Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Транспорт
Таня Боброва

РЖД впервые запустит «Ласточки» между Москвой и Минском с 30 апреля Статьи редакции

Дорога займёт около семи часов.

  • Скоростные электропоезда сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день, сообщили в РЖД.
  • Пассажирам будут доступны экономкласс и бизнес. Исходя из опубликованного расписания, дорога займёт около семи часов. Продажа билетов на «Ласточки» и другие новые поезда между Россией и Белоруссией будет открыта «в ближайшее время», добавили в РЖД.
  • В компании напомнили, что для въезда на территорию страны россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.
  • Россия частично закрыла границу с Белоруссией в середине марта из-за пандемии Covid-19. Железнодорожное сообщение между странами восстановили в феврале, а в марте оперштаб сообщил, что увеличит число авиарейсов с Белоруссией с 1 апреля.

#новость #белоруссия

2077 просмотров
25 25 комментариев
11
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 25, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 231835, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Apr 2021 16:50:39 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikolay Pomeschenko

28

ОМОН туда-сюда гонять? (Не сдержался)

Ответить

Pablo

Nikolay
1

Вояж из тюрьмы на нары?

Ответить

Сергей Свинцов

Pablo
1

В одну сторону?

Ответить

Сергей С

Nikolay
0

Типа смешно?

Ответить

Хозяин

5

Когда Москва-Киев запустят?

Ответить

Dmitry Mikushin

Хозяин
11

Уже запустили, стоят под Воронежем.

Ответить

Сергей Свинцов

Dmitry
0

В Крыму вроде тоже, маршруты разнообразные)

Ответить

умный человек

Хозяин
2

Очень скоро, они уже строят железную дорогу

Ответить

Kirill Kulagin

1

Скоростные бл...особенно между Сочи и Красной поляной, большую часть которой поезд едет со скоростью 60 км/ч )

Ответить

Вчерашний клуб

Kirill
5

Хз, я жил в 110 км от Питера, на Ласточке это 74 минуты. И я прекрасно помню времена, когда эта дорога занимала почти 3 часа, а то и 3,5 со всеми остановками. 

Ответить

Sergey Vasiliev

Вчерашний
1

а причем тут ласточка? обычная старая хламина сотку может ехать спокойно. вопрос в количестве остановок

Ответить

alex twit

Sergey
0

Угу, кланяются каждому столбу

Ответить

роман долгополов

Kirill
0

В горах и нельзя больше.

Ответить

Kirill Kulagin

роман
0

Именно поэтому в некоторых местах он едет 100...умник

Ответить

роман долгополов

Kirill
1

В низине может и 100.
Но вообще для Мск Минск они не подходят ,они на расстоянии до 400км предназначены

Ответить

Kirill Kulagin

роман
0

Он ближе к красной поляне едет 100, там ниже да ?

Ответить

роман долгополов

Kirill
1

Ладно уж врать,брысь в схрон

Ответить

Поджог Сараев

роман
0

они на расстоянии до 400км предназначены

А дальше туалеты переполнятся, или что?

Ответить

Сергей Свинцов

Kirill
0

Странно...

Ответить

Дэни Трэхо

2

Батька вроде же вроде отрицал ковидобесие. Теперь пцр-тест требуют.

Ответить

Сергей Свинцов

1

Да ладно, вы просто не представляете сколько лет я этого ждал. Если ещё до Бреста ходить будут, то будет совсем прекрасно. 

Ответить

Станислав

1

Уже бы открыли полностью и въезд и выезд в РБ на своем авто и автобусе, а то можно только раз год и только по основанию, при том что на поездах и самолетах такого нет

Ответить

alex twit

0

Для межрегиона и межгоса ласта такое

Ответить

Леонид Евтушенко

0

ждем!

Ответить

Alexander Marfitsin

–1

 В компании напомнили, что для въезда на территорию страны россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на Covid-19

По сертификату вакцинации пусть принимают, тогда и поедем 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Доллар, нефтяные акции и палладий – самые прибыльные активы российских инвесторов
Какие активы приносят наибольший доход российским инвесторам и на что следует обратить внимание? Мы изучили инвестицион…
0
IVI
Подписан
Отписаться
IVI возглавил рейтинг развивающего контента для детей
Согласно исследованию Telecom Daily, IVI стал лидером среди онлайн-кинотеатров по количеству детского контента
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Почему банки обращают внимание на размер НДС
Тинькофф Бизнес регулярно отвечает на вопросы клиентов о законе 115-ФЗ. Вот наш новый вопрос: «Вижу в соцсетях истории:…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Sergejs Fedotovs

В торговых центрах Сингапура…

Black Jack

«Додо пицца» объявила об уходе…

Too many irons in…

«Скоро на Twitch и Discord…

Sergejs Fedotovs

В торговых центрах Сингапура…

Дмитрий Малахов

«Юла» протестирует обязательную…

Андрей Васильев

«iMessage на Android больше…

Евгений Зайцев

Сомнительный звонок якобы от…

ikoia

История получения 3 000 000 для…

Николай Козлов

Производитель электронных…

Андрей Васильев

«iMessage на Android больше…

Bulat Ziganshin

«Безумная поездка»: Medium из…

Андрей Васильев

«iMessage на Android больше…

alex twit

РЖД впервые запустит «Ласточки…

Alex Lowen

Университет Мичигана выяснил…

alex twit

РЖД впервые запустит «Ласточки…

Mokona Black

«Скоро на Twitch и Discord…

Konstantin Timokhin

«История взлёта и падения…

Евгений Ларин

«Деловые линии» — страховой…

Hambala Fully

«iMessage на Android больше…

Андрей Агеев

«iMessage на Android больше…
null