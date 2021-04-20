Транспорт
Рая Хачатрян

Илон Маск заявил, что автопилот в Tesla, который разбился в Техасе, был отключён Статьи редакции

В аварии погибли два человека, а местные полицейские заявили, что за рулём никого не было.

Маск написал в Twitter, что записи данных показывают, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию «Полное самоуправление» владелец этого автомобиля не покупал.

17 апреля Model S 2019 года выпуска врезалась в дерево и загорелась, что привело к гибели двух людей. Полицейские предварительно заявили, что за рулём автомобиля никого не было — машиной мог бы управлять автопилот. Официально причина аварии пока не названа из-за пожара.

Стандартному автопилоту нужна разметка, чего на этой улице не было, добавил Маск. Tesla не ответила на запросы Bloomberg о комментариях, но компания утверждает, что система автопилота должна помочь водителям, а не заменить их.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.

#новость #tesla

680 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 236192, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Apr 2021 08:54:43 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Даниил Поляков

6

Если человек идиот то тут никакой автопилот не поможет.

Ответить

Павел Каспаров

0

2019?

Ответить

Ivan

Павел
3

Машина 2019 года

Ответить

N N

0

Кожаные мешки сначала отключают автопилот и лихачат, а потом кричат, что роботы убивают людей. Сапиенсы такие сапиенсы. 

Ответить

Павел Янушпольский

0

Рецепт сокрытия преступлений. Все как в кино: сажаешь тела в теслу, на ходу выпрыгиваешь или пересаживаешься в другую машину.
Готово. Все думают, что ребята лихачили с автопилотом, который сам не лихачит, но иногда попадает в аварии.
Не благодарите.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Halyk Bank
Подписан
Отписаться
Почему Halyk Bank настроен «заземлять» стажеров в своем банке и что из этого может получиться
Программа стажировки в Halyk Bank была запущена в 2019 году. Основная причина - дефицит квалифицированных IT-специалист…
0
Транспортные Инновации Москвы
Подписан
Отписаться
Акселератор Транспортные Инновации Москвы завершил первый поток. Результаты работы
50 инициированных пилотных проектов в Московском транспорте, 33 стартапа, успешно прошедших акселерационную программу,…
0
IVI
Подписан
Отписаться
«Родные» соберутся на IVI: Бурунов, Пегова, Монеточка и другие уже в пути
Главное в жизни человека — его близкие. По иронии судьбы, в будничной суете мы уделяем меньше всего времени самым дорог…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости…
Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот
Станислав Назаров
за неделю
Уже есть скрин, как это работает ирл. 
«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете

Комментарии

Илья Щербаков

История раскрутки главного…

Роман

Служба доставки из США…

Павел Янушпольский

Илон Маск заявил, что автопилот…

Nikolay Kenig

«Первые два месяца вообще…

Сергей Копылов

Служба доставки из США…

Evil Pechenka

Reddit запустит комнаты для…

Роман

Служба доставки из США…

Роман

Альфа-страхование "Антиклещ…

Allegra Geller

Производители дефицитных чипов…

Сергей Копылов

Служба доставки из США…

Old Nick

Два человека погибли в аварии с…

Даниил Поляков

Илон Маск заявил, что автопилот…

N N

Илон Маск заявил, что автопилот…

Павел Каспаров

Илон Маск заявил, что автопилот…

Сергей Копылов

Альфа-страхование "Антиклещ…

Murat Oshroev

ФАС завела дело на Google из-за…

Роман

Служба доставки из США…

Роман

Служба доставки из США…

Denis G

Альфа-страхование "Антиклещ…

i h8ers

Reddit запустит комнаты для…
null