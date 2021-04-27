Tesla отчиталась за квартал: выручка выросла на 74% — до $10,39 млрд, часть биткоинов продали Статьи редакции
Компания показывает прибыль семь кварталов подряд — с середины 2019 года.
- Tesla показала седьмой подряд прибыльный квартал с ростом выручки на 74% год к году — с $5,99 млрд до $10,39 млрд и чистой прибылью в $438 млн, пишет CNBC.
- Компания отчиталась о прибыли от вложений $1,5 млрд в биткоин: Tesla продала биткоины на $272 млн, прибыль составила $101 млн.
- За первый квартал Tesla продала 184,8 тысяч автомобилей по всему миру — это больше, чем в последнем квартале 2020 года примерно на 4 тысячи машин.
- Прибыль Tesla растет на фоне высокого спроса в мире на Model 3, но компания не изменила многолетний прогноз роста поставок за год на 50%, отмечает Bloomberg.
- В январе 2021 года Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании.
Царь, чувак ездит на машине которую сам создал.
Интересно у директора АвтоВАЗа есть его «детище»?
Директор автоваза не создал ладу
Так а разве Теслу прям Илон Маск создал?
Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - отцы-основатели
https://e-cars.tech/2020/03/21/tesla-istoriya-odnoj-mechty/
Шел бы ты отсюда, дядя. Всё что Маск показывает - это он создал лично, даже форсунки для ракетных двигателей сам точил на фрезерном станке. А автопилот закодил сидя в туалете (хотел чтобы унитаз сам смывал).
Ага, я читал. Крутые ребята, а Эберхард оч крутой инженер, но сам продукт они делали говяный, у Маска было свое видение продукта и он его продавил, теперь имеем то, что имеем. На самом деле в таких оценках (кто первый, кто второй и т. д.) не должно быть категоричности, это просто случилось так, как случилось, никто не был первым, никто не круче другого и т. д.
Ну так вы сами сказали, что продукт у этих ребят был говняный. Или вы имели ввиду, что нельзя точно определить было ли лучше до Маска или хуже?
Маск крутой бизнесмен, который инвестирует в правильные команды деньги. Он не пилит продукты в том понимании, в котором пилили эти инженеры из ранней Теслы. )
Я об этом не говорил, у вас какое-то странно восприятие текста. Я говорю, что он молодец, но он не инженер и непосредственно проектированием не занимается в отличие от тех двух, которые основали Теслу.
В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar[20], в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки[21].
Не покажете нам свою игру, которую написали в 12 лет? 😂
Поступил в университет Куинс в Кингстоне, где обучался с 1989 по 1991 год. Затем перевёлся в Пенсильванский университет, чтобы изучать бизнес и физику. Получил степени бакалавра экономики и бакалавра физики
В 1995 году поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить PhD по прикладной физике и материаловедению.
Ваше:
он не инженер и непосредственно проектированием не занимается
Вы далеки от понимания кто такой инженер. Маск как раз-таки инженер, самый настоящий.
По решению суда основателей пять, включая Илона:
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-sep-22-fi-tesla22-story.html
Тоже верно, но он концепцию развития он определяет, или я ошибаюсь ?
Я не разбираюсь, лада веста сильно говёнее какого-нибудь рено в том же классе?
Я так понимаю за < 10k евро народ хочет от лады мерс С класса.
первый директор автоваза (во времена ссср) был вполне причастен. сегодняшние-боюсь они на ладах/рено/ниссанах россборки и не ездят
Бу Андерссон на Ладе ездил, когда был директором АвтоВАЗа... Был - потому как не выдержали владельцы АвтоВАЗа такого попрания вечных ценностей и сняли его с должности
Его сняли совсем из-за другого
По государственным "понятиям" крупный бизнес должен быть "социально-ответственным", т.е. минимум сокращений, недовольства населения итд
А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал
Поэтому и попросили
Да ну прямо. Когда он занимался сокращениями - да, люди бунтовали, но никто его снимать не собирался. А вот когда он посягнул на святое - попытался ввести контроль качества поставок, и поставщики закатили истерику и начали саботировать процесс - вот тогда его и сняли, потому что компания начала терпеть серьёзные убытки.
А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал
Это же только у нас такие дятлы. А у него дома, в ЕС, все конечно же по-другому!
Так а нынешний директор ездит на Ладе или нет?))
