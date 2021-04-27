Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla отчиталась за квартал: выручка выросла на 74% — до $10,39 млрд, часть биткоинов продали Статьи редакции

Компания показывает прибыль семь кварталов подряд — с середины 2019 года.

  • Tesla показала седьмой подряд прибыльный квартал с ростом выручки на 74% год к году — с $5,99 млрд до $10,39 млрд и чистой прибылью в $438 млн, пишет CNBC.
  • Компания отчиталась о прибыли от вложений $1,5 млрд в биткоин: Tesla продала биткоины на $272 млн, прибыль составила $101 млн.
  • За первый квартал Tesla продала 184,8 тысяч автомобилей по всему миру — это больше, чем в последнем квартале 2020 года примерно на 4 тысячи машин.
  • Прибыль Tesla растет на фоне высокого спроса в мире на Model 3, но компания не изменила многолетний прогноз роста поставок за год на 50%, отмечает Bloomberg.
  • В январе 2021 года Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании.
CNBC

#новость #tesla

5118 просмотров
111 111 комментариев
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111 комментариев
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Михаил Синицын

25

Царь, чувак ездит на машине которую сам создал.
Интересно у директора АвтоВАЗа есть его «детище»?

Ответить

Михаил Баженов

Михаил
9

Директор автоваза не создал ладу

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
14

Так а разве Теслу прям Илон Маск создал?

Ответить

E-cars.tech

Юрий
7

Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - отцы-основатели
https://e-cars.tech/2020/03/21/tesla-istoriya-odnoj-mechty/

История создания и развития корпорации Tesla…
Корпорация Tesla Motors, производитель самых популярных в мире электромобилей, появилась еще в…
e-cars.tech
Ответить

Сергей Подгорный

E-cars…
13

Шел бы ты отсюда, дядя. Всё что Маск показывает - это он создал лично, даже форсунки для ракетных двигателей сам точил на фрезерном станке. А автопилот закодил сидя в туалете (хотел чтобы унитаз сам смывал).

Ответить

KINCH

E-cars…
3

Ага, я читал. Крутые ребята, а Эберхард оч крутой инженер, но сам продукт они делали говяный, у Маска было свое видение продукта и он его продавил, теперь имеем то, что имеем. На самом деле в таких оценках (кто первый, кто второй и т. д.) не должно быть категоричности, это просто случилось так, как случилось, никто не был первым, никто не круче другого и т. д. 

Ответить

Николай Гончаров

KINCH
0

Ну так вы сами сказали, что продукт у этих ребят был говняный. Или вы имели ввиду, что нельзя точно определить было ли лучше до Маска или хуже?

Ответить

KINCH

Николай
4

Было точно хуже, Теслы в ее нынешнем виде, даже в зародке не было. Но многие крутые инженерные решение для электромобилей принес Эберхард, они и легли в основу. 

Ответить

Константин

KINCH
1

Маск крутой бизнесмен, который инвестирует в правильные команды деньги. Он не пилит продукты в том понимании, в котором пилили эти инженеры из ранней Теслы. )

Ответить

KINCH

Констан…
1

Я пониль, чтобы заслужить ваше доверие, Маск должен и пиаром заниматься, и создавать, и сам тачки собирать на конвеере, и работать как ИП без сотрудников...

Ответить

Константин

KINCH
0

Я об этом не говорил, у вас какое-то странно восприятие текста. Я говорю, что он молодец, но он не инженер и непосредственно проектированием не занимается в отличие от тех двух, которые основали Теслу.

Ответить

KINCH

Констан…
0

 В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar[20], в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки[21].

Не покажете нам свою игру, которую написали в 12 лет? 😂

 Поступил в университет Куинс в Кингстоне, где обучался с 1989 по 1991 год. Затем перевёлся в Пенсильванский университет, чтобы изучать бизнес и физику. Получил степени бакалавра экономики и бакалавра физики

 В 1995 году поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить PhD по прикладной физике и материаловедению.

Ваше:
он не инженер и непосредственно проектированием не занимается

Вы далеки от понимания кто такой инженер. Маск как раз-таки инженер, самый настоящий.

Ответить

Denis Bystruev

E-cars…
1

По решению суда основателей пять, включая Илона:

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-sep-22-fi-tesla22-story.html

Ответить

Светлана

Юрий
–1

А зачем это знать, уже не умеют информацию читать. Вот и парень думает что Илон все сам. Аж смешно стало, какой молодец.

