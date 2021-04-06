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Рая Хачатрян

Фото: трейлер для удалёнки от Airstream с рабочим кабинетом по цене от $107 тысяч Статьи редакции

«Зачем работать из дома, если можно работать где угодно?»

15 15 комментариев
1199 просмотров

Airstream показала трейлер Flying Cloud 30FB Office. В отличие от обычных продуктов компании, он рассчитан для сотрудников, работающих удалённо — для них отвели специальное пространство под рабочий кабинет.

Всего в Airstream может разместиться до шести человек. Цена на трейлер начинается от $107 500 (8,2 млн рублей).

В передвижном офисе есть широкий стол для ноутбука и несколько портов USB. Там же установлено вращающееся кресло, которое фиксируется ремнем к полу во время путешествия. В комнате есть три окна, но при необходимости можно закрыть их плотными шторами. Airstream отмечает хорошую звукоизоляцию, которая пригодится для рабочих звонков.

В трейлере есть и другие «комнаты»: кухня, спальная и ванная с душем и туалетом. В спальне стоит кровать размера «queen-size».

Когда офисное пространство не используется, его можно превратить в дополнительное место для сна.

#удаленка

15 15 комментариев
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7
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Давыд Гарадзенскі

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Быстрый и стабильный мобильный интернет для удалёнки "где угодно" © идет в комплекте?

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Артур Логвинов

1

Личный плацкарт вагон по цене дома в пригороде. Мечта

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Alexey Shabolkin

1

+ Starlink и вперёд

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Karina Lavushkina

1

Меня вот интересует, чем все вы так не угодили Виталию Кострову?

Ответить

Никита Лебедев

1

Почему после ряда сравнений с МСК, никто не написал, что нужно сравнивать цены на дом в США. 

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Дмитрий Малахов

0

"квартиру в Московской области" - не думаю, что это мечта программистов силиконовой долины.

Это же не для РФ
Для штатовцев такой трейдер - отличная экономия на налогах
Плюс возможность путешествовать, благо кемпинг площадок много.

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Alex D

Дмитрий
–2

Ну сомнительное удовольствие, в сравнении с тем, чтобы иметь дом...
К тому же решение точно для одиночек

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Дмитрий Малахов

Alex
0

Хмм... дом очень дорого, плюс там неслабые налоги "от стоимости дома"
Решение для одиночек и пар. 
Особенно тех, кто хочет заработать в дорогих местах, а потом на постоянное место жительства ехать в более дешевые.

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Syzygy

0

Наверное, я чего-то не понимаю, но почему настолько дорого? Всё же очень простенькое.

Ответить

ЯжПрограммист

Syzygy
0

Слова: "удалёнка" и "где угодно" увеличивают цену.

Ответить

Alex D

Syzygy
0

Как в анекдоте:
На базаре мужик продает петуха. К нему подходит покупатель.
- Почем петух?
- Пятьдесят тысяч.
- А что так дорого-то?
- Деньги срочно нужны.

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Фёдор Зима

0

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Эмоциональный корабль

–1

Почти как СВ

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Alex D

–2

Не, может в Калифорннии оно и будет норм, когда для принятия душа вода будет нагрветься солнцем (кстати где будет её набирать?), но вот зимой там будет боюсь холодновато...
И с такой хернёй ни ребёнка в садик, ни каких-то других элементарных вещей... да и ни одна девушка нормальная не захочет зайти в гости :))) За такие деньги можно квартиру в Московской области ремонтом нормальным взять или пару квартир в регионах нормальных...

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Эмоциональный корабль

Alex
0

 ни ребёнка в садик

В следующей версии этой буханки будет ещё и садик

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