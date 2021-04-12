Жителям городов нужен не каршеринг, или такси, или общественный транспорт. Им нужно попасть из точки А в точку Б наиболее доступным и комфортным для них способом.

Мы планируем наилучшим образом удовлетворять эту потребность, развивая платформу городской мобильности, которая объединит различные виды передвижения по городу и позволит выстраивать наиболее удобные маршруты, экономить больше личного времени и получать еще больше услуг в одном приложении.