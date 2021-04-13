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Spotify выпустила в США «умный» плеер для автомобилей с голосовым управлением Car Thing Статьи редакции
На время тестов сервис раздаёт устройств бесплатно.
Spotify официально объявила об ограниченном выпуске в США своего первого устройства — плеера Car Thing для подписчиков Spotify Premium. С его помощью можно слушать музыку и подкасты в автомобиле.
Внешне новая версия устройства отличается от модели, которую Spotify тестировала с 2019 года. У неё есть сенсорный экран, большая ручка для навигации и функция голосового управления.
Для активации Car Thing достаточно произнести «Hi, Spotify», а затем название песни или подкаста. Устройство подключается к учетной записи Spotify и получает доступ к плейлистам пользователя.
На верхней панели устройства есть четыре кнопки — можно «прикрепить» к ним свои плейлисты и включить их простым нажатием. Например, при нажатии на первую кнопку автоматически открывается плейлист с любимыми треками, на вторую — плейлист от Spotify для вождения Daily Drive и так далее.
Устройство может подключиться к автомобилю через Bluetooth, AUX или USB-кабель. Компания объяснила, что с помощью Car Thing она поможет клиентам улучшить прослушивание музыки в автомобилях, потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, пишет TechCrunch.
Изначально клиенты могут получить Car Thing бесплатно, оформив предзаказ на сайте. Нужно оплатить только доставку — от $6,99. Spotify оценивает стоимость устройства в $79,99 и заявляет, что оно всё ещё «экспериментальное». Компания пока не решила, начнет ли она продавать устройство и когда.
«Это первое устройство Spotify, и мы, очевидно, хотим, чтобы всё работало исправно», — заявил руководитель отдела аппаратных продуктов сервиса Андреас Седборг. По его словам, именно поэтому компания пока не берёт деньги за Car Thing.
"потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto".
а телефон через "Bluetooth, AUX или USB-кабель" подключить нельзя? обязательно покупать устройство за 87 баксов.
ладно, r&d тоже нужно деньги зарабатывать, нельзя просто сидеть в носу ковырять, и деньги лутать.
Я бы не сокрушался на тему цены. У устройства большой ценник, потому что оно очевидно сделано не из говна и палок, а сам девайс максимально нишевый, партии будут небольшие, значит в производстве будет дороже.
Но вот функциональность вызывает вопросы. Железка для одного приложения? Это очень странно. Как древние навигаторы. Прикрутили бы туда платформу для приложений, договорились бы с Google о картах, получилось бы действительно интересный продукт, на котором еще и заработать что-то смогли.
Сейчас это выглядит как проба пера хардверного подразделения. Но смотрится зашибись – классный дизайн, управление интерфейсом с помощью крутилочки это вообще любовь ❤️ Хотел бы потестировать.
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