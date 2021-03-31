Транспорт
Евгения Евсеева

Volkswagen назвала «первоапрельской шуткой» смену названия в США на Voltswagen Статьи редакции

Смену названия называли «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».

  • Смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой, название останется прежним. Об этом сообщил Wall Street Journal представитель компании.
  • «Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Всё это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о [первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen] ID.4», — заявил он.
  • 29 марта на сайте компании появился релиз о переименовании американского бизнеса. Изменение названия называлось «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».
  • Днём 30 марта Volkswagen официально объявила о ребрендинге машин под этим брендом в США. Автопроизводитель заявил, что планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда будет использовать светло-голубой цвет.

#новость #volkswagen

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12 12 комментариев
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NEFORMAT 13

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Лол, смешно наблюдать за людьми, тупо схавали шутку, а теперь злятся на VW

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Стеклянный микроскоп

NEFORMAT
0

Смешно наблюдать за автобрендом теряющим аудиторю.

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Rusik M

4

Сами пошутили, сами посмеялись .

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Андрей Деревянко

2

Потеряли чувство вкуса, в пандемию бывает)
Больше смешили восторженные комментарии на vc про «крутой ребрендинг»😂

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Ни в шутки не умеют, ни в календари...

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Maksim Elizar'ev

0

А ведь народ затарил их акции под эту новость
Думаю суды будут

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Евгений Симутин

Maksim
2

Судебная претензия будет заключаться в обещанном, но не выполненном изменении буквы?

Ответить

greg chudnoff

Евгений
0

Это же новый дворец Путина, вы разве не видите?

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Султанов Андрей

0

Все такие остроумные . Стендап ждёт

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Олег Волков

0

Каким место у них это все произошло 1 апреля-то? Уровень импровизации зашкаливает...

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Хозяин

0

Газенваген

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Юрий Белоножкин

Хозяин
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