Tesla отчиталась за квартал: выручка выросла на 74% — до $10,39 млрд, компания прибыльна Статьи редакции
Компания показывает прибыль семь кварталов подряд — с середины 2019 года.
- Tesla показала седьмой подряд прибыльный квартал с ростом выручки на 74% год к году — с $5,99 млрд до $10,39 млрд и чистой прибылью в $438 млн, пишет CNBC.
- Компания отчиталась о прибыли от вложений $1,5 млрд в биткоин: Tesla продала биткоины на $272 млн, прибыль составила $101 млн.
- За первый квартал Tesla продала 184,8 тысяч автомобилей по всему миру — это больше, чем в последнем квартале 2020 года примерно на 4 тысячи машин.
- Прибыль Tesla растет на фоне высокого спроса в мире на Model 3, но компания не изменила многолетний прогноз роста поставок за год на 50%, отмечает Bloomberg.
- В январе 2021 года Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании.
Царь, чувак ездит на машине которую сам создал.
Интересно у директора АвтоВАЗа есть его «детище»?
Директор автоваза не создал ладу
Так а разве Теслу прям Илон Маск создал?
Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - отцы-основатели
https://e-cars.tech/2020/03/21/tesla-istoriya-odnoj-mechty/
Шел бы ты отсюда, дядя. Всё что Маск показывает - это он создал лично, даже форсунки для ракетных двигателей сам точил на фрезерном станке. А автопилот закодил сидя в туалете (хотел чтобы унитаз сам смывал).
Тоже верно, но он концепцию развития он определяет, или я ошибаюсь ?
Я не разбираюсь, лада веста сильно говёнее какого-нибудь рено в том же классе?
Я так понимаю за < 10k евро народ хочет от лады мерс С класса.
первый директор автоваза (во времена ссср) был вполне причастен. сегодняшние-боюсь они на ладах/рено/ниссанах россборки и не ездят
Бу Андерссон на Ладе ездил, когда был директором АвтоВАЗа... Был - потому как не выдержали владельцы АвтоВАЗа такого попрания вечных ценностей и сняли его с должности
Его сняли совсем из-за другого
По государственным "понятиям" крупный бизнес должен быть "социально-ответственным", т.е. минимум сокращений, недовольства населения итд
А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал
Поэтому и попросили
Экий камень в огород École Polytechnique. Французские инженеры они такие, знатные рукожопы.
Вооо, не знаю насколько это правда, но тем не менее.
Интересно, какая доля прибыли в этом отчете приходится на продажу зеленых нормативных кредитов производителям машин с ДВС. Раньше Tesla именно за счет них становилась прибыльной, а непосредственно по продажам автомобилей показывала убыток
https://meduza.io/feature/2021/02/02/tesla-vpervye-stala-pribylnoy-kompaniey-no-tolko-potomu-chto-pomogala-svoim-konkurentam-prodavat-benzinovye-avtomobili
А, ну все так и осталось:
Tesla also earns credits for exceeding emissions and fuel economy standards and then selling them to other carmakers that fall short so they can avoid penalties.
The company earned $518m from sales of those credits in the first quarter, an increase of 46% over the same quarter in 2020.
Без учета продажи квот и биткоинов собственно производство и продажи все ещё убыточны. Странно, что этого нет в заметке
ты из тех "ко-ко-ко, когда станет прибыльной, тогда и поговорим, а пока Маск маркетолог, а не бизнесмен"?
Нет, я из тех, кто считает, что в заметках нужно освещать все детали и вводить читателей в контекст происходящего
А вы, видимо, из тех, кто начинает нервничать, а не смеяться при словах "а король то голый"? :)
Еще один диванный искперт подтянулся) тесла то в гараже сидит?
"собственно производство и продажи все ещё убыточны" сам выдумал или помог кто нибудь?) Или может продажи зев кредитов и биткоинов помогают компании без проблем для покупателей и без займов выполнять утвержденную опционную программу для работников и маска?
Опционная программа - это расходная часть бизнес-модели. Это оплата труда персонала. Такая же, как гайки, болты и шины при сборке автомобиля. Если расходы выше доходов, то бизнес модель убыточна. А что вам не нравится?
Раз опционная программа это часть оплаты труда)) (что как бы весело но в целом да можно отнести) то и продажа зев кредитов и извлечение доходов от финансовых вложений такая же часть доходов. Ничуть не лучше и не хуже иных
Да куча компаний на рынке такие. Точнее, тесла хоть показывает прибыль, а условный убер нет, но капитализация раздута.
