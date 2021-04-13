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Транспорт
Евгения Евсеева

Подразделение беспилотников Cruise из GM запустит такси без водителя в Дубае к 2023 году Статьи редакции

К 2030 году компания поставит в город 4 тысячи беспилотников.

7 7 комментариев
321 просмотров

Cruise до 2030 года поставит в Дубай 4 тысячи беспилотников Origin. О этом сообщил в Twitter наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

Компания начнёт тестировать автомобили без водителя в городе в 2023 году, пишет Financial Times. Дубай стал первым городом в мире, заключившим контракт с производителем беспилотных автомобилей, заявил принц.

Как считают власти Дубая, к 2030 году четверть городского транспорта будет полностью автономным.

Кроме того, в рамках соглашения Cruise откроет филиал в ОАЭ, который будет отвечать за поставку, работу и обслуживание парка автомобилей Origin в Дубае, пишет FT. Подразделение получит эксклюзивные права на предоставление услуг беспилотных такси в городе до 2029 года.

Cruise Origin

Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско, в 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. В начале 2020 года Cruise показала свой первый серийный электрокар для совместных поездок без водителя.

В январе 2021 года в компанию инвестировала Microsoft в раунде на $2 млрд и стала её партнёром. По данным Crunchbase, всего компания привлекла $7,3 млрд.

  • В Сан-Франциско уже тестирует беспилотное такси Waymo — впервые компания запустила его в 2018 году в Аризоне.
  • В США в 2023 году также планирует запустить беспилотное такси Lyft с помощью Hyundai.

#новость #cruise #gm #беспилотники

7 7 комментариев
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ivan krapivin

4

Это же две задницы от KIA Soul

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роман долгополов

2

В Америке ,кроме Калифорнии и пары городов,нет ни дорог,ни инфраструктуры,да и разворуют эти беспилотники,поэтому GM запускают в цивилизованной стране))

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Канищев Максим

роман
0

Америка просто отсталая страна, а вы не знали?

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роман долгополов

Канищев
1

Только мультики Байденовские есть,а негры вынуждены воллмарты грабить

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Влад Рудов

0

Будущее уже здесь)) Точнее в ОАЭ) На самом деле крутая тема, любопытно посмотреть, как это все организуют и как это будет работать. У нас я очень слабо все это представляю.

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Raimond Vladimirov

0

Дуров будет кататься:)

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Вася Пражкин

0

 запустит такси без водителя

 Компания начнёт тестировать..

Расходимся, нас обманули..

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