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Транспорт
Рая Хачатрян

Страховщики попросили у ЦБ и Минфина поднять тарифы ОСАГО для такси минимум на 60% — «Ъ» Статьи редакции

Из-за частых аварий выплаты такси уже превышают сборы в этом сегменте на 62%, говорит источник.

Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО, но только для такси, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Чтобы выровнять убыточность по сегменту, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.

В сентябре 2020 года ЦБ уже расширил тарифный коридор и разрешил страховщикам поднять базовые ставки ОСАГО. Для частных владельцев автомобилей расширение составило 10%, для компаний – 20%, для такси – 30%.

Собеседник издания объяснил, что достаточность тарифов в сегменте такси просела. Средняя частота ДТП для такси составляет 31%. Для сравнения: среди автомобилей физлиц этот показатель на уровне 4,3%. Из-за частых аварий выплаты по ОСАГО такси у страховщиков уже превышают сборы в этом сегменте на 62% — чтобы обеспечить страхованию такси хотя бы нулевую рентабельность, необходимо поднять тарифы на 60%, говорит источник.

По словам собеседников издания, ЦБ и Минфином выразили понимание в связи с этим вопросом. В ЦБ отметили, что тарифный коридор должен быть сбалансирован, но по закону его нельзя пересматривать чаще раза в год — то есть изменить тарифы можно будет только в сентябре. Факт дискуссии со страховщиками в регуляторе не подтвердили, но и не опровергли.

#новость #страхование

692 просмотров
14 14 комментариев
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Ivan

3

31% + 4% -100 = 65% это кто?

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Aleksandr Petunin

Ivan
2

Тут скорее идет речь относительности
Среди 100% такси - 31% совершают дтп.
Среди 100% физ.лиц - 4% совершают дтп.

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alex twit

Ivan
0

Скажите спасибо, что не 146

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alex twit

3

Очень денег хочется

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Vitaly

2

«ЦБ с Минфином выразили понимание в связи с этим вопросом.»
Ещё бы они не выразили, когда это государство не поддерживало повышение налогов, сборов, податей.

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Артем Бондарев

Vitaly
0

Податей?
А вам вольную не выдали ещё что ли?

Ответить

Александр Кадетов

2

Эммм... А бороться с причиной этих аварий никто не собирается? Т.е. позиция следующая: "пускай количество аварий останется таким же, но мы больше срубим бабла".

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Канищев Максим

Александр
0

Кто же с чурками завезенными по указке властей будет бороться?

Ответить

Даниил Поляков

1

Такое возможно только у нас)

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Gidevan

Даниил
0

Что именно повышенные тарифы на страхование такси?

Ответить

Даниил Поляков

Gidevan
0

На 60%

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Gidevan

Даниил
0

В США для Такси например тоже коэффициенты повышенные, не знаю на сколько, но думаю цифры сравнимые. 

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Connecting Ppl

1

А заплатят в итоге клиенты

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Канищев Максим

0

Потом скажут что осаго для народа дешёвая.

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