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серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
Кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период Статьи редакции
Обычно такие сервисы предлагают поминутные тарифы.
- Urent запустил тариф «Пока не сядет» в Москве, Петербурге и других регионах присутствия, сообщили vc.ru в компании. В конце сезона 2020 года он тестировался в Сочи и показал «хорошие результаты».
- Тариф позволит арендовать самокат не поминутно, а до 12 часов за фиксированную стоимость. Полного заряда самоката хватит на 3-3,5 часа поездки, уточнили в сервисе. В остальное время самокат может находиться в режиме ожидания.
- Стоимость аренды составит от 600 рублей — она рассчитывается алгоритмом и зависит от модели самоката, уровня заряда, спроса, стоимости минуты аренды. В компании утверждают, что тариф обойдётся в среднем на 30% дешевле поминутной оплаты.
- «Тариф создан для тех, кто хочет пользоваться самокатом много раз в течение определенного промежутка времени по фиксированной цене. Например, вы отправились погулять на ВДНХ: прокатились на самокате, зашли в кафе, сходили на выставку — всё это время рядом закрепленный за вами самокат, но тарификация за время его использования не идёт», — пояснил директор по продукту Urent Дмитрий Сушкевич.
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7 комментариев
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