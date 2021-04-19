Транспорт
Евгения Евсеева

Эстония возобновит полёты в Россию с 25 апреля Статьи редакции

Из России в страну можно приехать, если есть гражданство или вид на жительство — но при условии соблюдения самоизоляции.

  • Таллин объявил о возобновлении с 25 апреля авиасообщения с Москвой, пишет «Интерфакс». Рейсы будет выполнять «Аэрофлот» один раз в неделю по воскресеньям.

  • Без обязательной десятидневной самоизоляции въезжать в Эстонию можно из стран, в которых за последние 14 дней было менее 150 случаев Covid-19 на 100 тысяч жителей.

  • С 19 апреля без ограничений в страну можно приезжать из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты. Въезд без ограничений также разрешен из стран, внесённых в согласованный в Евросоюзе список — Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Руанды и Новой Зеландии.
  • По данным МИД Эстонии, россияне могут приезжать в страну по учёбе, работе или другим причинам при условии временного или постоянного разрешения на проживание. При этом с 29 апреля 2020 года из Эстонии в Россию можно выехать только один раз.
  • Всего у России открыто авиасообщение с 30 странами. Однако в Великобританию полёты ограничены до 16 апреля включительно, в Танзанию и Турцию — до 1 июня. Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.

#новость #авиаперелёты

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4 комментария
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Влад Борщ

1

Tere tulemast)

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Илья Шишкунов

0

Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.

В контексте постоянных восстановлений перелётов у меня вопрос к людям, которые знают что-то на тему, т.к я сам не смог ничего, почему не восстанавливают железнодорожное передвижение? В чём проблема? 

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Микола Петюх

0

А почему в российском русском слово "Таллинн" пишется как "Таллин", а не "Талин"?

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Nikolai O

Микола
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Как начали когда то писать, так и пишут. Как и почему ПариЖ?

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