Дептранс анонсировал проект осенью 2020 года, но сроки запуска не называл.

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Платформу «народный каршеринг», с помощью которой горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, власти планируют запустить в ближайшее время, рассказали РБК два источника на рынке автомобильных арендных сервисов. В Дептрансе пока не ответили на запрос издания.

По словам одного из собеседников, у пользователей сервиса не будет права на бесплатную парковку, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга. Пользователи также должны будут сами обслуживать автомобиль: заправлять его, мыть и так далее.

«Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — пояснил источник.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «народный каршеринг» ещё в 2018 году, детали проекта столичный Дептранс раскрыл осенью 2020 года. Ведомство сообщало, что правительство работает над одноимённым приложением.

Владелец машины будет сам определять, кто может брать её в аренду и где нужно вернуть автомобиль, а власти — следить за профилями пользователей, сообщали в Дептрансе. Сроки запуска в департаменте не называли.