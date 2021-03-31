Volkswagen назвала «первоапрельской шуткой» смену названия в США на Voltswagen Статьи редакции
Смену названия называли «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».
- Смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой, название останется прежним. Об этом сообщил Wall Street Journal представитель компании.
- «Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Всё это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о [первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen] ID.4», — заявил он.
- 29 марта на сайте компании появился релиз о переименовании американского бизнеса. Изменение названия называлось «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили».
- Днём 30 марта Volkswagen официально объявила о ребрендинге машин под этим брендом в США. Автопроизводитель заявил, что планирует сохранить тёмно-синий логотип VW для автомобилей на бензине, а для электромобильного бренда будет использовать светло-голубой цвет.
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12 комментариев
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7
Лол, смешно наблюдать за людьми, тупо схавали шутку, а теперь злятся на VW
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2
Потеряли чувство вкуса, в пандемию бывает)
Больше смешили восторженные комментарии на vc про «крутой ребрендинг»😂
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0
А ведь народ затарил их акции под эту новость
Думаю суды будут
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2
Судебная претензия будет заключаться в обещанном, но не выполненном изменении буквы?
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0
Каким место у них это все произошло 1 апреля-то? Уровень импровизации зашкаливает...
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0
Газенваген
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