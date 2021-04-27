Lyft продаст свое подразделение беспилотников дочерней компании Toyota за $550 млн Статьи редакции
Сделка поможет сократить годовые операционные расходы и сделает компанию прибыльной.
- Lyft продаст свое подразделение беспилотных автомобилей Woven Plane (дочерняя компания Toyota), пишет CNBC. Компании планируют закрыть сделку в третьем квартале 2021 года.
- В рамках сделки Lyft и Woven Planet будут вместе работать над повышением безопасности автоматизированных технологий вождения.
- Сооснователь Lyft Джон Циммер отметил, что сделка позволит компании сосредоточиться «на продвижении нашей ведущей автономной платформы и транспортной сети» и ускорит выход на прибыльность.
- Lyft ожидает, что сделка позволит сократить годовые операционные расходы компании на $100 млн, а по итогам третьего квартала компания станет прибыльной на основе скорректированной EBITDA.
- В декабре 2020 года Lyft с помощью Hyundai договорился запустить беспилотное такси в США в 2023 году.
- В том же месяце конкурирующий Uber договорился о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Aurora Innovation. Компания инвестирует в стартап $400 млн и получит долю.
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Что-то не вышло у них задизраптить автопромышленность на пару с Uber 🙈 а я думал будет прорыв 🤷🏻♂️
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