Ив Каракатзанис
(президент)
Николя Мор
(председатель совета директоров)
Жан-Филипп Салар
(главный дизайнер)
Нахуя этим ребятам ездить на вазах если они французы?
Нахуя этим ребятам ездить на вазах если они французы?
Я бы даже сказал зачем французам ездить на вазах если Автоваз - совместное предприятие с Рено, в котором акционер - Ниссан. Глобальная экономика она такая.
Экий камень в огород École Polytechnique. Французские инженеры они такие, знатные рукожопы.
Да этот дурачок от деда шутку услышал и повторяет ее под улюлюканье друзей-дегенератов.
Вооо, не знаю насколько это правда, но тем не менее.
Интересно, какая доля прибыли в этом отчете приходится на продажу зеленых нормативных кредитов производителям машин с ДВС. Раньше Tesla именно за счет них становилась прибыльной, а непосредственно по продажам автомобилей показывала убыток
https://meduza.io/feature/2021/02/02/tesla-vpervye-stala-pribylnoy-kompaniey-no-tolko-potomu-chto-pomogala-svoim-konkurentam-prodavat-benzinovye-avtomobili
А, ну все так и осталось:
Tesla also earns credits for exceeding emissions and fuel economy standards and then selling them to other carmakers that fall short so they can avoid penalties.
The company earned $518m from sales of those credits in the first quarter, an increase of 46% over the same quarter in 2020.
Без учета продажи квот и биткоинов собственно производство и продажи все ещё убыточны. Странно, что этого нет в заметке
ты из тех "ко-ко-ко, когда станет прибыльной, тогда и поговорим, а пока Маск маркетолог, а не бизнесмен"?
Нет, я из тех, кто считает, что в заметках нужно освещать все детали и вводить читателей в контекст происходящего
А вы, видимо, из тех, кто начинает нервничать, а не смеяться при словах "а король то голый"? :)
Еще один диванный искперт подтянулся) тесла то в гараже сидит?
Зачем мне тесла?
может, ты гражданин США?
акциями теслы не владеешь, машиной тоже, но король у тебя "голый".
Вата такая вата - "а у них негров линчуют".
зачем штаны на vc протираешь, скорее шорти теслу, она же убыточная! скоро все поймут это, а ты иксы сделаешь.
"собственно производство и продажи все ещё убыточны" сам выдумал или помог кто нибудь?) Или может продажи зев кредитов и биткоинов помогают компании без проблем для покупателей и без займов выполнять утвержденную опционную программу для работников и маска?
Опционная программа - это расходная часть бизнес-модели. Это оплата труда персонала. Такая же, как гайки, болты и шины при сборке автомобиля. Если расходы выше доходов, то бизнес модель убыточна. А что вам не нравится?
Раз опционная программа это часть оплаты труда)) (что как бы весело но в целом да можно отнести) то и продажа зев кредитов и извлечение доходов от финансовых вложений такая же часть доходов. Ничуть не лучше и не хуже иных
Да понятно, что с текущей, бухгалтерской, точки зрения все норм. Вопрос в том, что будет в ситуации, когда и если
1. Правительство США и многие другие страны перестанут субсидировать теслу за счёт ущемления интересов покупателей бензиновых авто.
2. Когда все остальные лидеры автоиндустрии начнут клепать свои электромобили в бОльшем объёме, чем Тесла и у них исчезнет потребность в покупке зев-кредитов.
А как они ее субсидируют? Вот большая часть выручки это от нового контракта с ВАГ который не выполняет нормы в Китае). Не быть его ваг заплатил только в этом году больше миллиарда штрафа.
Да и фиг с ними. Не будет выполнения планов не будет sbc за из выполнение.
Что значит как? На текущий момент вынуждают классических автопроизводителей поднимать стоимость автомобилей с ДВС, чтобы оплатить в пользу Маска зелёные сборы.
Зелёная повестка, скорее всего, никуда не денется, но контракты с ВАГом исчезнут. Ваг только в этом году планирует выпустить под миллион электричек. Насколько я понимаю, это больше производственных планов Теслы. Потребность в платежах тесле исчезает...
Автопроизводители вправе сами решать платить штраф 95 евро за каждый грамм превышения сверх 95 Грамм со2 с каждого автомобиля или в 1/4 от этого покупая у теслы квоты. Кто им мешал с 2015 года перестраиваться?
