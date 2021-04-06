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Страховщики попросили у ЦБ и Минфина поднять тарифы ОСАГО для такси минимум на 60% — «Ъ» Статьи редакции
Из-за частых аварий выплаты такси уже превышают сборы в этом сегменте на 62%, говорит источник.
Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО, но только для такси, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Чтобы выровнять убыточность по сегменту, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.
В сентябре 2020 года ЦБ уже расширил тарифный коридор и разрешил страховщикам поднять базовые ставки ОСАГО. Для частных владельцев автомобилей расширение составило 10%, для компаний – 20%, для такси – 30%.
Собеседник издания объяснил, что достаточность тарифов в сегменте такси просела. Средняя частота ДТП для такси составляет 31%. Для сравнения: среди автомобилей физлиц этот показатель на уровне 4,3%. Из-за частых аварий выплаты по ОСАГО такси у страховщиков уже превышают сборы в этом сегменте на 62% — чтобы обеспечить страхованию такси хотя бы нулевую рентабельность, необходимо поднять тарифы на 60%, говорит источник.
По словам собеседников издания, ЦБ и Минфином выразили понимание в связи с этим вопросом. В ЦБ отметили, что тарифный коридор должен быть сбалансирован, но по закону его нельзя пересматривать чаще раза в год — то есть изменить тарифы можно будет только в сентябре. Факт дискуссии со страховщиками в регуляторе не подтвердили, но и не опровергли.
31% + 4% -100 = 65% это кто?
Тут скорее идет речь относительности
Среди 100% такси - 31% совершают дтп.
Среди 100% физ.лиц - 4% совершают дтп.
«ЦБ с Минфином выразили понимание в связи с этим вопросом.»
Ещё бы они не выразили, когда это государство не поддерживало повышение налогов, сборов, податей.
Эммм... А бороться с причиной этих аварий никто не собирается? Т.е. позиция следующая: "пускай количество аварий останется таким же, но мы больше срубим бабла".
Такое возможно только у нас)
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