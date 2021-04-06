Из-за частых аварий выплаты такси уже превышают сборы в этом сегменте на 62%, говорит источник.

Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО, но только для такси, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Чтобы выровнять убыточность по сегменту, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.

В сентябре 2020 года ЦБ уже расширил тарифный коридор и разрешил страховщикам поднять базовые ставки ОСАГО. Для частных владельцев автомобилей расширение составило 10%, для компаний – 20%, для такси – 30%.

Собеседник издания объяснил, что достаточность тарифов в сегменте такси просела. Средняя частота ДТП для такси составляет 31%. Для сравнения: среди автомобилей физлиц этот показатель на уровне 4,3%. Из-за частых аварий выплаты по ОСАГО такси у страховщиков уже превышают сборы в этом сегменте на 62% — чтобы обеспечить страхованию такси хотя бы нулевую рентабельность, необходимо поднять тарифы на 60%, говорит источник.

По словам собеседников издания, ЦБ и Минфином выразили понимание в связи с этим вопросом. В ЦБ отметили, что тарифный коридор должен быть сбалансирован, но по закону его нельзя пересматривать чаще раза в год — то есть изменить тарифы можно будет только в сентябре. Факт дискуссии со страховщиками в регуляторе не подтвердили, но и не опровергли.