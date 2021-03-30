Volkswagen официально подтвердила переименование американского бизнеса в Voltswagen в мае Статьи редакции
Пресс-релиз о переименовании раньше срока появился на сайте компании.
- Компанию переименуют в Voltswagen, чтобы подчеркнуть переход на производство электромобилей, пишет The Verge. Официально компания сменит название в мае 2021 года.
- Автопроизводитель планировал сделать объявление 29 апреля, но случайно опубликовал пресс-релиз об изменении названия 29 марта.
- Volkswagen планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда использовать светло-голубой цвет. Группа Volkswagen Group, в которую входят Audi, Porsche и другие, сохранит название.
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0
17 комментариев
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24
Gazenwagen
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6
*тут могла быть шутка про евреев*
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7
Один из самых крутых ребрендингов последнего времени. Да это глупая шутка, да это в целом звучит очень странно, да это ещё страннее потому что речь про компанию такого масштаба — и потому это так круто. Захотелось купить какой-нибудь мерч с новым названием и носить.
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2
Прийти в Америку с электромобилями - это как в Тулу со своим самоваром или в Бутово со своей курткой и своим последним айфоном.
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0
Я думаю вони надаються чтоб вы купите электрический туарег на коже и с панорамой и возможностью каждые 200 км по 2 часа отдыхать
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2
Volцwagen в России
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