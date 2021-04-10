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Bloomberg: китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США с оценкой $70-100 млрд Статьи редакции
Компания планировала провести IPO в конце года, но поменяла планы.
Компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциально, сообщили источники Bloomberg, знакомые с деталями IPO.
По их словам, организаторами размещения станут инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Компания планирует привлечь несколько миллиардов долларов в результате IPO — сколько именно и когда, пока неизвестно, говорят источники.
Один из источников добавил, что Didi также изучает возможность двойного листинга в Гонконге в более позднее время. Представитель Didi от комментариев отказался. Goldman Sachs и Morgan Stanley от комментариев отказались.
В марте собеседники Reuters говорили, что компания выбрала Нью-йоркскую биржу для первичного размещения — при случае IPO в Гонконге она может столкнуться с более жесткой проверкой. Didi уже штрафовали за использование нелицензированных транспортных средств, писало издание.
Изначально Didi планировал IPO в конец 2021 года, но с учетом хороших результатов на внутреннем рынке и активного роста в мире сервис ускорил подготовку к IPO, писал Bloomberg.
Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. Компанию поддерживают SoftBank, Alibaba и Tencent. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
Как я понимаю, оценивали китайские аналитики?
Интересно ,какая инфляция у доллара лет за 20?в 1994самый богатый Билл Гейтс был с семью лярдами,сегодня миллиардершей стала некая Кардашьян,чье основное занятие постить фотки в инстаграмм
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