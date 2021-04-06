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Транспорт
Таня Боброва

Без бесплатной парковки и заправка за свой счёт: РБК узнало детали проекта «народного каршеринга» в Москве Статьи редакции

Дептранс анонсировал проект осенью 2020 года, но сроки запуска не называл.

16 16 комментариев
772 просмотров

Платформу «народный каршеринг», с помощью которой горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, власти планируют запустить в ближайшее время, рассказали РБК два источника на рынке автомобильных арендных сервисов. В Дептрансе пока не ответили на запрос издания.

По словам одного из собеседников, у пользователей сервиса не будет права на бесплатную парковку, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга. Пользователи также должны будут сами обслуживать автомобиль: заправлять его, мыть и так далее.

«Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — пояснил источник.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «народный каршеринг» ещё в 2018 году, детали проекта столичный Дептранс раскрыл осенью 2020 года. Ведомство сообщало, что правительство работает над одноимённым приложением.

Владелец машины будет сам определять, кто может брать её в аренду и где нужно вернуть автомобиль, а власти — следить за профилями пользователей, сообщали в Дептрансе. Сроки запуска в департаменте не называли.

Опрошенные РБК участники рынка говорят, что московские власти обсуждали с сервисами «народный каршеринг». Проект мог бы быть востребован, но требуется решить много вопросов — например, компенсации ущерба в случае ДТП и другие, считают компании.

#новость #каршеринг

16 16 комментариев
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Алексей Соловьёв

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У меня только один вопрос: зачем государство занимается тем, в чём не разбирается?

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Nikolay Kapustin

Алексей
3

Просто очень деньги ваши нужны

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Andrew Freez

Алексей
0

правительство Москвы это еще не все государство

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Эмоциональный корабль

Andrew
2

Москва, в принципе, и есть отдельное государство 

Ответить

Andrey

Алексей
0

С чего вы взяли, что государство не разбирается? Посмотрите на налоговую и таможню. Такого IT проекта в мире нет. А что касается распила бюджета и т. д.
это другой вопрос.

Ответить

Алексей Соловьёв

Andrey
0

Налоговая и таможня — это непосредственные функции государства.

А вот причём тут каршеринг?))

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

А что там выдающегося с налоговой, которая хватает не тех, кто налог не заплатил, а тех кого смогла поймать?
С таможней тем более мимо, когда у нее под богом алиэкспресс уже N1 в РФ стал. 

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Andrey

Денис
0

Попробуй не заплатить НДС, узнаёшь 😂

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

У меня богатый опыт на этот счет, я об этом писал:
https://vc.ru/life/57682-kak-ya-vyzhil-v-konkurencii-s-aliexpress
Когда не заплатил НДС мой поставщик, подался в бега, а деньги отобрали у меня, забрав всю оборотку и еще в долги вогнали. 

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Денис Демидов

Алексей
0

Население по совку скучает, вот они и стараются показать движение в эту сторону.

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MEGAtraXXXer666

1

АХААХАХААХАХАХХААХААХАХА

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Эмоциональный корабль

1

Ояебу. Идиотизм полнейший

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Яков Ахмадуллин

0

Друзья, все, кто хочет принять участие в данном проекте уже сейчас (сервис, на котором можно безопасно делиться своим автомобилем), посетите Getarent.ru.

Всем отличного настроения

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Andrew Freez

Яков
1

безопасно? рили? Яков, озвучьте, на каких условиях я могу взять ваше авто на пару недель? 800р в день вас устроит? бенз и парковка за мой счет.

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Макс Попов

0

Так за 2 недели авто убьют так, что ни какие деньги не понадобятся потом)

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Никита Марушков

0

А как из двух-недельного отпуска обслуживать машину? Или именно под это дело и надо брать отпуск?

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