Ответить

Михаил Синицын

Михаил
2

Тоже верно, но он концепцию развития он определяет, или я ошибаюсь ?

Ответить

Igor Filippov

Михаил
0

Я не разбираюсь, лада веста сильно говёнее какого-нибудь рено в том же классе?

Ответить

Борис Б

Igor
2

Дешевле, чем Рено Логан, но выглядит внутри и снаружи не так отвратительно.

Ответить

Igor Filippov

Борис
7

Я так понимаю за < 10k евро народ хочет от лады мерс С класса.

Ответить

Сергей Подгорный

Igor
0
Ответить

Федор

Сергей
1

Ну, снаружи ещё ничего, а вот внутри...

Ответить

Сергей

Федор
1

А внутри двиган надежный. Что не так? Недавно видос смотрел, мужик 200к на весте за год проехал. Через 200к от немца останутся рожки да ножки.

Ответить

Степан

Сергей
4

какие рожки, дороги забиты говнобумерами за пробегом под пол-ляма

Ответить

Сергей

Степан
2

Этим говнобумерам 20 лет в обед. У них моторы либо чугунные, либо малофорсированные поэтому так долго ходят. Сейчас с 1.5 литра алюминиевого говна снимают 300 лошадей - это 150 тыс км в лучшем случае и гг.

Ответить

Andrew Freez

Михаил
0

первый директор автоваза (во времена ссср) был вполне причастен. сегодняшние-боюсь они на ладах/рено/ниссанах россборки и не ездят

Ответить

Alexander B

Михаил
6

Бу Андерссон на Ладе ездил, когда был директором АвтоВАЗа... Был - потому как не выдержали владельцы АвтоВАЗа такого попрания вечных ценностей и сняли его с должности

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Alexander
6

Его сняли совсем из-за другого
По государственным "понятиям" крупный бизнес должен быть "социально-ответственным", т.е. минимум сокращений, недовольства населения итд
А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал
Поэтому и попросили

Ответить

Alexander B

Vitaliy
2

Да ну прямо. Когда он занимался сокращениями - да, люди бунтовали, но никто его снимать не собирался. А вот когда он посягнул на святое - попытался ввести контроль качества поставок, и поставщики закатили истерику и начали саботировать процесс - вот тогда его и сняли, потому что компания начала терпеть серьёзные убытки.

Ответить

Igor Filippov

Vitaliy
0

 А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал

Это же только у нас такие дятлы. А у него дома, в ЕС, все конечно же по-другому! 

Ответить

Sht_Anton

Igor
0

Но он хотел довести эффективность именно до европейских стандартов, но ему не дали это сделать. Уровень автоматизации производств в Европе сильно выше, чем в РФ

Ответить

Николай Гончаров

Alexander
0

Так а нынешний директор ездит на Ладе или нет?))

Ответить

Сергей Подгорный

Николай
0

Ив Каракатзанис
(президент)
Николя Мор
(председатель совета директоров)
Жан-Филипп Салар
(главный дизайнер)

Нахуя этим ребятам ездить на вазах если они французы?

Ответить

Igor Filippov

Сергей
0

 Нахуя этим ребятам ездить на вазах если они французы?

Я бы даже сказал зачем французам ездить на вазах если Автоваз - совместное предприятие с Рено, в котором акционер - Ниссан. Глобальная экономика она такая.

Ответить

Дмитрий Малахов

Николай
0

Вроде да

Ответить

Igor Filippov

Михаил
1

Экий камень в огород École Polytechnique. Французские инженеры они такие, знатные рукожопы.

Ответить

Демид Московский

Igor
3

Да этот дурачок от деда шутку услышал и повторяет ее под улюлюканье друзей-дегенератов.

Ответить

Федор Чеботарев

Igor
0

А какие нет?

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
0

Интересно было бы на это посмотреть. 

Ответить

Igor Chimbur

Михаил
0

Автоваз тут причем? Веста не хуже одноклассников.

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
0

Вооо, не знаю насколько это правда, но тем не менее. 

