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Транспорт
Рая Хачатрян

Сервис аренды электросамокатов URent раскрыл инвестиции в 1,2 млрд рублей от фонда АФК «Система», «Сбера» и других Статьи редакции

URent планирует запустить сервис ещё в 30 городах и увеличить количество электросамокатов в два раза.

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Фонд Sistema SmartTech вложил 200 млн рублей в сервис аренды самокатов URent — всего на 2021 год в сервис инвестировали 1,2 млрд рублей, сообщили vc.ru в фонде. Среди инвесторов — структуры «Сбера» и «Ситимобил».

Компания планирует привлечь ещё 700 млн рублей в ближайшие месяцы, «завершив ряд переговоров», сообщили в фонде. Деньги сервис направит на покупку новых электросамокатов и выход в новые регионы России, добавили в фонде.

URent намерен стать самым массовым сервисом кикшеринга в стране — сейчас он работает в 20 городах, но планирует увеличить их количество до 50 к концу 2021 года. Компания также увеличит парк электросамокатов до 60 тысяч — сейчас их 30 тысяч.

Сервис аренды электросамокатов запустил в конце 2018 года Андрей Колесник, изначально он работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В 2019 году выручка компании, по собственным данным, составила 100 млн рублей, а в 2020 году — 800 млн рублей.

В конце июля источник РБК рассказал, что совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group хочет инвестировать в сервис в обмен на долю в 10%. Другой собеседник заявил, что речь идёт о «небольшой доле», но впоследствии холдинг может выкупить всю компанию. Один из собеседников издания оценил весь сервис в 700 млн рублей.

Тогда же источники говорили, что аренду самокатов и велосипедов из URent добавят в приложение «Ситимобила» — эта услуга стала доступна уже в августе.

#новость #urent

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