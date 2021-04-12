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Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс» разработал мультимедийную систему вместе с «АвтоВАЗом» и добавил «Яндекс.Авто» в некоторые модели Lada Статьи редакции

Она позволит пользоваться сервисами «Яндекса» — «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками».

54 54 комментария
1715 просмотров

«Яндекс» в партнёрстве с «АвтоВАЗом» встроит платформу в автомобили Lada Vesta, Xray, Xray Cross, рассказали vc.ru в компании. Условия партнёрства стороны не раскрывают, но отмечают, что совместно участвовали в проекте и разрабатывали решение.

Водители смогут пользоваться сервисами «Яндекса» — «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками» — в комплектациях с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.

«Яндекс.Авто» считывает информацию с датчиков — например, в зависимости от света фар, меняется дневной или ночной режим на экране. А если скорость машины больше 5 км/час, видео на фоне останавливается — чтобы в дороге было безопаснее.

У Lada есть несколько комплектаций автомобилей — во всех, где установлен бортовой компьютер, автоматически будет подключена «Яндекс.Авто».

Lada EnjoY Pro поддерживает также платформы CarPlay и AndroidAuto — но для их использования нужно проводное подключение. Система «Яндекс.Авто» уже доступна в машинах Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely и других, уточнили в компании.

  • В январе 2019 года «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей на базе «Яндекс.Авто». Тогда же компания запланировала внедрить систему в 2 млн российских Lada, Renault и Nissan до 2024 года.

#новость #яндекс

54 54 комментария
6
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Канищев Максим

5

Яндекс.прослушка

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Airat Kafman

Канищев
9

Не понимаю почему люди боятся колонок, автомобилей и утюгов с микрофоном, забывая, что основное следящее за ними устройство - телефон.

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Канищев Максим

Airat
0

У меня в телефоне нет яндекса. И в машине тоже никогда не будет.

Ответить

Airat Kafman

Канищев
1

А что у вас есть?) Сбербанк Онлайн или Тинькофф, какие-нибудь случаем не стоят, приложения которых запрашивают доступ к микрофонам и иногда тактично висят в фоне.

Ответить

Иван Иванов

Airat
0

Стоят. Доступ к микрофону и камере закрыты.

Ответить

Канищев Максим

Airat
–2

Мне сбер онлайн не пихает свою рекламу во все места

Ответить

o1o

Канищев
0

Тебя услышит товарищ мойор, даже если ты телефон выключишь.

Ответить

Александр Якунин

Канищев
0

Зато у твоего оператора лицензия выдамся ФСБ

Ответить

Татьяна

Канищев
0

Это не спасет. Если у тебя есть мобильный телефон, этого достаточно, чтобы за тобой можно было следить.

Ответить

Mihael Isaev

Канищев
0

Зато наверняка в машине есть глонасс со своим микрофончиком

Ответить

Глеб Лубенников

Канищев
0

А где её нет?)

Ответить

Василий С.

–3

фу. ненависть к компании рождается тогда, когда она сует всюду свой нос

Ответить

Nikolay Ganin

Василий
11

Вот же негодяи, полезное что-то делают, фу

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
3

Был опыт пользования этим полезным... извините, но это дико сыро было год назад.

Ответить

Nikolay Ganin

Sergei
–1

Год в IT технологиях это очень большой срок

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
1

Но не в яндекс. )

Ответить

Mihael Isaev

Nikolay
0

Яндекс.авто и три года назад в ниссаны ставился и был убожеством и сейчас он лучше не стал, поэтому то, что оно теперь будет ставиться в ладу очень символично, наконец-то обретут гармонию.

Ответить

Nikolay Ganin

Mihael
0

Как он выгледел три года назад не знаю, но и не хочу ставить под сомнение их работу - вряд ли они за три года никак не поменяли интерфейс и механику работы. 

Ответить

роман долгополов

Mihael
0

Так то это одна контора)

Ответить

Alexander Tumanov

Nikolay
0

Что полезного для живого человека делает #яндекс?

Ответить

Nikolay Ganin

Alexand…
0

У яндекса очень много продуктов и практически каждый пользуется некой популярностью у таких же людей, как и мы с вами. 
Если пользуются, значит это как-то облегчает им жизнь, помогает прийти к нужному результату.
Я, например, пользуюсь их такси, кинопоиском, картами, почтой, афишей. 

