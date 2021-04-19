МТС обсуждает инвестиции в сервис проката электросамокатов lite основателей YouDrive — «Ведомости» Статьи редакции
В начале апреля АФК «Система», которой принадлежит МТС, инвестировала в Urent.
МТС может выйти на рынок микромобильного транспорта и инвестировать в сервис проката самокатов lite, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к МТС источник. Оператор интересуется и другими игроками отрасли, добавил он.
lite сам инициировал переговоры об инвестициях, пока никаких конкретных соглашений нет, отмечает другой источник в МТС. Представитель МТС отказался от комментариев, а в lite не ответили на вопросы издания.
Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. На декабрь 2020 году у сервиса 800 собственных электросамокатов модели FitRider, добавили в компании.
По словам издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, сейчас у сервиса примерно 2700 самокатов, они доступны в Москве и Сочи. Сервис занимает около 3% рынка, а его выручка выросла в 32 раза в 2020 году — до 13,2 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Николаев считает рынок проката электросамокатов крайне перспективным: К середине весны 2021 года на всех операторов приходится уже около 85 тысяч самокатов, хотя в начале прошлого года их было 10 тысяч, добавил он. Более 60 тысяч самокат приходится на долю URent и Whoosh, остальные сервисы уступают и по количеству устройств, и по географии.
По подсчетам Николаева, в 2021 году объем рынка проката электросамокатов может составить 10 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2020 году. Такой же прогноз был у основателя Urent Андрея Азарова.
В начале апреля АФК «Система», которой принадлежит МТС, через фонд вложила 200 млн рублей в Urent — всего на 2021 год в сервис инвестировали 1,2 млрд рублей, а среди инвесторов структуры «Сбера» и «Ситимобил».
- В феврале Whoosh привлёк 1,9 млрд рублей от структур ВТБ и «Открытия». Сервис работает с апреля 2019 года, его запустили нынешние и бывшие топ-менеджеры S7 Group. Стартовые инвестиции составили $1 млн, основатели вложили в запуск собственные деньги.
Что не говори, а за что бы не брались АФК Система - все получается (кроме МТС :)
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