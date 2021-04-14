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Транспорт
Евгения Евсеева

Убыток российских авиакомпаний достиг почти 125 млрд рублей в 2020 году, год с прибылью закончила только «Победа» Статьи редакции

Большая часть убытков пришлась на «Аэрофлот».

11 11 комментариев
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Общий чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли в 2019 году, сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность авиаперевозчиков.

Большая часть убытков пришлась на «Аэрофлот» — 96,53 млрд рублей, за ним следуют «Уральские авиалинии» с убытком 5,85 млрд рублей и «Сибирь» (бренд S7) — 5,23 млрд рублей.

Основная причина убытков — падение пассажиропотока из-за пандемийных ограничений на 46%, до 69 млн человек, и приостановка полетов в другие страны в конце марта 2020 года. В итоге гражданская авиация откатилась по числу пассажиров к показателям прошлого десятилетия: в 2011 году российские компании перевезли 64 млн пассажиров, в 2012 году — 74 млн.

РБК

При этом чистый убыток всей группы «Аэрофлот» (с учётом авиакомпаний «Россия» и «Победа») по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд рублей против чистой прибыли 13,5 млрд рублей годом ранее.

По данным Росавиации, международные перевозки российских авиакомпаний упали в 4,2 раза — с 55,07 млн до 13,09 млн человек, пишет РБК.

«Логично, что убытки "Аэрофлота" будут в разы больше убытков остальных российских авиакомпаний, которые, во-первых, меньше и, во-вторых, имеют большую долю внутренних перевозок», — отметила аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова.

«Победа» («дочка» «Аэрофлота») стала единственной российской авиакомпанией из списка, которая завершила 2020 год с чистой прибылью: 1,4 млрд против 4,9 млрд рублей в 2019 году. Пассажиропоток компании сократился только на 12% — до 9,1 млн.

#новость #аэрофлот #победа

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Alexandr Leibowitz

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Есть идея ещё более прибыльного лоукостера - пассажиры сами скидываются на самолёт, сами нанимают и оплачивают пилота, экипаж, сами договариваются с аэропортами, и при этом оплачивают билеты в кассу лоукостера. Профит!

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Dmitry Semenikhin

Alexandr
5
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Forgotten Games

Alexandr
1

Да чо уж там. Надо начинать с того, если хотят куда-то полететь пусть сами самолёт проектируют и производят. А дальше уже по вашей схеме:-)

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Noname

Alexandr
1

Зачем вообще куда-то летать когда есть microsoft flight simulator за 4500

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Василий Шевкунов

Noname
0

Да нафига заморачиваться, еще покупать игру? Просто бумажный самолетик и немного фантазии.

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Вася Пражкин

Alexandr
0

Зачем тратить на пилота? Пусть управляет тот, кто на компе больше в симуляторах летал. Аэропорт прибытия тоже вычеркиваем, пусть выпрыгивают на ходу со своими парашютами. А взлетать можно и с воды - так экономия еще больше, заодно и рыба будет на обед пассажирам.

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Ничего личного, но

Alexandr
0

Есть что-то близкое
https://www.s7.ru/ru/s7select/

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El'murza Alchakov

3

Победа дочерняя компания Аэрофлот, владелец Аэрофлот- друг Путина.
Быть другом президента это значит иметь неограниченны возможности в кризис, в том числе получать поддержку от налогоплательщиков и при этом повышать цены на билеты, двух Зайцев так сказать.
И тут помогли и сами Цены повысили из-за того что конкурентам запретили летать

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Sergei Timofeyev

El'murza
1

Только вот Аэрофлот получает роялти за пролёт над территорией РФ.

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Raimond Vladimirov

1

"Победа" победила

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Иван Куракин

0

Ничего удивительного, 2020 уж точно не был годом путешествий и перелетов

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