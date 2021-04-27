Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla отчиталась за квартал: выручка выросла на 74% — до $10,39 млрд, компания прибыльна Статьи редакции

Компания показывает прибыль семь кварталов подряд — с середины 2019 года.

  • Tesla показала седьмой подряд прибыльный квартал с ростом выручки на 74% год к году — с $5,99 млрд до $10,39 млрд и чистой прибылью в $438 млн, пишет CNBC.
  • Компания отчиталась о прибыли от вложений $1,5 млрд в биткоин: Tesla продала биткоины на $272 млн, прибыль составила $101 млн.
  • За первый квартал Tesla продала 184,8 тысяч автомобилей по всему миру — это больше, чем в последнем квартале 2020 года примерно на 4 тысячи машин.
  • Прибыль Tesla растет на фоне высокого спроса в мире на Model 3, но компания не изменила многолетний прогноз роста поставок за год на 50%, отмечает Bloomberg.
  • В январе 2021 года Tesla отчиталась о первой годовой прибыли в истории компании.
CNBC

#новость #tesla

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Михаил Синицын

13

Царь, чувак ездит на машине которую сам создал.
Интересно у директора АвтоВАЗа есть его «детище»?

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Михаил Баженов

Михаил
5

Директор автоваза не создал ладу

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
4

Так а разве Теслу прям Илон Маск создал?

Ответить

E-cars.tech

Юрий
2

Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг - отцы-основатели
https://e-cars.tech/2020/03/21/tesla-istoriya-odnoj-mechty/

История создания и развития корпорации Tesla…
Корпорация Tesla Motors, производитель самых популярных в мире электромобилей, появилась еще в…
e-cars.tech
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Сергей Подгорный

E-cars…
0

Шел бы ты отсюда, дядя. Всё что Маск показывает - это он создал лично, даже форсунки для ракетных двигателей сам точил на фрезерном станке. А автопилот закодил сидя в туалете (хотел чтобы унитаз сам смывал).

Ответить

Михаил Синицын

Михаил
1

Тоже верно, но он концепцию развития он определяет, или я ошибаюсь ?

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Igor Filippov

Михаил
0

Я не разбираюсь, лада веста сильно говёнее какого-нибудь рено в том же классе?

Ответить

Борис Б

Igor
1

Дешевле, чем Рено Логан, но выглядит внутри и снаружи не так отвратительно.

Ответить

Igor Filippov

Борис
4

Я так понимаю за < 10k евро народ хочет от лады мерс С класса.

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Сергей Подгорный

Igor
0
Ответить

Федор

Сергей
0

Ну, снаружи ещё ничего, а вот внутри...

Ответить

Сергей

Федор
0

А внутри двиган надежный. Что не так? Недавно видос смотрел, мужик 200к на весте за год проехал. Через 200к от немца останутся рожки да ножки.

Ответить

Andrew Freez

Михаил
0

первый директор автоваза (во времена ссср) был вполне причастен. сегодняшние-боюсь они на ладах/рено/ниссанах россборки и не ездят

Ответить

Alexander B

Михаил
1

Бу Андерссон на Ладе ездил, когда был директором АвтоВАЗа... Был - потому как не выдержали владельцы АвтоВАЗа такого попрания вечных ценностей и сняли его с должности

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Alexander
2

Его сняли совсем из-за другого
По государственным "понятиям" крупный бизнес должен быть "социально-ответственным", т.е. минимум сокращений, недовольства населения итд
А это никак не вяжется с экономич эффективностью, на которой этот завозной варяг настаивал
Поэтому и попросили

Ответить

Igor Filippov

Михаил
0

Экий камень в огород École Polytechnique. Французские инженеры они такие, знатные рукожопы.

Ответить

Федор Чеботарев

Igor
0

А какие нет?

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
0

Интересно было бы на это посмотреть. 

Ответить

Igor Chimbur

Михаил
0

Автоваз тут причем? Веста не хуже одноклассников.

Ответить

Юрий Белкин

Михаил
0

Вооо, не знаю насколько это правда, но тем не менее. 

