Xiaomi показала прототип своего первого электромобиля — это «дом на колёсах» Статьи редакции
Компания инвестирует в производство электромобилей $10 млрд в ближайшие 10 лет.
Xiaomi представила свой электромобиль на презентации Xiaomi 2021. По словам гендиректора компании Лэй Цзюнья, автомобиль разработали за три месяца.
Электромобиль создали по просьбе одного из клиентов компании — на Новый год Xiaomi решил осуществить желания трёх клиентов, один из которых предложил компании разработать собственный автомобиль. О том, будет ли компания серийно производить его, и других деталях глава компании не сообщил.
В «дом на колёсах» будут встроены «умные» устройства производства Xiaomi, добавил гендиректор.
Ранее 30 марта Xiaomi официально подтвердила слухи о разработке электромобилей. Компания объявила, что планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет.
Уже умный дом на колёсах появился, а ещё свой обычный дом в умный не превратил
Я думаю, что будет более детальный обзор позже. Но как по мне это очень крутая новость!
Ну это прям у уровень! Молодцы, так держать! Жду реализации и подробный обзор!
Пусть лучше скажут, когда их электронная книга у нас в продаже появится?
Молодцы, давно уже пора выходить. Ждем теперь выход электромобиля от One Plus, вот где будет шедевр
Ага, и вертолеты Меизу
Oneplus стагнирует. я бы не надеялся :(
Оо... Два последних года их телефоны были признаны лучшими в мире и это называется стагнирует?
Ну это долго ещё ждать и не факт, что вообще дождёмся
Если ВВК займется электромобилем, то фанаты лучшего в мире телефона в очереди выстроятся, чтобы купить авто. OP мутотень не выпускает
Электрокемперы интересная тема, транспорт используется восновном для отдыха на природе, экологичность и бесшумность большой плюс.
странная ниша для старта ... в лес на кемпинг на электромобиле как-то стремно
Ничего стремного, если ты живёшь в стране где около въезда в лес есть зарядки 🤷
Плюс солнечные панели на крыше
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