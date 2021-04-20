Илон Маск заявил, что автопилот в Tesla, которая разбилась в Техасе, был отключён Статьи редакции
В аварии погибли два человека, а местные полицейские заявили, что за рулём никого не было.
Маск написал в Twitter, что записи данных показывают, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец этого автомобиля не покупал.
17 апреля Model S 2019 года выпуска врезалась в дерево и загорелась, что привело к гибели двух людей. Полицейские предварительно заявили, что за рулём автомобиля никого не было — машиной мог бы управлять автопилот. Официально причина аварии пока не названа из-за пожара.
Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск. Tesla не ответила на запросы Bloomberg о комментариях, но компания утверждает, что система автопилота должна помочь водителям, а не заменить их.
В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.
Если человек идиот то тут никакой автопилот не поможет.
Принудительный, неотключаемый автопилот с блокировкой механического управления и "защитой от кожаного мешка" может и поможет) Но это явно уже только на 5-6 уровне SAE.
Только 6 уровня в SAE нет. Есть 5-й, а отсчет начинается с нуля)
Кожаные мешки сначала отключают автопилот и лихачат, а потом кричат, что роботы убивают людей. Сапиенсы такие сапиенсы.
отключают автопилот и лихачат
а как можно лихачить без автопилота, если на месте водителя никого не было?
Возможно там никого не было, когда приехали полицейские. Российские гаишники иногда вообще в машине никого не находят, учитывая что стандартные мудозвоны не пристегиваются и лихачат, но это не означает что за рулем никого не было. Водитель (тело) обязательно найдется где-то рядом.
Полиция заявила что на 100% выяснила что за рулем никто не сидел
На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было. По словам полицейского, они уверены в этом на 100 процентов.
«Кожаные мешки» - просто made my day, ор 😂😂😂
make my day
Ну Ваш вариант
Не, made тоже верно :)
Под мемчиками американцы пишут made.
+ на ютубе много точных объяснений от крупных English каналов, глянь)
Рецепт сокрытия преступлений. Все как в кино: сажаешь тела в теслу, на ходу выпрыгиваешь или пересаживаешься в другую машину.
Готово. Все думают, что ребята лихачили с автопилотом, который сам не лихачит, но иногда попадает в аварии.
Не благодарите.
Тесла наверняка пишет дохера логов, потом можно будет восстановить всё происходившее.
Как хорошо что там стоят аккумуляторы и машина вспыхивает выжигая все мозги
Что черного ящика не предусмотрено?
Ну так не интересно!
Если честно не знаю, но если бы таковой был скорее всего бы орали о тотальной слежки
Ящик пишет последний интервал времени. Вон Маск заявил, что автопилот выключен, т.е. телеметрия работает всегда. Почему не орут о слежке?
2019?
Интересно, насколько это возможно, хакнуть Теслу, дистанционно управлять функционалом через интернет, и направить машину куда хочешь....
На этот случай шапка из фольги помогает)))
Дак я не понял, если автопилот был отключен, как они управляли автомобилем с заднего сидения то? 🤔
Так что-ли?
Теслой можно управлять из приложения с мобильного телефона. Например она определяет месторасположение владельца и может сама выехать с парковки либо, в случае дождя, подъехать прямо к двери вашего таунхауса.
*это была одна из самых первый "фич" машины. Самое главное, владелец виртуального ключа, которого машина определяет как владелец, должен находится либо в машине, либо в каком-то небольшом радиусе от нее.
**так же в новости было "...Один из погибших был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем, добавил он." Получается автомобиль как-то двигался без водителя, а потом кто-то или что-то отключило автопилот ибо машиной никто не управлял.
"Она разбилась"
Автопилот был выключен и вообще он у нас не работает, это вообще не наш автопилот, а наш ещё два месяца назад уволился по собственному желанию
Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск
Т.е. его автопилот будет двигаться даже при отсутствии необходимой разметки, я правильно понимаю?
Особенность этой истории в том, что полиция говорит, что мы на 100% уверены, что никто из людей не управлял машиной. Тесла говорит, что мы восстановили логи и автопилот был отключен. Это два противоречащих высказывания.
Маск в своём репертуаре, впаривает херню в три дорого, а в случае проблем перекладывает вину на других.
А как надо было ответить?
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