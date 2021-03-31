Транспорт
Евгения Евсеева

Fiat представил линейку автомобилей Hey Google Статьи редакции

Hey Google выйдет в десяти странах, но не в России.

25 25 комментариев
2137 просмотров

Fiat в партнёрстве с Google выпустил специальные версии кроссоверов Fiat 500 — Fiat 500, 500X и MPV — с элементами дизайна Google.

У всех трёх моделей появятся значки Hey Google на колесных арках и вышитые эмблемы на сиденьях. Как утверждает Fiat, это первый раз, когда автопроизводитель размещает эмблему другой компании на автомобиле.

Все три автомобиля оснащены сенсорными экранами со встроенным голосовым помощником Google и предлагают некоторые уникальные функции благодаря интеграции с сервисом Fiat Mopar Connect.

Например, владельцы автомобиля смогут проверять информацию о своем автомобиле через смартфон или Google Nest Hub — отслеживать местоположение автомобиля и совершаемые поездки.

Также владелец автомобиля получит уведомление, если кто-то пытается угнать машину, либо она покидает заданную область или превышает заданную скорость.

Fiat 500 будут доступны в десяти странах: в Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и Польше. По данным AutoExpress, цены в Великобритании начинаются от £16 тысяч ($22 тысячи) за хэтчбек и £18,6 тысячи ($25,6 тысячи) за кабриолет.

#новость #fiat #google

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Максим Григорьев

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Кроссоверов?)))

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Иван Николаев

Максим
0

Внедорожников

Ответить

Pavel Pavel

3

Как утверждает Fiat, это первый раз, когда автопроизводитель размещает эмблему другой компании на автомобиле.

нуну..

Ответить

Vladimir Pyatkevich

Pavel
1

Вот пример лучше

Ответить

Самир Ильягуев

Pavel
0

Может имелось ввиду компании которая им не принадлежит?!

Ответить

Ваня Кононов

3

Уже представляю себе подписку на подогрев сидений и ограничение максимальной скорости через 100 000 км пробега...

Ответить

Михаил М

Ваня
0

Про ограничение скорости - это к эплмобилям.

Ответить

Иван Николаев

Ваня
0

И каждое обновление ухудшает набор функций

Ответить

Роман Неоднозначный

3

Попахивает Кашкаем с Яндекс.Авто

Ответить

Ринат Хафизов

2

Не рано первое апреля автопроизводители начали в этом году?

Ответить

Стандартный шар

0

Выглядит небезопасно ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Михаил Б

Стандартный
3

Особенно для Ваших персональных данных

Ответить

Nurtaza Marseille

1

Fiat 500 красивая машинка :)

Ответить

Павел -

0

 В России Fiat вместо Hey Google выпустит Эй, Алиса?

Ответить

Sergey K

Павел
2

ok lada

Ответить

Павел -

Sergey
0

Только вместо ок должно быть какое-то нелитературное междометие.

Ответить

Alexey Petushkov

Павел
0

Почему? Веста СВ - норм машина.

Ответить

Иван Кучер

0

"выживаем как можем" (с)

Ответить

Илья Исерсон

0

обычная чинквичента на дизеле показала себя очень бодрой и драйверской машинкой, брал ее напрокат в Италии. Абарт версию бы с огромным удовольствием попробовал, если бы ее где то в ренталах давали.

Ответить

A SUS

0

За дискриминацию РФ дизлайк

Ответить

Антон Ларченко

0

Интерьер прикольный, а экстерьер так себе. Какие-то они совсем мини

Ответить

Sergei Soloviev

0

Когда машину угонят, водитель получит смс с грустным динозавриком.

Ответить

Velemir Hasidov

0

должны скидку давать за что возишь лого гугла на машине

Ответить

Denis Kolodin

0

https://en.m.wiktionary.org/wiki/fix_it_again_Tony

fix it again Tony - Wiktionary
fix it again Tony - Wiktionary
en.m.wiktionary.org
Ответить

Nikolay Kapustin

–1

Например, владельцы автомобиля смогут проверять информацию о своем автомобиле через смартфон

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