Транспорт
Рая Хачатрян

Xiaomi показала прототип своего первого электромобиля — это «дом на колёсах» Статьи редакции

Компания инвестирует в производство электромобилей $10 млрд в ближайшие 10 лет.

26 26 комментариев
2499 просмотров

Xiaomi представила свой электромобиль на презентации Xiaomi 2021. По словам гендиректора компании Лэй Цзюнья, автомобиль разработали за три месяца.

Электромобиль создали по просьбе одного из клиентов компании — на Новый год Xiaomi решил осуществить желания трёх клиентов, один из которых предложил компании разработать собственный автомобиль. О том, будет ли компания серийно производить его, и других деталях глава компании не сообщил.

В «дом на колёсах» будут встроены «умные» устройства производства Xiaomi, добавил гендиректор.

Ранее 30 марта Xiaomi официально подтвердила слухи о разработке электромобилей. Компания объявила, что планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет.

#новость #xiaomi

26 26 комментариев
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Леонид Цветков

19

Уже умный дом на колёсах появился, а ещё свой обычный дом в умный не превратил 

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Ilya Brin

Леонид
5

А это умный батут

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Murat Oshroev

Ilya
4

Доставляет на Луну и обратно?)

Ответить

Unreal Jonich

Ilya
4

Рогозину спасибо

Ответить

Давний файл

4

Без характеристик именно электромобиля - это просто фургон, набитый телефонами, умными розетками и с роботом-пылесосом

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Виктор Гусев

Давний
0

Я думаю, что будет более детальный обзор позже. Но как по мне это очень крутая новость! 

Ответить

alex twit

Давний
0

И тапками для тараканов с подогревом

Ответить

Кирилл Самодуров

3

Ну это прям у уровень! Молодцы, так держать! Жду реализации и подробный обзор! 

Ответить

Nickolai Vasiliev

1

Пусть лучше скажут, когда их электронная книга у нас в продаже появится?

Ответить

Peter Rezikov

1

Топить все равно газом придется, никакого аккума не хватит, чтобы топить. 

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Антон Храмченко

0

По полгигафабрики Тесла в год. Ну что-то слабовато)))

Ответить

Павел

0

А разговоров-то было

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Маркетологов к стенке

0

Молодцы, давно уже пора выходить. Ждем теперь выход электромобиля от One Plus, вот где будет шедевр

Ответить

Valentin Omelyan

Маркетологов
1

Ага, и вертолеты Меизу

Ответить

iFlow Games

Valentin
1

Мейзу сейчас хотябы зарядки выпускать...

Ответить

Маркетологов к стенке

Valentin
1

Они еще разве что-то выпускают?

Ответить

Ilya Miller

Маркетологов
1

Oneplus стагнирует. я бы не надеялся :(

Ответить

Маркетологов к стенке

Ilya
1

Оо... Два последних года их телефоны были признаны лучшими в мире и это называется стагнирует?

Ответить

Sergey G

Маркетологов
0

Ну это долго ещё ждать и не факт, что вообще дождёмся

Ответить

Маркетологов к стенке

Sergey
0

Если ВВК займется электромобилем, то фанаты лучшего в мире телефона в очереди выстроятся, чтобы купить авто. OP мутотень не выпускает

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Murad Kurbanov

0

Беру два

Ответить

Vitaly

0

Электрокемперы интересная тема, транспорт используется восновном для отдыха на природе, экологичность и бесшумность большой плюс.

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Artemida Svet

0

кофемашина бл*ть....

Ответить

Чит Чат

0

странная ниша для старта ... в лес на кемпинг на электромобиле как-то стремно

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Alexey Shabolkin

Чит
0

Ничего стремного, если ты живёшь в стране где около въезда в лес есть зарядки 🤷
Плюс солнечные панели на крыше

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Чит Чат

Alexey
0

и что это за страна?

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