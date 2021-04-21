BlaBlaCar привлёк $115 млн от основателей Avito и других — оценка компании достигла $2 млрд Статьи редакции
Деньги пойдут на развитие автобусного направления.
Французский сервис поиска попутчиков и покупки автобусных билетов BlaBlaCar привлёк $115 млн при оценке в $2 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В раунде участвовал инвестор сервиса VNV Global, FMZ Ventures, а фонд основателей Avito Йонаса Нордландера и Филипа Энгельберта.
Сооснователь и глава компании Николас Брюссон рассказал изданию, что в России привлечённые деньги пойдут на развитие автобусного направления BlaBlaCar. В декабре 2019 года сервис начал продавать билеты на автобусы в стране после того, как купил российского агрегатора автобусных билетов Busfor.
По словам Брюссона, BlaBlaCar охватывает около 60% участников рынка междугородных автобусных перевозок в России. Компания продаёт билеты по 50 000 направлениям.
Сервис планирует продолжать распространять платное бронирование поездок на все большее число маршрутов. В России такой механизм ввели в декабре 2020 года.
Пока он работает только на длинных маршрутах. Оплаченный доступ к бронированиям действует 24 часа: пассажир сможет несколько раз попытаться найти подходящего водителя. В случае неудачи BlaBlaCar вернёт деньги.
Согласно данным РАЭК и «ТИАР-Центра», которые приводит «Коммерсантъ» рынок карпулинга в стране в 2020 году на фоне пандемии сократился на 36%, до 11,4 млрд рублей. В конце марта прошлого года на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса, BlaBlaCar приостановила работу в России и возобновила только в июне.
В 2021 году в России показатели сервиса достигли 80% от уровня 2019 года, уточнил Николас Брюссон. Продажи автобусных билетов показывают положительную динамику, добавил он.
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