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Убыток российских авиакомпаний достиг почти 125 млрд рублей в 2020 году, год с прибылью закончила только «Победа» Статьи редакции
Большая часть убытков пришлась на «Аэрофлот».
Общий чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли в 2019 году, сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность авиаперевозчиков.
Большая часть убытков пришлась на «Аэрофлот» — 96,53 млрд рублей, за ним следуют «Уральские авиалинии» с убытком 5,85 млрд рублей и «Сибирь» (бренд S7) — 5,23 млрд рублей.
Основная причина убытков — падение пассажиропотока из-за пандемийных ограничений на 46%, до 69 млн человек, и приостановка полетов в другие страны в конце марта 2020 года. В итоге гражданская авиация откатилась по числу пассажиров к показателям прошлого десятилетия: в 2011 году российские компании перевезли 64 млн пассажиров, в 2012 году — 74 млн.
При этом чистый убыток всей группы «Аэрофлот» (с учётом авиакомпаний «Россия» и «Победа») по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд рублей против чистой прибыли 13,5 млрд рублей годом ранее.
По данным Росавиации, международные перевозки российских авиакомпаний упали в 4,2 раза — с 55,07 млн до 13,09 млн человек, пишет РБК.
«Логично, что убытки "Аэрофлота" будут в разы больше убытков остальных российских авиакомпаний, которые, во-первых, меньше и, во-вторых, имеют большую долю внутренних перевозок», — отметила аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова.
«Победа» («дочка» «Аэрофлота») стала единственной российской авиакомпанией из списка, которая завершила 2020 год с чистой прибылью: 1,4 млрд против 4,9 млрд рублей в 2019 году. Пассажиропоток компании сократился только на 12% — до 9,1 млн.
Есть идея ещё более прибыльного лоукостера - пассажиры сами скидываются на самолёт, сами нанимают и оплачивают пилота, экипаж, сами договариваются с аэропортами, и при этом оплачивают билеты в кассу лоукостера. Профит!
Да чо уж там. Надо начинать с того, если хотят куда-то полететь пусть сами самолёт проектируют и производят. А дальше уже по вашей схеме:-)
Да нафига заморачиваться, еще покупать игру? Просто бумажный самолетик и немного фантазии.
Зачем тратить на пилота? Пусть управляет тот, кто на компе больше в симуляторах летал. Аэропорт прибытия тоже вычеркиваем, пусть выпрыгивают на ходу со своими парашютами. А взлетать можно и с воды - так экономия еще больше, заодно и рыба будет на обед пассажирам.
Победа дочерняя компания Аэрофлот, владелец Аэрофлот- друг Путина.
Быть другом президента это значит иметь неограниченны возможности в кризис, в том числе получать поддержку от налогоплательщиков и при этом повышать цены на билеты, двух Зайцев так сказать.
И тут помогли и сами Цены повысили из-за того что конкурентам запретили летать
Только вот Аэрофлот получает роялти за пролёт над территорией РФ.
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