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Фото: трейлер для удалёнки от Airstream с рабочим кабинетом по цене от $107 тысяч Статьи редакции
«Зачем работать из дома, если можно работать где угодно?»
Airstream показала трейлер Flying Cloud 30FB Office. В отличие от обычных продуктов компании, он рассчитан для сотрудников, работающих удалённо — для них отвели специальное пространство под рабочий кабинет.
Всего в Airstream может разместиться до шести человек. Цена на трейлер начинается от $107 500 (8,2 млн рублей).
В передвижном офисе есть широкий стол для ноутбука и несколько портов USB. Там же установлено вращающееся кресло, которое фиксируется ремнем к полу во время путешествия. В комнате есть три окна, но при необходимости можно закрыть их плотными шторами. Airstream отмечает хорошую звукоизоляцию, которая пригодится для рабочих звонков.
В трейлере есть и другие «комнаты»: кухня, спальная и ванная с душем и туалетом. В спальне стоит кровать размера «queen-size».
Когда офисное пространство не используется, его можно превратить в дополнительное место для сна.
Быстрый и стабильный мобильный интернет для удалёнки "где угодно" © идет в комплекте?
Почему после ряда сравнений с МСК, никто не написал, что нужно сравнивать цены на дом в США.
"квартиру в Московской области" - не думаю, что это мечта программистов силиконовой долины.
Это же не для РФ
Для штатовцев такой трейдер - отличная экономия на налогах
Плюс возможность путешествовать, благо кемпинг площадок много.
Хмм... дом очень дорого, плюс там неслабые налоги "от стоимости дома"
Решение для одиночек и пар.
Особенно тех, кто хочет заработать в дорогих местах, а потом на постоянное место жительства ехать в более дешевые.
Наверное, я чего-то не понимаю, но почему настолько дорого? Всё же очень простенькое.
Не, может в Калифорннии оно и будет норм, когда для принятия душа вода будет нагрветься солнцем (кстати где будет её набирать?), но вот зимой там будет боюсь холодновато...
И с такой хернёй ни ребёнка в садик, ни каких-то других элементарных вещей... да и ни одна девушка нормальная не захочет зайти в гости :))) За такие деньги можно квартиру в Московской области ремонтом нормальным взять или пару квартир в регионах нормальных...
Эмоциональный корабль
ни ребёнка в садик
В следующей версии этой буханки будет ещё и садик
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