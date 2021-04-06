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Без бесплатной парковки и заправка за свой счёт: РБК узнало детали проекта «народного каршеринга» в Москве Статьи редакции
Дептранс анонсировал проект осенью 2020 года, но сроки запуска не называл.
Платформу «народный каршеринг», с помощью которой горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, власти планируют запустить в ближайшее время, рассказали РБК два источника на рынке автомобильных арендных сервисов. В Дептрансе пока не ответили на запрос издания.
По словам одного из собеседников, у пользователей сервиса не будет права на бесплатную парковку, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга. Пользователи также должны будут сами обслуживать автомобиль: заправлять его, мыть и так далее.
«Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — пояснил источник.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «народный каршеринг» ещё в 2018 году, детали проекта столичный Дептранс раскрыл осенью 2020 года. Ведомство сообщало, что правительство работает над одноимённым приложением.
Владелец машины будет сам определять, кто может брать её в аренду и где нужно вернуть автомобиль, а власти — следить за профилями пользователей, сообщали в Дептрансе. Сроки запуска в департаменте не называли.
Опрошенные РБК участники рынка говорят, что московские власти обсуждали с сервисами «народный каршеринг». Проект мог бы быть востребован, но требуется решить много вопросов — например, компенсации ущерба в случае ДТП и другие, считают компании.
У меня только один вопрос: зачем государство занимается тем, в чём не разбирается?
правительство Москвы это еще не все государство
Налоговая и таможня — это непосредственные функции государства.
А вот причём тут каршеринг?))
А что там выдающегося с налоговой, которая хватает не тех, кто налог не заплатил, а тех кого смогла поймать?
С таможней тем более мимо, когда у нее под богом алиэкспресс уже N1 в РФ стал.
У меня богатый опыт на этот счет, я об этом писал:
https://vc.ru/life/57682-kak-ya-vyzhil-v-konkurencii-s-aliexpress
Когда не заплатил НДС мой поставщик, подался в бега, а деньги отобрали у меня, забрав всю оборотку и еще в долги вогнали.
Население по совку скучает, вот они и стараются показать движение в эту сторону.
Друзья, все, кто хочет принять участие в данном проекте уже сейчас (сервис, на котором можно безопасно делиться своим автомобилем), посетите Getarent.ru.
Всем отличного настроения
безопасно? рили? Яков, озвучьте, на каких условиях я могу взять ваше авто на пару недель? 800р в день вас устроит? бенз и парковка за мой счет.
А как из двух-недельного отпуска обслуживать машину? Или именно под это дело и надо брать отпуск?
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