На чем ездит директор «АвтоВАЗа»? Фото Весты…
В интернете появились фотографии служебного автомобиля директора «АвтоВАЗа» Николя Мора. Главу…
news.drom.ru
Ответить

Яся Зайцев

Михаил
0

да и оно учится в англии 

Ответить

Григорий Копиев

15

Интересно, какая доля прибыли в этом отчете приходится на продажу зеленых нормативных кредитов производителям машин с ДВС. Раньше Tesla именно за счет них становилась прибыльной, а непосредственно по продажам автомобилей показывала убыток

https://meduza.io/feature/2021/02/02/tesla-vpervye-stala-pribylnoy-kompaniey-no-tolko-potomu-chto-pomogala-svoim-konkurentam-prodavat-benzinovye-avtomobili

Ответить

Григорий Копиев

Григорий
22

А, ну все так и осталось:

Tesla also earns credits for exceeding emissions and fuel economy standards and then selling them to other carmakers that fall short so they can avoid penalties.

The company earned $518m from sales of those credits in the first quarter, an increase of 46% over the same quarter in 2020.

Без учета продажи квот и биткоинов собственно производство и продажи все ещё убыточны. Странно, что этого нет в заметке

Ответить

Nikolay Vavilov

Григорий
–14

ты из тех "ко-ко-ко, когда станет прибыльной, тогда и поговорим, а пока Маск маркетолог, а не бизнесмен"? 

Ответить

Григорий Копиев

Nikolay
27

Нет, я из тех, кто считает, что в заметках нужно освещать все детали и вводить читателей в контекст происходящего

Ответить

Антон piter

Nikolay
4

А вы, видимо, из тех, кто начинает нервничать, а не смеяться при словах "а король то голый"? :)

Ответить

Nikolay Vavilov

Антон
0

Еще один диванный искперт подтянулся) тесла то в гараже сидит?

Ответить

Антон piter

Nikolay
0

Зачем мне тесла?

Ответить

Nikolay Vavilov

Антон
–1

может, ты гражданин США? 
акциями теслы не владеешь, машиной тоже, но король у тебя "голый". 
Вата такая вата - "а у них негров линчуют".
зачем штаны на vc протираешь, скорее шорти теслу, она же убыточная! скоро все поймут это, а ты иксы сделаешь. 

Ответить

Егор

Nikolay
0

Спасибо за инвест идею! 670? Или ниже думаешь пойдет?

Ответить

Антон

Nikolay
0

Нервы вам бы подлечить, коллега. Признавайтесь, по 850 взяли?  :)

Ответить

евгений аношин

Григорий
4

"собственно производство и продажи все ещё убыточны" сам выдумал или помог кто нибудь?) Или может продажи зев кредитов и биткоинов помогают компании без проблем для покупателей и без займов выполнять утвержденную опционную программу для работников и маска?

Ответить

Антон piter

евгений
–1

Опционная программа - это расходная часть бизнес-модели. Это оплата труда персонала. Такая же, как гайки, болты и шины при сборке автомобиля. Если расходы выше доходов, то бизнес модель убыточна. А что вам не нравится?

Ответить

евгений аношин

Антон
1

Раз опционная программа это часть оплаты труда)) (что как бы весело но в целом да можно отнести) то и продажа зев кредитов и извлечение доходов от финансовых вложений такая же часть доходов. Ничуть не лучше и не хуже иных

Ответить

Антон piter

евгений
1

Да понятно, что с текущей, бухгалтерской, точки зрения все норм. Вопрос в том, что будет в ситуации, когда и если
1. Правительство США и многие другие страны перестанут субсидировать теслу за счёт ущемления интересов покупателей бензиновых авто.
2. Когда все остальные лидеры автоиндустрии начнут клепать свои электромобили в бОльшем объёме, чем Тесла и у них исчезнет потребность в покупке зев-кредитов. 

Ответить

евгений аношин

Антон
0

А как они ее субсидируют? Вот большая часть выручки это от нового контракта с ВАГ который не выполняет нормы в Китае). Не быть его ваг заплатил только в этом году больше миллиарда штрафа. 
Да и фиг с ними. Не будет выполнения планов не будет sbc за из выполнение.

Ответить

Антон

евгений
2

Что значит как? На текущий момент вынуждают классических автопроизводителей поднимать стоимость автомобилей с ДВС, чтобы оплатить в пользу Маска зелёные сборы.