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Ruslan Fatikhov

Василий
2

Этот комментарий опоздал на 5 лет.

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Вячеслав Каграманов

4

лучше бы прислушались к пользователям навигатора и добавили бы уже его в CarPlay, VK сделали обновление для планшета, Яндекс все никак не может зарелизить поддержку CarPlay. UX который мы заслуживаем

Ответить

Иван Иванов

Вячеслав
0

Не "не может", а не хочет. Не было бы голов от яндекса, уже бы сделали релиз. А так один KPI находит на другой KPI, нужно искать баланс.

Ответить

Андрей

1

Видео останавливается при скорости больше 5 км час??? Может я хочу ребенку мультики включить! Пусть свои ограничения в такси оставят, нахер они нужны на гражданских авто. Интересно можно ли снести систему

Ответить

Sergey Klochko

Андрей
2

скорее всего ваш ребенок сидит на заднем сиденье в специальном кресле. и вы без проблем можете включить ему мультики на планшете.

Ответить

Андрей

Sergey
1

Ага что еще? Если нету планшета и ребенок спереди сидит? Яндекс перелогинься

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
1

Андрей, подобная защита стоит во всех магнитолах с возможностью воспроизведения видео.

Ответить

Андрей

Sergei
0

не во всех абсолютно не во всех

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
1

Во всех, но есть криворукие сервисмены, которые ставят перемычку.

Ответить

Андрей

Sergei
0

тогда проще взять комплектацию без магнитофона и поставить андроид мафон

Ответить

Sergei

Андрей
1

И тупить глазами под дорогу? Ну, такое себе, если честно.

Ответить

Андрей

Sergei
0

так я на дорогу. ребенок в мультики

Ответить

Sergei

Андрей
1

А потом проблемы с шеей.

Ответить

Sergey Klochko

Андрей
0

Если ребенок сидит спереди, то либо у него есть телефон, либо вы злостно нарушаете правила потому что он не достиг возраста, когда можно сидеть спереди :) Яндексом меня пока не обзывали. тиньковым бывало.

Ответить

Андрей

Sergey
0

с 7ми лет можно спереди, в чем проблема? Да мало ли что у него есть, толку от системы тогда если одни ограничения

Ответить

Sergey Klochko

Андрей
0

можно, если вам плевать на его безопасность. вам же не плевать?

Ответить

Андрей

Sergey
–3

безопасность понятие спорное. Это лично мое дело кого куда сажать. И так овердохера ограничений вокруг

Ответить

Alexey

Андрей
0

Нет, это не ваше личное дело куда сажать. 
А вот вы можете присесть в случае чего 🥲

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

С некоторыми ограничениями. С 12 лет можно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Да и ребёнок не его.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Который выдернете из приборной панели.

Ответить

Василий С.

Sergei
0

который будете смотреть через яндекс браузер

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Если сделали как на Ниссан/Рено - пусть выкинут девайс. Нечто глючное и повисающее всегда.

Ответить

Алексей Бровко

Sergei
0

У меня магнитола в ниссане до Яндекса. То же ничего хорошего, но у Яндекса хоть карты актуальные :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

С Navi? Да, бессмысленна, но играла неплохо. Не идеально, но сносно.

Ответить

Евгений Бв

1

Ведро с болтами, теперь ещё и заваленная рекламой)

Ответить

Владимир Петров

0

Для Лады, идеальное ГУ.

Ответить

Татьяна

0

Наконец-то что-то годное. Давно было пора. А в хюндае не хотят такое установить?

Ответить

EK

Татьяна
1

На Али за 150-200$ под любую машину есть. Чистый Андройд + связь с машиной + carplay.

Ответить

Татьяна

EK
0

Супер) не знала. Спасибо) поищу.

Ответить

Юрий Волков

0

Вот это да, прогресс. Молодцы!

Ответить

Константин Губеркан

0

"мультимедийной системой Lada EnjoY Pro"

Простите, но что-то орнул в голос на этом :)

Ответить

Alexander Tumanov

0

Яндекс отлично впишется в экосистему ТАЗа. Он так же отлично впишется в экосистему ритуальных услуг, психоневрологических диспансеров и пунктов стерилизации бездомных животных. Органичная коллаборация для процветающих отраслей экономики.

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