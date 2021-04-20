Транспорт
Рая Хачатрян

Илон Маск заявил, что автопилот в Tesla, которая разбилась в Техасе, был отключён Статьи редакции

В аварии погибли два человека, а местные полицейские заявили, что за рулём никого не было.

Маск написал в Twitter, что записи данных показывают, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец этого автомобиля не покупал.

17 апреля Model S 2019 года выпуска врезалась в дерево и загорелась, что привело к гибели двух людей. Полицейские предварительно заявили, что за рулём автомобиля никого не было — машиной мог бы управлять автопилот. Официально причина аварии пока не названа из-за пожара.

Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск. Tesla не ответила на запросы Bloomberg о комментариях, но компания утверждает, что система автопилота должна помочь водителям, а не заменить их.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.

#новость #tesla

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Даниил Поляков

38

Если человек идиот то тут никакой автопилот не поможет.

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Airat Kafman

Даниил
6

Принудительный, неотключаемый автопилот с блокировкой механического управления и "защитой от кожаного мешка" может и поможет) Но это явно уже только на 5-6 уровне SAE.

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Stas Klymenko

Airat
3

Только 6 уровня в SAE нет. Есть 5-й, а отсчет начинается с нуля)

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Airat Kafman

Stas
3

тощна

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Denis G

Даниил
0

Ок, ок, но где был водитель?

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N N

29

Кожаные мешки сначала отключают автопилот и лихачат, а потом кричат, что роботы убивают людей. Сапиенсы такие сапиенсы. 

Ответить

Victor Kovalev

N
14
Ответить

Alexandr Simonov

N
2

Долой гегемонию кожаных мешков!

Ответить

Michael Smith

N
1

отключают автопилот и лихачат

а как можно лихачить без автопилота, если на месте водителя никого не было?

Ответить

Александр Привалов

Michael
2

Ну как, сидеть сзади и орать на автопилот

Ответить

N N

Michael
0

На месте водителя не было автопилота, верно

Ответить

Airat Kafman

Michael
0

Возможно там никого не было, когда приехали полицейские. Российские гаишники иногда вообще в машине никого не находят, учитывая что стандартные мудозвоны не пристегиваются и лихачат, но это не означает что за рулем никого не было. Водитель (тело) обязательно найдется где-то рядом.

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Michael Smith

Airat
0

Полиция заявила что на 100% выяснила что за рулем никто не сидел
На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было. По словам полицейского, они уверены в этом на 100 процентов.

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Dima Tsurkan

N
1

«Кожаные мешки» - просто made my day, ор 😂😂😂

Ответить

Александр Чернышов

Dima
–4

make my day
Ну Ваш вариант

Ответить

Dima Tsurkan

Алексан…
1

Не, made тоже верно :)
Под мемчиками американцы пишут made.
+ на ютубе много точных объяснений от крупных English каналов, глянь)

Ответить

Александр

Dima
0

Я согласен и с его вариантом

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Tvg Gaminz

N
1

Добро пожаловать в 21 век

Ответить

Павел Янушпольский

9

Рецепт сокрытия преступлений. Все как в кино: сажаешь тела в теслу, на ходу выпрыгиваешь или пересаживаешься в другую машину.
Готово. Все думают, что ребята лихачили с автопилотом, который сам не лихачит, но иногда попадает в аварии.
Не благодарите.

Ответить

Alexandr Simonov

Павел
0

Тесла наверняка пишет дохера логов, потом можно будет восстановить всё происходившее.

Ответить

Александр Якунин

Alexandr
1

Как хорошо что там стоят аккумуляторы и машина вспыхивает выжигая все мозги

Ответить

Pavel Voronkov

Алексан…
0

Что черного ящика не предусмотрено?
Ну так не интересно!

Ответить

Александр Якунин

Pavel
0

Если честно не знаю, но если бы таковой был скорее всего бы орали о тотальной слежки

Ответить

Pavel Voronkov

Алексан…
0

Ящик пишет последний интервал времени. Вон Маск заявил, что автопилот выключен, т.е. телеметрия работает всегда. Почему не орут о слежке?

Ответить

Александр Якунин

Pavel
1

Потому что Маск преподобный

Ответить

Alexandr Simonov

Алексан…
0

Если бы я был Теслой, то писал бы в облако, но я не Тесла 

Ответить

Владислав Пасека

Павел
0

Нетфликс уже покупает права на сценарий

Ответить

Павел Каспаров

0

2019?

Ответить

Ivan

Павел
4

Машина 2019 года

Ответить

Мехман Саламов

0

Интересно, насколько это возможно, хакнуть Теслу, дистанционно управлять функционалом через интернет, и направить машину куда хочешь....

Ответить

N N

Мехман
3

Если с вышек 5g коронавирусом облучают, чему тут удивляться 

Ответить

Мехман Саламов

N
0

На этот случай шапка из фольги помогает)))

Ответить

N N

Мехман
1

Но гарантий нет))) 

Ответить

Victor Kovalev

Мехман
1

Одной шапки мало, впору подумать о космо-пальто

Ответить

Сергей Милосердов

1

Дак я не понял, если автопилот был отключен, как они управляли автомобилем с заднего сидения то? 🤔

Так что-ли?

Ответить

N N

Сергей
0

Как они завели машину с заднего сидения? 

Ответить

Иванка Сегодина

N
0

Теслой можно управлять из приложения с мобильного телефона. Например она определяет месторасположение владельца и может сама выехать с парковки либо, в случае дождя, подъехать прямо к двери вашего таунхауса. 
*это была одна из самых первый "фич" машины. Самое главное, владелец виртуального ключа, которого машина определяет как владелец, должен находится либо в машине, либо в каком-то небольшом радиусе от нее.
**так же в новости было "...Один из погибших был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем, добавил он." Получается автомобиль как-то двигался без водителя, а потом кто-то или что-то отключило автопилот ибо машиной никто не управлял. 

Ответить

alex twit

0

"Она разбилась"

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Alexander Veber

alex
1

Автопилот был выключен и вообще он у нас не работает, это вообще не наш автопилот, а наш ещё два месяца назад уволился по собственному желанию 

Ответить

Для Сохранения

0

Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск

Т.е. его автопилот будет двигаться даже при отсутствии необходимой разметки, я правильно понимаю?

Ответить

Ruslan Nigmatulin

0

Зачем писать "Полное самоуправление" вместо "Full Self-Driving"? 🤦‍♂️

Ответить

Andrey

0

Особенность этой истории в том, что полиция говорит, что мы на 100% уверены, что никто из людей не управлял машиной. Тесла говорит, что мы восстановили логи и автопилот был отключен. Это два противоречащих высказывания.

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saiJak

–1

Маск в своём репертуаре, впаривает херню в три дорого, а в случае проблем перекладывает вину на других.

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Артём Прокопенко

saiJak
0

А как надо было ответить? 

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saiJak

Артём
0

Ну в его случае молчать и катятся 😂

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