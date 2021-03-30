Транспорт
Рая Хачатрян

Volkswagen официально подтвердила переименование американского бизнеса в Voltswagen в мае Статьи редакции

Пресс-релиз о переименовании раньше срока появился на сайте компании.

  • Компанию переименуют в Voltswagen, чтобы подчеркнуть переход на производство электромобилей, пишет The Verge. Официально компания сменит название в мае 2021 года.
  • Автопроизводитель планировал сделать объявление 29 апреля, но случайно опубликовал пресс-релиз об изменении названия 29 марта.
  • Volkswagen планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда использовать светло-голубой цвет. Группа Volkswagen Group, в которую входят Audi, Porsche и другие, сохранит название.
Instagram-аккаунт Volkswagen

#новость #volkswagen

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Илья Мишин

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Gazenwagen

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Константин Полухтин

Илья
6

*тут могла быть шутка про евреев*

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Структурный дым

Константин
1
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Алексис Второй

Константин
–1

Смешная? Давайте посмеёмся.

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Тарас Мукин

7

Один из самых крутых ребрендингов последнего времени. Да это глупая шутка, да это в целом звучит очень странно, да это ещё страннее потому что речь про компанию такого масштаба — и потому это так круто. Захотелось купить какой-нибудь мерч с новым названием и носить.

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Вася Пражкин

Тарас
2

Прийти в Америку с электромобилями - это как в Тулу со своим самоваром или в Бутово со своей курткой и своим последним айфоном.

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Alex Shapovalov

Тарас
0

Я думаю вони надаються чтоб вы купите электрический туарег на коже и с панорамой и возможностью каждые 200 км по 2 часа отдыхать 

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- -

Alex
0

И внутри каменный камин будет, чтобы зимой отапливаться без просадки батарей.

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First Name

2

Volцwagen в России

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Valentin Omelyan

First
0

Фoltz

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alex twit

2
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lakoros

0

Электро повозка. Прикольно. WagenVolt  тоже хорошо.

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Artemida Svet

0

ВольтВагон.

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Nikolay Kenig

0

VazWagen было?

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Artem

0

BoltWagen

Ответить

Ilija Wood

0

То есть, на шильде теперь будет красоваться V?

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Чит Чат

–4

Шутка про ИИ от Темы Лебедева уже была?

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