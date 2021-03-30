Транспорт
Лиана Липанова

Volkswagen переименует американский бизнес в Voltswagen Статьи редакции

Так компания хочет подчеркнуть фокус на производство электромобилей.

  • На сайте компании появился релиз о переименовании американского бизнеса, он был датирован 29 апреля, сообщает CNBC. На момент публикации заметки его уже скрыли.
  • Изданию не удалось связаться с представителем компании, но источник, знакомый с планами Volkswagen, подтвердил CNBC подлинность пресс-релиза.
  • В релизе изменение названия называлось «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».
  • Volkswagen планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда использовать светло-голубой цвет.
  • Voltswagen of America останется операционным подразделением Volkswagen Group of America и дочерней компанией Volkswagen AG со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния, говорилось в объявлении. Релиз был неполным, в нём также не было фотографий, отмечает CNBC.

#новость #volkswagen #электромобили

3529 просмотров
37 37 комментариев
7
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Andrey Razumov

28

gas в американском пресс-релизе - это ни разу не газ в русском его понимании.

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From Siberia to London

Andrey
13

«Журналист» на VC это тоже не человек с дипломом журфака и знанием хотя бы 1-го иностранного языка.

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Evgeny Boyko

From
9

Да ладно вам, ночь на дворе, у редактора уже глаза ебутся пресс-релизы читать. Тем более, что это какой-то североамериканский колорит: все эти gas station как сокращение от gasoline. (Вы бы еще октановые числа переводить точно требовали.)

«Журналист» на VC это тоже не человек с дипломом журфака и знанием хотя бы 1-го иностранного языка.

Эти все в макдональдсе.

Ответить

Andreas Lapueros

Evgeny
4

Ну бля, нет не ладно. Все должны выполнять свою работу хорошо. Просто они ленятся вычитывать свои тексты после написания походу. Замечаю тут периодически ляпы и опечатки в статьях 

Ответить

greg chudnoff

Andreas
–1

Этим грешат все российские журнализды. Ну, кроме РБК, разве что.

Ответить

Vlad Limbo

greg
1

Шта?!!!! Эту помойку уже лет 10 читать не возможно, глаза кровоточат от ошибок и опечаток, а материал как рг читаешь. А ведь был офигенным источником, пока его не купили.

Ответить

Дархан

Vlad
0

Тут идет какое то собрание лингвистов или учителей по русскому языку?

Ответить

Ware Wow

greg
0

там тоже ошибки

Ответить

Вадим Швальняк

Andreas
0

Все по аджайлу

Ответить

Andreas Lapueros

Вадим
0

Отжайлу )

Ответить

Ренат Зайдуллин

From
1

А журналисты еще остались? Наверно не более 2-4% от себя такими мнящих) Везде рерайтеры

Ответить

Давний файл

Andrey
3

Это ЛДПР.
Ложные друзья переводчика - распиздяя :)

Ответить

Хозяин

Andrey
2

в пресс-релизе про Циклон Б?

Ответить

alex twit

Хозяин
3

Про Спутник В

Ответить

Evgeny Boyko

alex
0

X

Ответить

alex twit

Evgeny
0

У

Ответить

Evgeny Boyko

alex
8

Ты мне так всю римскую письменность на хуй сведешь

Ответить

alex twit

Evgeny
1

Кккккомбобрейкер

Ответить

Evgeny Boyko

Хозяин
2

Про Протон-М

Ответить

Вася Пражкин

Andrey
0

Да, все верно, @Лиана Липанова опечаточка?

Ответить

Bulat Ziganshin

Andrey
0

когда зашёл пошутить про gasenwagen...

Ответить

Сергей Данилов

Andrey
0

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gas - ты про этот газ? Да, понимание другое))

Urban Dictionary: Gas
high-grade marijuana, usually strains that emit strong odor that lingers in an aroma much like…
www.urbandictionary.com
Ответить

Вася Пражкин

8

Учитывая их штраф в 31 лярд евро, им более подходит имя Dieselgatewagen .

Ответить

Хозяин

Вася
4

ну что ты так, нормально же общались

Ответить

Хозяин

9

Газенваген

Ответить

Андрей Шевчук

9

случайно опубликовал

так-то 1 апреля планировали

Ответить

Андрей Верижников

3

Ein Volt, Ein State, Ein Future

Ответить

Ivan Kolyhalov

1

Побоялись назваться BoltsWagen, знали что русские затроллят.

Ответить

xxx xxx

0

Интересно как они будут называться, когда умные люди изобретут способ заправлять тачки гавном к примеру.

Ответить

Алексис Второй

xxx
1

Если вы знаете английский и знаете, что англы и саксы это немецкие племена, то можете смело утверждать, что почти знаете почти немецкий:  schietwagen.
 
И немного занимательной этимологии, раз мы про cars говорим:

Ответить

Vlad Limbo

Алексис
0

Лингвист из Вас, так себе))) Очевидно же, dungnwagen, конечно, это развивая теорию, того, что если вы знаете английский, то знаете почти все языки западногерманской группы.

Ответить

Алексис Второй

Vlad
0

 From Old Saxon *skiti, from Proto-Germanic *skītaz, *skitiz. Compare German Scheiße, Dutch schijt, English shit, Danish skid, Icelandic skítur, Norwegian Bokmål skitt, Norwegian Nynorsk skit, skitt, Old Norse skítr, Swedish skit.

https://en.wiktionary.org/wiki/Schiet

Ответить

Kostya Golikov

0

Прочитал как Volkswagen of America, и не сразу понял где же там про электрокары. Ну приписали страну, ок. И только перечитав заметил что народ поменяли на вольты.

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Источник: ИА Панорама 

Ответить

AK

0

Или неслучайно слили.
Посмотреть, как рынок отреагирует.

Ответить

Andre Macareno

0

Сегодня ж еще не апрель

Ответить

Инженерный рубин

–9

Плохой старый кошкафашист друг низкий плешь и смех старый стержень враг. Народ вагон плох. Кошкафашист думать кухня смех старый.

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