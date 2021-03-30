Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилей под своим брендом Статьи редакции
Китайская компания передаст сборку автомобилей на аутсорсинг, говорят источники Bloomberg.
Xiaomi официально подтвердила слухи о разработке электромобилей. Компания объявила, что планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Xiaomi.
Подразделение возглавит гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь. По словам источника Bloomberg, компания передаст сборку автомобилей на аутсорсинг — также она делает при производстве смартфонов.
26 марта источники Reuters рассказали, что Xiaomi будет производить электромобили на заводе китайской Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. Источник Bloomberg отметил, что компания не планирует выбирать в качестве партнеров «авторитетных» автопроизводителей.
По словам другого собеседника издания, Лэй Цзюнь анализировал индустрию электромобилей несколько месяцев и принял окончательное решение о выходе на рынок несколько недель назад. Xiaomi уже наняла инженеров для работы над программным обеспечением для электромобилей, отметил источник.
В заявлении компании говорится, что «Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили». Источники Reuters говорили, что первую модель для массового рынка компания может выпустить уже в 2023 году.
Электромобили стали популярны в Китае благодаря сильной поддержке государства, например субсидий, отмечает CNBC. Издание приводит прогнозы исследовательской компании Canalys: в 2021 году в Китае будет продано 1,9 млн электромобилей — на 51% больше, чем в 2020 году.
- Крупные технологические компании всё чаще задумываются о разработке собственных автомобилей.
- В декабре источники Reuters сообщили, что Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году.
- В феврале агентство рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили в 2021 году. В самой компании информацию опровергли, но заявили, что готовы стать поставщиком ПО для машин.
На бортовом пк будет реклама так же всплывать?
А пользование поворотников сделают платным - за каждое включение.
Еще можно будет фен дома включить с руля
Да нет рекламы на Сяоми, уже давно научились все убирать.
Напоминает советские автомобили, за которые сначала платишь деньги, а потом ещё напильником допиливаешь, чтобы нормально пользоваться :)
Ну не, не совсем так, скорее просто их хорошей машины, делаешь ещё лучше.
Будет "топ за свои деньги" :D
Xiaomi не разрабатывает сама телефоны, а каждые полгода устраивает конкурсные отборы среди oem производителей. Потом совместно адаптирует свою mui под железо.
Из понятных вариантов в автопрома кто может предоставить свои разработки это Magna (которая производит i-pace для ягуара например) и Foxconn (пока ничего кроме соглашений со всеми)).. и что они будут делать?) Одну модель xiaomi уже производили - недолго и безуспешно
Вот это прогресс!
Билл Гатес изобрел интернет
Сяоми изобрели электросамокат
и теперь Сяоми подарит миру электромобиль!
Когда уже ЯндексМобиль анансируют )
А он будет зависать?)
Автомобили будут стоить очень дешево, но количество рекламы, баннеров, помощников будет запредельное, не считая огромного количества сбора данных, в рекламных целях
У Теслы в планах $12 млрд за два года вложения сделать, а тут 10 млрд за 10 лет, с такими деньгами заметным игроком не стать в обозримом будущем, если они не найдут конечно крупного партнёра.
Что?)) Что они будут собирать?))) Может когда нибудь телефоны и начнут))
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