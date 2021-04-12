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«Яндекс» разработал мультимедийную систему вместе с «АвтоВАЗом» и добавил «Яндекс.Авто» в некоторые модели Lada Статьи редакции
Она позволит пользоваться сервисами «Яндекса» — «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками».
«Яндекс» в партнёрстве с «АвтоВАЗом» встроит платформу в автомобили Lada Vesta, Xray, Xray Cross, рассказали vc.ru в компании. Условия партнёрства стороны не раскрывают, но отмечают, что совместно участвовали в проекте и разрабатывали решение.
Водители смогут пользоваться сервисами «Яндекса» — «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками» — в комплектациях с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.
«Яндекс.Авто» считывает информацию с датчиков — например, в зависимости от света фар, меняется дневной или ночной режим на экране. А если скорость машины больше 5 км/час, видео на фоне останавливается — чтобы в дороге было безопаснее.
У Lada есть несколько комплектаций автомобилей — во всех, где установлен бортовой компьютер, автоматически будет подключена «Яндекс.Авто».
Lada EnjoY Pro поддерживает также платформы CarPlay и AndroidAuto — но для их использования нужно проводное подключение. Система «Яндекс.Авто» уже доступна в машинах Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely и других, уточнили в компании.
- В январе 2019 года «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей на базе «Яндекс.Авто». Тогда же компания запланировала внедрить систему в 2 млн российских Lada, Renault и Nissan до 2024 года.
Яндекс.прослушка
Не понимаю почему люди боятся колонок, автомобилей и утюгов с микрофоном, забывая, что основное следящее за ними устройство - телефон.
У меня в телефоне нет яндекса. И в машине тоже никогда не будет.
А что у вас есть?) Сбербанк Онлайн или Тинькофф, какие-нибудь случаем не стоят, приложения которых запрашивают доступ к микрофонам и иногда тактично висят в фоне.
фу. ненависть к компании рождается тогда, когда она сует всюду свой нос
Вот же негодяи, полезное что-то делают, фу
Был опыт пользования этим полезным... извините, но это дико сыро было год назад.
Год в IT технологиях это очень большой срок
Яндекс.авто и три года назад в ниссаны ставился и был убожеством и сейчас он лучше не стал, поэтому то, что оно теперь будет ставиться в ладу очень символично, наконец-то обретут гармонию.
Как он выгледел три года назад не знаю, но и не хочу ставить под сомнение их работу - вряд ли они за три года никак не поменяли интерфейс и механику работы.
Что полезного для живого человека делает #яндекс?
У яндекса очень много продуктов и практически каждый пользуется некой популярностью у таких же людей, как и мы с вами.
Если пользуются, значит это как-то облегчает им жизнь, помогает прийти к нужному результату.
Я, например, пользуюсь их такси, кинопоиском, картами, почтой, афишей.
лучше бы прислушались к пользователям навигатора и добавили бы уже его в CarPlay, VK сделали обновление для планшета, Яндекс все никак не может зарелизить поддержку CarPlay. UX который мы заслуживаем
Не "не может", а не хочет. Не было бы голов от яндекса, уже бы сделали релиз. А так один KPI находит на другой KPI, нужно искать баланс.
Видео останавливается при скорости больше 5 км час??? Может я хочу ребенку мультики включить! Пусть свои ограничения в такси оставят, нахер они нужны на гражданских авто. Интересно можно ли снести систему
скорее всего ваш ребенок сидит на заднем сиденье в специальном кресле. и вы без проблем можете включить ему мультики на планшете.
Андрей, подобная защита стоит во всех магнитолах с возможностью воспроизведения видео.
Во всех, но есть криворукие сервисмены, которые ставят перемычку.
Если ребенок сидит спереди, то либо у него есть телефон, либо вы злостно нарушаете правила потому что он не достиг возраста, когда можно сидеть спереди :) Яндексом меня пока не обзывали. тиньковым бывало.
можно, если вам плевать на его безопасность. вам же не плевать?
Который выдернете из приборной панели.
Если сделали как на Ниссан/Рено - пусть выкинут девайс. Нечто глючное и повисающее всегда.
У меня магнитола в ниссане до Яндекса. То же ничего хорошего, но у Яндекса хоть карты актуальные :)
С Navi? Да, бессмысленна, но играла неплохо. Не идеально, но сносно.
Наконец-то что-то годное. Давно было пора. А в хюндае не хотят такое установить?
"мультимедийной системой Lada EnjoY Pro"
Простите, но что-то орнул в голос на этом :)
Яндекс отлично впишется в экосистему ТАЗа. Он так же отлично впишется в экосистему ритуальных услуг, психоневрологических диспансеров и пунктов стерилизации бездомных животных. Органичная коллаборация для процветающих отраслей экономики.
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