Пока по итогам 1 квартала у них 55 тысяч машин) поэтому они соглашение с теслой подписали на 3 года
Это ж очень инерционная история, учитывая, что ваг под 10 миллионов машин производит. Потребность в платежах исчезнет не в этом году. Видимо, три года - это именно оно. Вопрос в том, что она исчезнет в любом случае.
Поэтому, если мы хотим как-то спрогнозировать эффективность бизнес-модели теслы, имеет смысл уже сейчас прикидывать её без этих платежей.
Производит ваг менее 9 млн. И конечно исчезнет - поэтому компания по полной использует текущий момент заставляя конкурентов оплачивать компенсации персонала и потому привлекая лучшие кадры в отрасли.
А какой итог этого будет даже через 3 года? Зачем? Все интересное будет уже в этом при открытии завода в Берлине
Я надеюсь вы понимаете что это виртуальные расходы - между рыночной стоимостью акций и той стоимость по которой они переданы работникам? То есть бумажные потери для компании?
Так то практически все проекты Маска "заточены" на получение денег не от "реализации товаров населению", а на государственные дотации, субсидии и преференции. Плюс налоговые вычеты и льготные кредиты. И основные продажи - это продажи государству.
StarLink - строят для получения финансирования от государства за доставку интернета в сельскую местности. (к слову - почти 10 млрд. usd) ну и военные уже подсуетились.
SolarCity - насколько я помню, полностью на субсидиях и грантах. И там министерство обороны поучаствовало.
Гиперлупы - те рассчитаны на гос заказчика. Кстати, на vc не видел восторгов от тоннеля под Лос-Анджелесом, было?
Про SpaceX не буду ничего писать.
А в общем, Илон Маск - молодец. Прорывные инфраструктурные проекты всегда большие (и непонятен горизонт окупаемости), денег надо много, на частника надежды мало, вот он и выбрал государство, как источник прибыли )
Так spacex получил за интернет меньше 900 млн)) то есть менее 6% - поэтому он строит старлинк для получения финансирования от государства?)))
Да. Именно!
"Компания получит финансирование в сумме 885,5 миллионов долларов из общей суммы 9,2 миллиарда долларов и должна будет обеспечить услуги спутникового интернета Starlink для 643 тысяч пользователей в 35 штатах. Финансирование будет выделятся по мере выполнения компанией своих обязательств в течение 10 лет".
Т.е. 1 млрд в год это мало?
Да и это не важно. Для Маска - основной инвестор - государство. А прибыль от реализации продукта на рынке это уже другое дело.
Вы читать умеете? Это вся сумма на 10 лет) а не каждый год по столько))
Знаете вот все пишут что основной инвестор государство - а мы все найти их не можем. Где же эти деньги?)) Но вы то нам скажите где?
Вы понимаете смысл написанного? 9,2 миллиарда на 10 лет - это около 1 миллиарда в год. И выше, так и написано "1 млрд в год"
"США направили $9,2 млрд ($920 млн в год) финансирования 180 организациям в целях расширения сетей для 5,2 млн домохозяйств и предприятий, которые в настоящее время не имеют доступа к современной широкополой связи."
Одна из этих организаций - SpaceX. Получила на 10 лет 885,5М.
Кто-то не умеет читать.
Вы знаете, я с вами соглашусь. Это я невнимательно прочитал ранее новость и у меня отложилось в мозгах про постоянные платежи от правительства США старлинку. В итоге, starlink получил разовую выплату в 885,5М.
Только я понять не могу, что в этом плохого? Нельзя государству вкладывать деньги в развитие инфраструктуры? Или бизнесу брать деньги у государства? То, что сейчас денег от государства больше чем от населения, на мой взгляд - это естественно.
Максимов это уже тогда писал, но всем фанатикам плевать было, обычное государственное субсидирование Теслы, без связей с правительством эта компания давно бы умерла, да и все остальные проекты Маска
Максимов писал что Теслу китайцы за копейки купят. А Тесла наоборот растёт сумашедшими темпами.
Какое нах субсидирование в США? Покупатели Тесла и GM уже 2 года не получают субсидий в США в отличии например vw, audi, форда и всех остальных. А в некоторых штатах вообще продажа Теслы запрещена так как в этих штатах право на продажу имеют только дилеры.
Да куча компаний на рынке такие. Точнее, тесла хоть показывает прибыль, а условный убер нет, но капитализация раздута.