Зелёная повестка, скорее всего, никуда не денется, но контракты с ВАГом исчезнут. Ваг только в этом году планирует выпустить под миллион электричек. Насколько я понимаю, это больше производственных планов Теслы. Потребность в платежах тесле исчезает...  

Ответить

евгений

Антон
1

Автопроизводители вправе сами решать платить штраф 95 евро за каждый грамм превышения сверх 95 Грамм со2 с каждого автомобиля или в 1/4 от этого покупая у теслы квоты. Кто им мешал с 2015 года перестраиваться?
Пока по итогам 1 квартала у них 55 тысяч машин) поэтому они соглашение с теслой подписали на 3 года

Ответить

Антон

евгений
0

Это ж очень инерционная история, учитывая, что ваг под 10 миллионов машин производит. Потребность в платежах исчезнет не в этом году. Видимо, три года - это именно оно. Вопрос в том, что она исчезнет в любом случае.

Поэтому, если мы хотим как-то спрогнозировать эффективность бизнес-модели теслы, имеет смысл уже сейчас прикидывать её без этих платежей. 

Ответить

евгений

Антон
0

Производит ваг менее 9 млн. И конечно исчезнет - поэтому компания по полной использует текущий момент заставляя конкурентов оплачивать компенсации персонала и потому привлекая лучшие кадры в отрасли.
А какой итог этого будет даже через 3 года? Зачем? Все интересное будет уже в этом при открытии завода в Берлине

Ответить

Nikolay

евгений
–1

Да ты посмотри с кем ты споришь. там же вата -ватная, великий бухгалтер-финансист, который компанию по операционной прибыли оценивает)
В его мирке, нокиа все-еще лидер по производству смартфонов)

Ответить

Sht_Anton

Антон
0

Правительство США

Уже год как не получает

Ответить

евгений аношин

Антон
0

Я надеюсь вы понимаете что это виртуальные расходы - между рыночной стоимостью акций и той стоимость по которой они переданы работникам? То есть бумажные потери для компании?

Ответить

Ilya Tkachenko

Григорий
–8

Так то практически все проекты Маска "заточены" на получение денег не от "реализации товаров населению", а на государственные дотации, субсидии и преференции. Плюс налоговые вычеты и льготные кредиты. И основные продажи - это продажи государству.
StarLink - строят для получения финансирования от государства за доставку интернета в сельскую местности. (к слову - почти 10 млрд. usd) ну и военные уже подсуетились.
SolarCity - насколько я помню, полностью на субсидиях и грантах. И там министерство обороны поучаствовало.
Гиперлупы - те рассчитаны на гос заказчика. Кстати, на vc не видел восторгов от тоннеля под Лос-Анджелесом, было?
Про SpaceX не буду ничего писать.
А в общем, Илон Маск - молодец. Прорывные инфраструктурные проекты  всегда большие (и непонятен горизонт окупаемости), денег надо много, на частника надежды мало, вот он и выбрал государство, как источник прибыли ) 

Ответить

евгений аношин

Ilya
4

Так spacex получил за интернет меньше 900 млн)) то есть менее 6% - поэтому он строит старлинк для получения финансирования от государства?)))

Ответить

Ilya Tkachenko

евгений
–5

Да. Именно!
"Компания получит финансирование в сумме 885,5 миллионов долларов из общей суммы 9,2 миллиарда долларов и должна будет обеспечить услуги спутникового интернета Starlink для 643 тысяч пользователей в 35 штатах. Финансирование будет выделятся по мере выполнения компанией своих обязательств в течение 10 лет".
Т.е. 1 млрд в год это мало?
Да и это не важно. Для Маска - основной инвестор - государство. А прибыль от реализации продукта на рынке это уже другое дело. 

Ответить

евгений аношин

Ilya
4

Вы читать умеете? Это вся сумма на 10 лет) а не каждый год по столько))
Знаете вот все пишут что основной инвестор государство - а мы все найти их не можем. Где же эти деньги?)) Но вы то нам скажите где?

Ответить

Ilya Tkachenko

евгений
–2

Вы понимаете смысл написанного? 9,2 миллиарда на 10 лет - это около 1 миллиарда в год. И выше, так и написано "1 млрд в год"

Ответить

Mihail

Ilya
3

"США направили $9,2 млрд ($920 млн в год) финансирования 180 организациям в целях расширения сетей для 5,2 млн домохозяйств и предприятий, которые в настоящее время не имеют доступа к современной широкополой связи."

