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Транспорт
Рая Хачатрян

Производитель ноутбуков Acer начнёт продавать электросамокаты под своим брендом в России в 2021 году Статьи редакции

Они будут стоить от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

  • О производстве электросамокатов пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании об итогах 2020 года и стратегии в России. В Acer заявили изданию, что продукция «уже в процессе производства».
  • О планах начать продажи или производство в других странах издание не рассказало. По плану, продажи электросамокатов в России должны начаться в третьем квартале 2021 года.
  • Предварительно в линейке четыре модели, которые стоят от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Изначально Acer будет продавать нескольких тысяч штук самокатов в фирменных магазинах и торговых сетях электроники.
  • Рынок электротранспорта в России в 2020 году составил около 2 млрд рублей, приводит издание данные «М.Видео-Эльдорадо». Три четверти приобретенных средств передвижения пришлось на электросамокаты, а самыми популярными брендами стали IconBIT, Mizar, Tribe, Ninebot (принадлежит Xiaomi) и HIPER.
  • Больше всего электросамокаты покупают сервисы поминутной аренды, например, URent и Whoosh, но предложение Acer для них не подходит, пишет издание. В Whoosh назвали модели «не совсем пригодными для использования в кикшеринге», в URent обосновали это «складным механизмом, который ломается в первую очередь».
  • Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин, считает, что Acer не будет сама производить электросамокаты, а продаст лицензию на бренд. Он заявил, что товары не будут интересны сервисам кикшеринга из-за высоких расценок.

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