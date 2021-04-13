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Транспорт
Рая Хачатрян

Spotify выпустила в США «умный» плеер для автомобилей с голосовым управлением Car Thing Статьи редакции

На время тестов сервис раздаёт устройств бесплатно.

8 8 комментариев
628 просмотров

Spotify официально объявила об ограниченном выпуске в США своего первого устройства — плеера Car Thing для подписчиков Spotify Premium. С его помощью можно слушать музыку и подкасты в автомобиле.

Внешне новая версия устройства отличается от модели, которую Spotify тестировала с 2019 года. У неё есть сенсорный экран, большая ручка для навигации и функция голосового управления.

Для активации Car Thing достаточно произнести «Hi, Spotify», а затем название песни или подкаста. Устройство подключается к учетной записи Spotify и получает доступ к плейлистам пользователя.

На верхней панели устройства есть четыре кнопки — можно «прикрепить» к ним свои плейлисты и включить их простым нажатием. Например, при нажатии на первую кнопку автоматически открывается плейлист с любимыми треками, на вторую — плейлист от Spotify для вождения Daily Drive и так далее.

Устройство может подключиться к автомобилю через Bluetooth, AUX или USB-кабель. Компания объяснила, что с помощью Car Thing она поможет клиентам улучшить прослушивание музыки в автомобилях, потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, пишет TechCrunch.

Изначально клиенты могут получить Car Thing бесплатно, оформив предзаказ на сайте. Нужно оплатить только доставку — от $6,99. Spotify оценивает стоимость устройства в $79,99 и заявляет, что оно всё ещё «экспериментальное». Компания пока не решила, начнет ли она продавать устройство и когда.

«Это первое устройство Spotify, и мы, очевидно, хотим, чтобы всё работало исправно», — заявил руководитель отдела аппаратных продуктов сервиса Андреас Седборг. По его словам, именно поэтому компания пока не берёт деньги за Car Thing.

#новость #spotify

8 8 комментариев
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Marat Ahiar

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Глеб Керейтов

1

АвтоХрень
а че, прикольное название

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Dr. Horrible

1

"потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto".
а телефон через "Bluetooth, AUX или USB-кабель" подключить нельзя? обязательно покупать устройство за 87 баксов.

ладно, r&d тоже нужно деньги зарабатывать, нельзя просто сидеть в носу ковырять, и деньги лутать.

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Павел

Dr.
0

Более того, это устройство без смартфона не работает.

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Andrey Yukin

0

О! Это как у Яндекса, головные устройства

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Chr Chr

0

Поглядим-с, если достанется.

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Alex Miller

0

в РФ можно заказать за 600р? я бы взял на разборку)))

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Sergey Epihin

0

Я бы не сокрушался на тему цены. У устройства большой ценник, потому что оно очевидно сделано не из говна и палок, а сам девайс максимально нишевый, партии будут небольшие, значит в производстве будет дороже. 

Но вот функциональность вызывает вопросы. Железка для одного приложения? Это очень странно. Как древние навигаторы. Прикрутили бы туда платформу для приложений, договорились бы с Google о картах, получилось бы действительно интересный продукт, на котором еще и заработать что-то смогли. 

Сейчас это выглядит как проба пера хардверного подразделения. Но смотрится зашибись – классный дизайн, управление интерфейсом с помощью крутилочки это вообще любовь ❤️ Хотел бы потестировать. 

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