На чем ездит директор «АвтоВАЗа»? Фото Весты…
В интернете появились фотографии служебного автомобиля директора «АвтоВАЗа» Николя Мора. Главу…
news.drom.ru
Ответить

Яся Зайцев

Михаил
0

да и оно учится в англии 

Ответить

Григорий Копиев

2

Интересно, какая доля прибыли в этом отчете приходится на продажу зеленых нормативных кредитов производителям машин с ДВС. Раньше Tesla именно за счет них становилась прибыльной, а непосредственно по продажам автомобилей показывала убыток

https://meduza.io/feature/2021/02/02/tesla-vpervye-stala-pribylnoy-kompaniey-no-tolko-potomu-chto-pomogala-svoim-konkurentam-prodavat-benzinovye-avtomobili

Ответить

Григорий Копиев

Григорий
6

А, ну все так и осталось:

Tesla also earns credits for exceeding emissions and fuel economy standards and then selling them to other carmakers that fall short so they can avoid penalties.

The company earned $518m from sales of those credits in the first quarter, an increase of 46% over the same quarter in 2020.

Без учета продажи квот и биткоинов собственно производство и продажи все ещё убыточны. Странно, что этого нет в заметке

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Nikolay Vavilov

Григорий
–2

ты из тех "ко-ко-ко, когда станет прибыльной, тогда и поговорим, а пока Маск маркетолог, а не бизнесмен"? 

Ответить

Григорий Копиев

Nikolay
4

Нет, я из тех, кто считает, что в заметках нужно освещать все детали и вводить читателей в контекст происходящего

Ответить

Антон piter

Nikolay
1

А вы, видимо, из тех, кто начинает нервничать, а не смеяться при словах "а король то голый"? :)

Ответить

Nikolay Vavilov

Антон
0

Еще один диванный искперт подтянулся) тесла то в гараже сидит?

Ответить

Антон piter

Nikolay
0

Зачем мне тесла?

Ответить

евгений аношин

Григорий
0

"собственно производство и продажи все ещё убыточны" сам выдумал или помог кто нибудь?) Или может продажи зев кредитов и биткоинов помогают компании без проблем для покупателей и без займов выполнять утвержденную опционную программу для работников и маска?

Ответить

Антон piter

евгений
0

Опционная программа - это расходная часть бизнес-модели. Это оплата труда персонала. Такая же, как гайки, болты и шины при сборке автомобиля. Если расходы выше доходов, то бизнес модель убыточна. А что вам не нравится?

Ответить

евгений аношин

Антон
0

Раз опционная программа это часть оплаты труда)) (что как бы весело но в целом да можно отнести) то и продажа зев кредитов и извлечение доходов от финансовых вложений такая же часть доходов. Ничуть не лучше и не хуже иных

Ответить

Кирилл Зимин

Григорий
0

Да куча компаний на рынке такие. Точнее, тесла хоть показывает прибыль, а условный убер нет, но капитализация раздута.

Ответить

Ilya Tkachenko

Григорий
0

Так то практически все проекты Маска "заточены" на получение денег не от "реализации товаров населению", а на государственные дотации, субсидии и преференции. Плюс налоговые вычеты и льготные кредиты. И основные продажи - это продажи государству.
StarLink - строят для получения финансирования от государства за доставку интернета в сельскую местности. (к слову - почти 10 млрд. usd) ну и военные уже подсуетились.
SolarCity - насколько я помню, полностью на субсидиях и грантах. И там министерство обороны поучаствовало.
Гиперлупы - те рассчитаны на гос заказчика. Кстати, на vc не видел восторгов от тоннеля под Лос-Анджелесом, было?
Про SpaceX не буду ничего писать.
А в общем, Илон Маск - молодец. Прорывные инфраструктурные проекты  всегда большие (и непонятен горизонт окупаемости), денег надо много, на частника надежды мало, вот он и выбрал государство, как источник прибыли ) 

Ответить

Никита Крупицкас

2

Я, честно говоря, до сих пор не могу понять высокую и растущую стоимость акций компании. Есть кто расскажет?

Ответить

Igor Filippov

Никита
6

Ты не понимаешь как работает фондовый рынок?
1. Компания достигает своих целей по росту
2. Инвесторы считают такую компанию хорошей инвестицией
3. Повышается спрос на акции
4. Цена растет.

