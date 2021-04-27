Транспорт
Евгения Евсеева

Lyft продаст свое подразделение беспилотников дочерней компании Toyota за $550 млн Статьи редакции

Сделка поможет сократить годовые операционные расходы и сделает компанию прибыльной.

  • Lyft продаст свое подразделение беспилотных автомобилей Woven Plane (дочерняя компания Toyota), пишет CNBC. Компании планируют закрыть сделку в третьем квартале 2021 года.
  • В рамках сделки Lyft и Woven Planet будут вместе работать над повышением безопасности автоматизированных технологий вождения.
  • Сооснователь Lyft Джон Циммер отметил, что сделка позволит компании сосредоточиться «на продвижении нашей ведущей автономной платформы и транспортной сети» и ускорит выход на прибыльность.
  • Lyft ожидает, что сделка позволит сократить годовые операционные расходы компании на $100 млн, а по итогам третьего квартала компания станет прибыльной на основе скорректированной EBITDA.
  • В декабре 2020 года Lyft с помощью Hyundai договорился запустить беспилотное такси в США в 2023 году.
  • В том же месяце конкурирующий Uber договорился о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Aurora Innovation. Компания инвестирует в стартап $400 млн и получит долю.

#новость #lyft #беспилотники

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Максим Попов

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Raimond Vladimirov

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Остался только яндекс...

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Evgenii Evgenii

Raimond
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Надеюсь эта нидерландская компания достигнет успеха!

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Константин Шукалов

0

Что-то не вышло у них задизраптить автопромышленность на пару с Uber 🙈 а я думал будет прорыв 🤷🏻‍♂️

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