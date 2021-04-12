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YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв» Статьи редакции
А такси-сервис представил единую платформу городской мобильности.
На первом этапе машины каршеринга будут отображаться в приложении «Ситимобила», но забронировать и арендовать автомобиль пользователи смогут только в приложении «Ситидрайв». Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно обновить приложение YouDrive до последней версии, рассказали vc.ru в компании.
«Ситидрайв» останется отдельным и самостоятельным приложением каршеринга: рейтинг пользователей, накопленные баллы, цены и функции сохранятся.
Каршеринг также представил обновлённый фирменный стиль в приложении и оклейке автомобилей. Ребрендинг займёт несколько месяцев, инвестиции в него компания не раскрывает. Айдентику делало агентство Saffron, а шрифт и логотип — студия Contrast Foundry.
Единая платформа городской мобильности «Ситимобила»
«Ситимобил» официально представил единую платформу городской мобильности: помимо YouDrive в неё вошёл сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года. Теперь пользователи могут не только увидеть на карте самокаты в приложении «Ситимобила», но также забронировать и оплатить поездку, рассказали vc.ru в компании.
Краткосрочная аренда автомобилей доступна в городах присутствия обоих сервисов — Москве, Санкт-Петербург и Сочи, аренда электросамокатов — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
В будущем компания планирует добавить в приложение и другие сервисы: «В первую очередь смотрим на общественный транспорт».
«Ситимобил» также обновил бренд: вместо классических таксомоторных шашечек в логотипе осталось название сервиса. Новый логотип был разработан совместно с Contrast Foundry. Инвестиции в ребрендинг компания не раскрывает.
- С 2019 года «Ситимобил» входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера». По собственным данным, среднее ежемесячное количество активных пользователей сервиса составляет около 5 млн человек. Количество пользователей «Ситидрайв» не раскрывает.
- В августе 2020 года «суперприложение» на базе «Такси» официально запустил «Яндекс». Помимо такси приложение «Яндекс Go» объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.
- В ноябре единую платформу для всех видов городского транспорта анонсировал Дептранс Москвы. Мэрия сообщала, что начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, «Ситимобил» и Urent. В такси-сервисе уточнили vc.ru, что участвуют в MaaS-приложении Дептранса.
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