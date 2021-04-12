Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Транспорт
Таня Боброва

YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв» Статьи редакции

А такси-сервис представил единую платформу городской мобильности.

1 1 комментарий
379 просмотров

На первом этапе машины каршеринга будут отображаться в приложении «Ситимобила», но забронировать и арендовать автомобиль пользователи смогут только в приложении «Ситидрайв». Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно обновить приложение YouDrive до последней версии, рассказали vc.ru в компании.

Присоединение к платформе городской мобильности «Ситимобила» — один из первых шагов в масштабировании бизнеса. В дальнейшем мы планируем сделать использование каршеринга бесшовным для пользователей «Ситимобила», что поможет нарастить аудиторию и увеличить количество поездок.

Алексей Сергеев
гендиректор «Ситидрайв»

«Ситидрайв» останется отдельным и самостоятельным приложением каршеринга: рейтинг пользователей, накопленные баллы, цены и функции сохранятся.

Каршеринг также представил обновлённый фирменный стиль в приложении и оклейке автомобилей. Ребрендинг займёт несколько месяцев, инвестиции в него компания не раскрывает. Айдентику делало агентство Saffron, а шрифт и логотип — студия Contrast Foundry.

YouDrive

Единая платформа городской мобильности «Ситимобила»

«Ситимобил» официально представил единую платформу городской мобильности: помимо YouDrive в неё вошёл сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года. Теперь пользователи могут не только увидеть на карте самокаты в приложении «Ситимобила», но также забронировать и оплатить поездку, рассказали vc.ru в компании.

Краткосрочная аренда автомобилей доступна в городах присутствия обоих сервисов — Москве, Санкт-Петербург и Сочи, аренда электросамокатов — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

В будущем компания планирует добавить в приложение и другие сервисы: «В первую очередь смотрим на общественный транспорт».

Жителям городов нужен не каршеринг, или такси, или общественный транспорт. Им нужно попасть из точки А в точку Б наиболее доступным и комфортным для них способом.

Мы планируем наилучшим образом удовлетворять эту потребность, развивая платформу городской мобильности, которая объединит различные виды передвижения по городу и позволит выстраивать наиболее удобные маршруты, экономить больше личного времени и получать еще больше услуг в одном приложении.

Виталий Бедарев
гендиректор «Ситимобила»

«Ситимобил» также обновил бренд: вместо классических таксомоторных шашечек в логотипе осталось название сервиса. Новый логотип был разработан совместно с Contrast Foundry. Инвестиции в ребрендинг компания не раскрывает.

«Ситимобил»
  • С 2019 года «Ситимобил» входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера». По собственным данным, среднее ежемесячное количество активных пользователей сервиса составляет около 5 млн человек. Количество пользователей «Ситидрайв» не раскрывает.
  • В августе 2020 года «суперприложение» на базе «Такси» официально запустил «Яндекс». Помимо такси приложение «Яндекс Go» объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.
  • В ноябре единую платформу для всех видов городского транспорта анонсировал Дептранс Москвы. Мэрия сообщала, что начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, «Ситимобил» и Urent. В такси-сервисе уточнили vc.ru, что участвуют в MaaS-приложении Дептранса.

#новость #youdrive #ситимобил #ситидрайв

1 1 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432","\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youdrive"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 232407, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Apr 2021 10:00:50 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Роман Александров

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
День космонавтиков на Яндекс.Маркете
К 12 апреля многие бренды придумывают самые разные кампании и проекты. Но почти всегда они рассчитаны на взрослых. Нам…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как система быстрых платежей помогает экономить на комиссиях за переводы
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: история Zaycev.Net, «Додо» уходит из Китая, неудачная реклама конструктора сайтов Wix
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
Но есть и хорошие новости - ни один Android-юзер не пострадал.
Неизвестные составили базу публичных данных 1,3 млн пользователей Clubhouse и выложили её в открытый доступ
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Егор

GeekBrains: не удаётся вернуть…

Vladimir Panfilovich

«Додо пицца» объявила об уходе…

ivan krapivin

GeekBrains: не удаётся вернуть…

Dmitry Ryzhov

Как я работал, пока служил в…

Finindie

Где жить на "ранней пенсии…

Роман Александров

YouDrive стал частью единого…

Дмитрий Голдобин

Лунная гонка

Anthony Kidik

GeekBrains: не удаётся вернуть…

Vladimir Eskin

Финансист в Китае. Про Dodo…

Alien Mars

Как я работал, пока служил в…

Путачок

Epic Games заявила в суде с…

_nevo

Музыка, которую можно положить…

Dmitry Ryzhov

Как я работал, пока служил в…

El Negro

Запись в подсайте Личный опыт

Егор

GeekBrains: не удаётся вернуть…

Vladimir Panfilovich

«Додо пицца» объявила об уходе…

Dmitry Ryzhov

Как я работал, пока служил в…

Максим Вопросов

Коррупцию победить нельзя…

Егор Демешко

GeekBrains: не удаётся вернуть…

Иван Шеметов

«Ъ»: Netflix впервые заказал…
null