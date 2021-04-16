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Транспорт
Таня Боброва

Кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период Статьи редакции

Обычно такие сервисы предлагают поминутные тарифы.

  • Urent запустил тариф «Пока не сядет» в Москве, Петербурге и других регионах присутствия, сообщили vc.ru в компании. В конце сезона 2020 года он тестировался в Сочи и показал «хорошие результаты».
  • Тариф позволит арендовать самокат не поминутно, а до 12 часов за фиксированную стоимость. Полного заряда самоката хватит на 3-3,5 часа поездки, уточнили в сервисе. В остальное время самокат может находиться в режиме ожидания.
  • Стоимость аренды составит от 600 рублей — она рассчитывается алгоритмом и зависит от модели самоката, уровня заряда, спроса, стоимости минуты аренды. В компании утверждают, что тариф обойдётся в среднем на 30% дешевле поминутной оплаты.
  • «Тариф создан для тех, кто хочет пользоваться самокатом много раз в течение определенного промежутка времени по фиксированной цене. Например, вы отправились погулять на ВДНХ: прокатились на самокате, зашли в кафе, сходили на выставку — всё это время рядом закрепленный за вами самокат, но тарификация за время его использования не идёт», — пояснил директор по продукту Urent Дмитрий Сушкевич.

#новость #urent

561 просмотров
7 7 комментариев
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Сидор

14

«Пока не сядет» - тариф для тех, кто не согласен с политикой государства?

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anjay geming

1

«Пока не сядет» - тариф для тех, кто не согласен с политикой государства?

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Михаил Синицын

0

Хорошая новость, что думаете ?

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anjay geming

0

Хорошая новость, что думаете ?

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Ruslan Fatikhov

0

Жаль только приложение кривое. Как и скриншоты на пресс-релизах.

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Alexey Ivanov

0

в центре москвы только Whoosh вроде массово

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Andrey Greenberg

0

В таком же формате можно и кофе по подписке предложить...пока не сядет ❤️ хоть упейся

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