теперь Тесла на биткоинах зарабытывает, а машины продавать - это прошлый век.
Толи дело: закупился - попиздел в твиттере - продал - профит
Я, честно говоря, до сих пор не могу понять высокую и растущую стоимость акций компании. Есть кто расскажет?
Ты не понимаешь как работает фондовый рынок?
1. Компания достигает своих целей по росту
2. Инвесторы считают такую компанию хорошей инвестицией
3. Повышается спрос на акции
4. Цена растет.
Игорь, описанная Вами ситуация присуща лишь единицам Компаний на рынке, например, Microsoft и то, не всегда.
Остальные 90-100% зависят от соотношения спроса и предложения. Спрос можно создавать не только хорошей отчётностью, но и пампингом через группы, каналы, блоггеров, как это было с GameStop и другими.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.
Если упростить, то цена складывается не на основе прибыли, а соответствия показателей ожиданиям. Если компания делает прогноз что она добавит +10 миллионов подписчиков и выполняет по итогам года/квартала, то инвесторы скорее всего будут заинтересованы. Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас.
Как показала практика Теслы можно лет 10 не показывать, а стоить дороже мировых авто гигантов. Вывод: "инвесторов" больше интересует мнение других таких же спекулянтов, а не отчётность компании.
Ты можешь не разделять их убеждений, но если они двигают твои инвестиции вверх, ты должен защищать свою паству пока они делают тебя богатым
спекулянтов
Тут скорее всего вкладывалась какая-то негативная коннотация. Да, акции растут исходя из веры инвесторов в будущие показатели компании. Но акции - инструмент с высоким риском, особенно когда речь о технологических компаниях. При этом тот кто хоть раз читал S1 новоиспечённых единорогов знает что там эти риски черным по белому прописаны.
Ну, это не "практика Теслы". Это практика Амазона, который в итоге стал системообразующей компанией. В эту возможность люди и вкладываются
Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас
В России — обязательно :))) поэтому и непонимания столько
А ещё можно быть засранцами типа Порше))
https://pravo.ru/interpravo/news/view/23743/
Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.
Пожалуйста, есть евробонды под < 1% или вообще с негативной ставкой. Никаких спекуляций и рисков.
Инвесторы верят, что позиции Теслы будут только расти, значит на вложениях в акции Теслы можно заработать. Отсюда спрос и следовательно дорожающие акции Теслы
Тоже офигеваю, как акции Tesla растут и растут. А если пофантазировать и посчитать, сколько было бы сейчас в кармане, если, например, купить акций Tesla на лям рублей в 2014 году, то немножко охренеешь.
И не говори. Именно поэтому я просто стараюсь даже не задумывать о таком, чтобы потом не сидеть и не расстраиваться.
Никита, в целом довольно просто.
Когда количество покупок покупателей чего-либо (акции или картошка) больше, чем кол-во товара продавцов, то это что-либо растёт в цене. Например, iPhone в первый день продаж.
Когда количество покупок меньше, чем количество товаров продавцов, то последним нужно снизить цену, чтобы продать свой товар. Так, например, происходит на вторичном рынке iPhone за/в момент/после выхода новых iPhone, когда на рынок выходят десятки тысяч б/у iPhone, а покупателей значительно меньше.
Итого если б не спекулировать биткоинами то от производства авто минус миллиард
Красавцы. ~87% битков ходлит
Одиннадцать штатов США требуют от производителей легковых автомобилей, чтобы те продавали определённый процент автомобилей с нулевым выбросом. Если они не в состоянии, то такие автопроизводители должны покупать нормативные кредиты (квоты) у других автопроизводителей, которые соответствуют этим требованиям. Например, у Теслы. В результате за последние 5 лет Тесла на этом заработала 3,3 мрд $., в т.ч. в 2020 году. 1,6 мрд. Это больше, чем прибыль Теслы. Т.е. не будь этого регулирования со стороны властей ряда штатов, Тесла ушла бы в неслабые убытки. Т.е. рост капитализации Теслы в 2020 году представляется чистым пузырём ;)
@Илья Максимов
Как дела, друг?
Даёшь комменты про пузырь!
Этот pump ещё долго не остановить)
Ожидаем дальнейший рост акций по Tesla. Пришёл к тому, что держать их и не слушать мнение экспертов самое удачное)
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