Одна из этих организаций - SpaceX. Получила на 10 лет 885,5М.

Кто-то не умеет читать.

Ответить

Ilya

Mihail
0

Вы знаете, я с вами соглашусь. Это я невнимательно прочитал ранее новость и у меня отложилось в мозгах про постоянные платежи от правительства США старлинку. В итоге, starlink получил разовую выплату в 885,5М.
Только я понять не могу, что в этом плохого? Нельзя государству вкладывать деньги в развитие инфраструктуры? Или бизнесу брать деньги у государства? То, что сейчас денег от государства больше чем от населения, на мой взгляд - это естественно.

Ответить

евгений

Ilya
1

Каким образом это относится к spacex? Которое получило государственное финансирование покрывающие 1 запуск с 60 спутниками в год?

Ответить

Илья Шишкунов

Григорий
0

Максимов это уже тогда писал, но всем фанатикам плевать было, обычное государственное субсидирование Теслы, без связей с правительством эта компания давно бы умерла, да и все остальные проекты Маска

Ответить

Alexandre

Илья
0

Максимов писал что Теслу китайцы за копейки купят. А Тесла наоборот растёт сумашедшими темпами.  
Какое нах субсидирование в США?  Покупатели Тесла и GM уже 2 года не получают субсидий в США в отличии например vw, audi, форда и всех остальных.  А в некоторых штатах вообще продажа Теслы запрещена так как в этих штатах право на продажу имеют только дилеры.

Ответить

Кирилл Зимин

Григорий
0

Да куча компаний на рынке такие. Точнее, тесла хоть показывает прибыль, а условный убер нет, но капитализация раздута.

Ответить

Олег Саенов

Григорий
–1

теперь Тесла на биткоинах зарабытывает, а машины продавать - это прошлый век.
Толи дело: закупился - попиздел в твиттере - продал - профит

Ответить

Alexandre Svergoun

Олег
0

Ну попизди посмотрим как это на курс повлияет. 

Ответить

Никита Крупицкас

2

Я, честно говоря, до сих пор не могу понять высокую и растущую стоимость акций компании. Есть кто расскажет?

Ответить

Igor Filippov

Никита
10

Ты не понимаешь как работает фондовый рынок?
1. Компания достигает своих целей по росту
2. Инвесторы считают такую компанию хорошей инвестицией
3. Повышается спрос на акции
4. Цена растет.

Ответить

Руслан Яцукевич

Igor
2

Игорь, описанная Вами ситуация присуща лишь единицам Компаний на рынке, например, Microsoft и то, не всегда.
Остальные 90-100% зависят от соотношения спроса и предложения. Спрос можно создавать не только хорошей отчётностью, но и пампингом через группы, каналы, блоггеров, как это было с GameStop и другими.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.

Ответить

Igor Filippov

Руслан
6

 Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.

Если упростить, то цена складывается не на основе прибыли, а соответствия показателей ожиданиям. Если компания делает прогноз что она добавит +10 миллионов подписчиков и выполняет по итогам года/квартала, то инвесторы скорее всего будут заинтересованы. Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас.

Ответить

Борис Моренко

Igor
6

Как показала практика Теслы можно лет 10 не показывать, а стоить дороже мировых авто гигантов. Вывод: "инвесторов" больше интересует мнение других таких же спекулянтов, а не отчётность компании.

Ответить

Александр Якунин

Борис
0

Ты можешь не разделять их убеждений, но если они двигают твои инвестиции вверх, ты должен защищать свою паству пока они делают тебя богатым

Ответить

Маркетологов к

Алексан…
0

Они не двигают

Ответить

Igor Filippov

Борис
0

 спекулянтов

Тут скорее всего вкладывалась какая-то негативная коннотация. Да, акции растут исходя из веры инвесторов в будущие показатели компании. Но акции - инструмент с высоким риском, особенно когда речь о технологических компаниях. При этом тот кто хоть раз читал S1 новоиспечённых единорогов знает что там эти риски черным по белому прописаны. 

