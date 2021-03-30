Транспорт
Рая Хачатрян

Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилей под своим брендом Статьи редакции

Китайская компания передаст сборку автомобилей на аутсорсинг, говорят источники Bloomberg.

32 32 комментария
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Xiaomi официально подтвердила слухи о разработке электромобилей. Компания объявила, что планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Xiaomi.

Подразделение возглавит гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь. По словам источника Bloomberg, компания передаст сборку автомобилей на аутсорсинг — также она делает при производстве смартфонов.

26 марта источники Reuters рассказали, что Xiaomi будет производить электромобили на заводе китайской Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. Источник Bloomberg отметил, что компания не планирует выбирать в качестве партнеров «авторитетных» автопроизводителей.

По словам другого собеседника издания, Лэй Цзюнь анализировал индустрию электромобилей несколько месяцев и принял окончательное решение о выходе на рынок несколько недель назад. Xiaomi уже наняла инженеров для работы над программным обеспечением для электромобилей, отметил источник.

В заявлении компании говорится, что «Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили». Источники Reuters говорили, что первую модель для массового рынка компания может выпустить уже в 2023 году.

Электромобили стали популярны в Китае благодаря сильной поддержке государства, например субсидий, отмечает CNBC. Издание приводит прогнозы исследовательской компании Canalys: в 2021 году в Китае будет продано 1,9 млн электромобилей — на 51% больше, чем в 2020 году.

  • Крупные технологические компании всё чаще задумываются о разработке собственных автомобилей.
  • В декабре источники Reuters сообщили, что Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году.
  • В феврале агентство рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили в 2021 году. В самой компании информацию опровергли, но заявили, что готовы стать поставщиком ПО для машин.

#новость #xiamoi

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Михаил Набоков

8

На бортовом пк будет реклама так же всплывать?

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Вася Пражкин

Михаил
1

А пользование поворотников сделают платным - за каждое включение.

Ответить

Михаил Набоков

Вася
3

Еще можно будет фен дома включить с руля

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
0

И выключить утюг.

Ответить

Artem Kravchenko

Вася
1

Глупо делать платной функцию, которой итак немногие пользуются :(

Ответить

Евгений Бв

Вася
–1

Это в мечтах создателей огрызкомобиля сделать) Сяоми таким не грешит

Ответить

Евгений Бв

Михаил
–1

Да нет рекламы на Сяоми, уже давно научились все убирать.

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
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Uncle Party-Farter

Евгений
1

Напоминает советские автомобили, за которые сначала платишь деньги, а потом ещё напильником допиливаешь, чтобы нормально пользоваться :)

Ответить

Евгений Бв

Uncle
0

Ну не, не совсем так, скорее просто их хорошей машины, делаешь ещё лучше.

Ответить

Константин Шукалов

7

Будет "топ за свои деньги" :D

Ответить

Sam Beckett

Константин
3

Зашел за этим комментарием

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Денис Бурков

5

Начало новой эры

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Давний файл

1

Ура -)
Больше электричек всяких и разных

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евгений аношин

1

Xiaomi не разрабатывает сама телефоны, а каждые полгода устраивает конкурсные отборы среди oem производителей. Потом совместно адаптирует свою mui под железо.
Из понятных вариантов в автопрома кто может предоставить свои разработки это Magna (которая производит i-pace для ягуара например) и Foxconn (пока ничего кроме соглашений со всеми)).. и что они будут делать?) Одну модель xiaomi уже производили - недолго и безуспешно

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Vitaly

евгений
0

Тем более мы видим как автопроизводители неохотно идут на совместную разработку.

Ответить

Алексей Любимов

0

Вот это прогресс!
Билл Гатес изобрел интернет
Сяоми изобрели электросамокат
и теперь Сяоми подарит миру электромобиль!

Ответить

Yury Kotov

0

Когда уже ЯндексМобиль анансируют )

Ответить

Михаил Набоков

Yury
1

Никогда

Ответить

Denis Kiselev

Yury
1

Он уже катается

Ответить

Kesha Pazzy

Yury
0

Скоро онансируют)))

Ответить

Алина Закревская

0

А он будет зависать?)

Ответить

Евгений Бв

Алина
0

Главное, чтобы на холоде не отрубался, как огрызки

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lavrenty.mudriy

0

Неплохо. Я бы посмотрел на сие шедевр. 

Ответить

Чит Чат

0

А как же велики и самокаты?

Ответить

Пешка Комитета

0

@Рая Хачатрян у вас хештег неправильно написан.

Ответить

Mike Prokopenko

0

Автомобили будут стоить очень дешево, но количество рекламы, баннеров, помощников будет запредельное, не считая огромного количества сбора данных, в рекламных целях

Ответить

Евгений Бв

Mike
0

Накатим адблоки, все делов то

Ответить

Иннокентий Фефилов

Mike
0

У меня на электросамокате нет рекламы.

Ответить

Vitaly

0

У Теслы в планах $12 млрд за два года вложения сделать, а тут 10 млрд за 10 лет, с такими деньгами заметным игроком не стать в обозримом будущем, если они не найдут конечно крупного партнёра.

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Илья М

Vitaly
0

у Теслы в эти вложения могут входить затраты и на автопилот, и на ганжу для Маска - вариантов много. Сяоми же просто тачки собирать планирует, без вселенского доминирования.

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евгений аношин

Илья
0

Что?)) Что они будут собирать?))) Может когда нибудь телефоны и начнут))

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Илья М

евгений
0

ниче не знаю, пользуюсь их железяками несколько лет, полет нормальный.
Но я буду упираться ногами-руками лишь бы не сесть в тачку от любого из производителей мобильников, это однозначно :) как-то не доверяю я им.

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