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Tesla уладила конфликт с бывшим сотрудником — она обвиняла его в краже технологий автопилота для китайской Xpeng Статьи редакции
Xpeng, которую называют «Tesla из Китая», открыто переманивает сотрудников конкурента.
Бывший сотрудник Tesla заплатит компании неназванную сумму, чтобы урегулировать иск по обвинению в краже коммерческой тайны, пишет Bloomberg. По словам автопроизводителя, он сливал информацию конкурентной XMotors․
Tesla подала в суд на инженера по имени Гуангцзи Цао в марте 2019 года. Компания утверждала, что он загрузил копии исходного кода технологий автопилота в свою учетную запись iCloud и сохранил их. В январе 2019 года он ушёл в стартап XMotors, который производит электромобили — это американское подразделение китайской компании Xpeng.
Позже Гуангцзи признал, что скопировал фрагменты кода, но заявил, что удалил все файлы прежде чем покинуть компанию. Согласно документам суда, он признал, что ему не следовало загружать код и извинился перед Tesla за свои действия.
Tesla также просила Xpeng раскрыть свой исходный код автопилота, чтобы доказать слив в суде. Но Xpeng заявила, что компания «переходит черту» и хочет «запугать и помешать молодому конкуренту». Компания заявила, что Tesla «не смогла найти никаких существенных доказательств» в поддержку своих утверждений, пишет Bloomberg.
- Xpeng основана в 2014 году в Китае. Её головной офис расположен в Гуанчжоу. До 2019 года у компании не было своего завода — электрокары собирали на площадке государственного производителя Haima.
- Первый внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года. В июле 2020 года Xpeng начала поставки электрического седана P7, которого считают конкурентом Model 3.
- Основатель компании Сяопэн Хэ признавался, что Xpeng нанимает сотрудников Tesla и использует наработки американской компании в открытом доступе.
- В августе 2020 года компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла $1,5 млрд. Рыночная капитализация компании сейчас достигает $24,22 млрд.
Бывший сотрудник Tesla заплатит компании неназванную сумму
а) У сотрудника очень много денег
б) Tesla проиграла бы суд
в) Tesla банкрот
Что же правда? 🤔
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