Ответить

Mihail Penkin

Борис
0

Ну, это не "практика Теслы". Это практика Амазона, который в итоге стал системообразующей компанией. В эту возможность люди и вкладываются

Ответить

Vasya Aksyonov

Igor
2

Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас

В России — обязательно :))) поэтому и непонимания столько

Ответить

Pavel Voronin

Руслан
3

https://www.youtube.com/watch?v=f1h76GSQtKg

Ответить

Василий Дейков

Pavel
0

Шикарный сериал

Ответить

Д Хб

Руслан
0

А ещё можно быть засранцами типа Порше))
https://pravo.ru/interpravo/news/view/23743/

Ответить

Федор Чеботарев

Д
0

Можно, но а нужно ли?

Ответить

Ware Wow

Никита
3

А NFT-токены понимаешь?
Инвестиции уже не про прибыль компаний.
Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.
Как бы донаты или коллекционирование.
Не важно сколько компания зарабатывает и какой P/E.

Ответить

Igor Filippov

Ware
1

 Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.

Пожалуйста, есть евробонды под < 1% или вообще с негативной ставкой. Никаких спекуляций и рисков.

Ответить

Almas Zhaxybayev

Никита
2

Инвесторы верят, что позиции Теслы будут только расти, значит на вложениях в акции Теслы можно заработать. Отсюда спрос и следовательно дорожающие акции Теслы

Ответить

dffd dffd

Almas
0

Удачи поднять денег на Тесла

Ответить

Almas Zhaxybayev

dffd
3

Спасибо, и вам удачных инвестиций

Ответить

Сергей Милосердов

Никита
1

Тоже офигеваю, как акции Tesla растут и растут. А если пофантазировать и посчитать, сколько было бы сейчас в кармане, если, например, купить акций Tesla на лям рублей в 2014 году, то немножко охренеешь.

Ответить

Виктор Тихонов

Сергей
1

И  не говори. Именно поэтому я просто стараюсь даже не задумывать о таком, чтобы потом не сидеть и не расстраиваться. 

Ответить

Руслан Яцукевич

Никита
0

Никита, в целом довольно просто.
Когда количество покупок покупателей чего-либо (акции или картошка) больше, чем кол-во товара продавцов, то это что-либо растёт в цене. Например, iPhone в первый день продаж.
Когда количество покупок меньше, чем количество товаров продавцов, то последним нужно снизить цену, чтобы продать свой товар. Так, например, происходит на вторичном рынке iPhone за/в момент/после выхода новых iPhone, когда на рынок выходят десятки тысяч б/у iPhone, а покупателей значительно меньше.

Ответить

Alex Shapovalov

2

Итого если б не спекулировать биткоинами то от производства авто минус миллиард 

Ответить

Deniss Karpak

3

Красавцы. ~87% битков ходлит

Ответить

Федор Чеботарев

Deniss
0

Да.

Ответить

Arty Meendo

2

Одиннадцать штатов США требуют от производителей легковых автомобилей, чтобы те продавали определённый процент автомобилей с нулевым выбросом. Если они не в состоянии, то такие автопроизводители должны покупать нормативные кредиты (квоты) у других автопроизводителей, которые соответствуют этим требованиям. Например, у Теслы. В результате за последние 5 лет Тесла на этом заработала 3,3 мрд $., в т.ч. в 2020 году. 1,6 мрд. Это больше, чем прибыль Теслы. Т.е. не будь этого регулирования со стороны властей ряда штатов, Тесла ушла бы в неслабые убытки. Т.е. рост капитализации Теслы в 2020 году представляется чистым пузырём ;)

Ответить

Артём А.

0

@Илья Максимов
Как дела, друг?

Ответить

Судебный меч

Артём
5

На горящем пердаке достиг Плутона!

Ответить

Булат Сибгатуллин

1

биток !

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

🔥🔥🔥🔥🔥

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Даёшь комменты про пузырь!

Ответить

Николай Гончаров

Raimond
0

Да ладно вам, это же такой баян. 

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Антон piter

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Глеб Лубенников

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Этот pump ещё долго не остановить)
Ожидаем дальнейший рост акций по Tesla. Пришёл к тому, что держать их и не слушать мнение экспертов самое удачное)

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Раиль Хасанов

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Илон говорил, что не будут битки продавать

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Володя Степанов

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Все бы так век жили, как доходы теслы))) 

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