Так то практически все проекты Маска "заточены" на получение денег не от "реализации товаров населению", а на государственные дотации, субсидии и преференции. Плюс налоговые вычеты и льготные кредиты. И основные продажи - это продажи государству.
StarLink - строят для получения финансирования от государства за доставку интернета в сельскую местности. (к слову - почти 10 млрд. usd) ну и военные уже подсуетились.
SolarCity - насколько я помню, полностью на субсидиях и грантах. И там министерство обороны поучаствовало.
Гиперлупы - те рассчитаны на гос заказчика. Кстати, на vc не видел восторгов от тоннеля под Лос-Анджелесом, было?
Про SpaceX не буду ничего писать.
А в общем, Илон Маск - молодец. Прорывные инфраструктурные проекты всегда большие (и непонятен горизонт окупаемости), денег надо много, на частника надежды мало, вот он и выбрал государство, как источник прибыли )
Я, честно говоря, до сих пор не могу понять высокую и растущую стоимость акций компании. Есть кто расскажет?
Ты не понимаешь как работает фондовый рынок?
1. Компания достигает своих целей по росту
2. Инвесторы считают такую компанию хорошей инвестицией
3. Повышается спрос на акции
4. Цена растет.
Игорь, описанная Вами ситуация присуща лишь единицам Компаний на рынке, например, Microsoft и то, не всегда.
Остальные 90-100% зависят от соотношения спроса и предложения. Спрос можно создавать не только хорошей отчётностью, но и пампингом через группы, каналы, блоггеров, как это было с GameStop и другими.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.
Если упростить, то цена складывается не на основе прибыли, а соответствия показателей ожиданиям. Если компания делает прогноз что она добавит +10 миллионов подписчиков и выполняет по итогам года/квартала, то инвесторы скорее всего будут заинтересованы. Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас.
Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас
В России — обязательно :))) поэтому и непонимания столько
Как показала практика Теслы можно лет 10 не показывать, а стоить дороже мировых авто гигантов. Вывод: "инвесторов" больше интересует мнение других таких же спекулянтов, а не отчётность компании.
Ты можешь не разделять их убеждений, но если они двигают твои инвестиции вверх, ты должен защищать свою паству пока они делают тебя богатым
спекулянтов
Тут скорее всего вкладывалась какая-то негативная коннотация. Да, акции растут исходя из веры инвесторов в будущие показатели компании. Но акции - инструмент с высоким риском, особенно когда речь о технологических компаниях. При этом тот кто хоть раз читал S1 новоиспечённых единорогов знает что там эти риски черным по белому прописаны.
А ещё можно быть засранцами типа Порше))
https://pravo.ru/interpravo/news/view/23743/
Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.
Пожалуйста, есть евробонды под < 1% или вообще с негативной ставкой. Никаких спекуляций и рисков.
Инвесторы верят, что позиции Теслы будут только расти, значит на вложениях в акции Теслы можно заработать. Отсюда спрос и следовательно дорожающие акции Теслы
Никита, в целом довольно просто.
Когда количество покупок покупателей чего-либо (акции или картошка) больше, чем кол-во товара продавцов, то это что-либо растёт в цене. Например, iPhone в первый день продаж.
Когда количество покупок меньше, чем количество товаров продавцов, то последним нужно снизить цену, чтобы продать свой товар. Так, например, происходит на вторичном рынке iPhone за/в момент/после выхода новых iPhone, когда на рынок выходят десятки тысяч б/у iPhone, а покупателей значительно меньше.
Тоже офигеваю, как акции Tesla растут и растут. А если пофантазировать и посчитать, сколько было бы сейчас в кармане, если, например, купить акций Tesla на лям рублей в 2014 году, то немножко охренеешь.
И не говори. Именно поэтому я просто стараюсь даже не задумывать о таком, чтобы потом не сидеть и не расстраиваться.
Красавцы. ~87% битков ходлит
Итого если б не спекулировать биткоинами то от производства авто минус миллиард
@Илья Максимов
Как дела, друг?
Этот pump ещё долго не остановить)
Ожидаем дальнейший рост акций по Tesla. Пришёл к тому, что держать их и не слушать мнение экспертов самое удачное)
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