skitt, Old Norse skítr, Swedish skit.
https://en.wiktionary.org/wiki/Schiet
Прочитал как Volkswagen of America, и не сразу понял где же там про электрокары. Ну приписали страну, ок. И только перечитав заметил что народ поменяли на вольты.
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