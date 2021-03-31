Fiat представил линейку автомобилей Hey Google Статьи редакции
Hey Google выйдет в десяти странах, но не в России.
Fiat в партнёрстве с Google выпустил специальные версии кроссоверов Fiat 500 — Fiat 500, 500X и MPV — с элементами дизайна Google.
У всех трёх моделей появятся значки Hey Google на колесных арках и вышитые эмблемы на сиденьях. Как утверждает Fiat, это первый раз, когда автопроизводитель размещает эмблему другой компании на автомобиле.
Все три автомобиля оснащены сенсорными экранами со встроенным голосовым помощником Google и предлагают некоторые уникальные функции благодаря интеграции с сервисом Fiat Mopar Connect.
Например, владельцы автомобиля смогут проверять информацию о своем автомобиле через смартфон или Google Nest Hub — отслеживать местоположение автомобиля и совершаемые поездки.
Также владелец автомобиля получит уведомление, если кто-то пытается угнать машину, либо она покидает заданную область или превышает заданную скорость.
Fiat 500 будут доступны в десяти странах: в Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и Польше. По данным AutoExpress, цены в Великобритании начинаются от £16 тысяч ($22 тысячи) за хэтчбек и £18,6 тысячи ($25,6 тысячи) за кабриолет.
Кроссоверов?)))
Как утверждает Fiat, это первый раз, когда автопроизводитель размещает эмблему другой компании на автомобиле.
нуну..
Уже представляю себе подписку на подогрев сидений и ограничение максимальной скорости через 100 000 км пробега...
В России Fiat вместо Hey Google выпустит Эй, Алиса?
обычная чинквичента на дизеле показала себя очень бодрой и драйверской машинкой, брал ее напрокат в Италии. Абарт версию бы с огромным удовольствием попробовал, если бы ее где то в ренталах давали.
Например, владельцы автомобиля смогут проверять информацию о своем автомобиле через смартфон
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