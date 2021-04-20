Илон Маск заявил, что автопилот в Tesla, который разбился в Техасе, был отключён Статьи редакции
В аварии погибли два человека, а местные полицейские заявили, что за рулём никого не было.
Маск написал в Twitter, что записи данных показывают, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию «Полное самоуправление» владелец этого автомобиля не покупал.
17 апреля Model S 2019 года выпуска врезалась в дерево и загорелась, что привело к гибели двух людей. Полицейские предварительно заявили, что за рулём автомобиля никого не было — машиной мог бы управлять автопилот. Официально причина аварии пока не названа из-за пожара.
Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск. Tesla не ответила на запросы Bloomberg о комментариях, но компания утверждает, что система автопилота должна помочь водителям, а не заменить их.
В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.
2019?
Кожаные мешки сначала отключают автопилот и лихачат, а потом кричат, что роботы убивают людей. Сапиенсы такие сапиенсы.
Рецепт сокрытия преступлений. Все как в кино: сажаешь тела в теслу, на ходу выпрыгиваешь или пересаживаешься в другую машину.
Готово. Все думают, что ребята лихачили с автопилотом, который сам не лихачит, но иногда попадает в аварии.
Не благодарите.
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