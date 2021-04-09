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РЖД впервые запустит «Ласточки» между Москвой и Минском с 30 апреля Статьи редакции
Дорога займёт около семи часов.
- Скоростные электропоезда сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день, сообщили в РЖД.
- Пассажирам будут доступны экономкласс и бизнес. Исходя из опубликованного расписания, дорога займёт около семи часов. Продажа билетов на «Ласточки» и другие новые поезда между Россией и Белоруссией будет открыта «в ближайшее время», добавили в РЖД.
- В компании напомнили, что для въезда на территорию страны россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.
- Россия частично закрыла границу с Белоруссией в середине марта из-за пандемии Covid-19. Железнодорожное сообщение между странами восстановили в феврале, а в марте оперштаб сообщил, что увеличит число авиарейсов с Белоруссией с 1 апреля.
ОМОН туда-сюда гонять? (Не сдержался)
Когда Москва-Киев запустят?
Уже запустили, стоят под Воронежем.
Скоростные бл...особенно между Сочи и Красной поляной, большую часть которой поезд едет со скоростью 60 км/ч )
Вчерашний клуб
Хз, я жил в 110 км от Питера, на Ласточке это 74 минуты. И я прекрасно помню времена, когда эта дорога занимала почти 3 часа, а то и 3,5 со всеми остановками.
а причем тут ласточка? обычная старая хламина сотку может ехать спокойно. вопрос в количестве остановок
В горах и нельзя больше.
Именно поэтому в некоторых местах он едет 100...умник
В низине может и 100.
Но вообще для Мск Минск они не подходят ,они на расстоянии до 400км предназначены
Он ближе к красной поляне едет 100, там ниже да ?
они на расстоянии до 400км предназначены
А дальше туалеты переполнятся, или что?
Да ладно, вы просто не представляете сколько лет я этого ждал. Если ещё до Бреста ходить будут, то будет совсем прекрасно.
Уже бы открыли полностью и въезд и выезд в РБ на своем авто и автобусе, а то можно только раз год и только по основанию, при том что на поездах и самолетах такого нет
В компании напомнили, что для въезда на территорию страны россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на Covid-19
По сертификату вакцинации пусть принимают, тогда и поедем
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