Ответить

Руслан Яцукевич

Igor
2

Игорь, описанная Вами ситуация присуща лишь единицам Компаний на рынке, например, Microsoft и то, не всегда.
Остальные 90-100% зависят от соотношения спроса и предложения. Спрос можно создавать не только хорошей отчётностью, но и пампингом через группы, каналы, блоггеров, как это было с GameStop и другими.
Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.

Ответить

Igor Filippov

Руслан
4

 Есть ряд компаний, которые за 20 лет не заработали и доллара, в долгах, но стоят миллиарды.

Если упростить, то цена складывается не на основе прибыли, а соответствия показателей ожиданиям. Если компания делает прогноз что она добавит +10 миллионов подписчиков и выполняет по итогам года/квартала, то инвесторы скорее всего будут заинтересованы. Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас.

Ответить

Vasya Aksyonov

Igor
1

Не обязательно зарабатывать деньги прямо сейчас

В России — обязательно :))) поэтому и непонимания столько

Ответить

Борис Моренко

Igor
1

Как показала практика Теслы можно лет 10 не показывать, а стоить дороже мировых авто гигантов. Вывод: "инвесторов" больше интересует мнение других таких же спекулянтов, а не отчётность компании.

Ответить

Александр Якунин

Борис
0

Ты можешь не разделять их убеждений, но если они двигают твои инвестиции вверх, ты должен защищать свою паству пока они делают тебя богатым

Ответить

Igor Filippov

Борис
0

 спекулянтов

Тут скорее всего вкладывалась какая-то негативная коннотация. Да, акции растут исходя из веры инвесторов в будущие показатели компании. Но акции - инструмент с высоким риском, особенно когда речь о технологических компаниях. При этом тот кто хоть раз читал S1 новоиспечённых единорогов знает что там эти риски черным по белому прописаны. 

Ответить

Д Хб

Руслан
0

А ещё можно быть засранцами типа Порше))
https://pravo.ru/interpravo/news/view/23743/

Ответить

Федор Чеботарев

Д
0

Можно, но а нужно ли?

Ответить

Ware Wow

Никита
2

А NFT-токены понимаешь?
Инвестиции уже не про прибыль компаний.
Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.
Как бы донаты или коллекционирование.
Не важно сколько компания зарабатывает и какой P/E.

Ответить

Igor Filippov

Ware
0

 Инвестиции сейчас это просто фишки, бренды и спекуляция.

Пожалуйста, есть евробонды под < 1% или вообще с негативной ставкой. Никаких спекуляций и рисков.

Ответить

Almas Zhaxybayev

Никита
1

Инвесторы верят, что позиции Теслы будут только расти, значит на вложениях в акции Теслы можно заработать. Отсюда спрос и следовательно дорожающие акции Теслы

Ответить

dffd dffd

Almas
0

Удачи поднять денег на Тесла

Ответить

Almas Zhaxybayev

dffd
0

Спасибо, и вам удачных инвестиций

Ответить

Руслан Яцукевич

Никита
0

Никита, в целом довольно просто.
Когда количество покупок покупателей чего-либо (акции или картошка) больше, чем кол-во товара продавцов, то это что-либо растёт в цене. Например, iPhone в первый день продаж.
Когда количество покупок меньше, чем количество товаров продавцов, то последним нужно снизить цену, чтобы продать свой товар. Так, например, происходит на вторичном рынке iPhone за/в момент/после выхода новых iPhone, когда на рынок выходят десятки тысяч б/у iPhone, а покупателей значительно меньше.

Ответить

Сергей Милосердов

Никита
0

Тоже офигеваю, как акции Tesla растут и растут. А если пофантазировать и посчитать, сколько было бы сейчас в кармане, если, например, купить акций Tesla на лям рублей в 2014 году, то немножко охренеешь.

Ответить

Виктор Тихонов

Сергей
0

И  не говори. Именно поэтому я просто стараюсь даже не задумывать о таком, чтобы потом не сидеть и не расстраиваться. 

Ответить

Deniss Karpak

3

Красавцы. ~87% битков ходлит

Ответить

Федор Чеботарев

Deniss
0

Да.

Ответить

Булат Сибгатуллин

1

биток !

Ответить

Alex Shapovalov

1

Итого если б не спекулировать биткоинами то от производства авто минус миллиард 

Ответить

Артём А.

0

@Илья Максимов
Как дела, друг?

Ответить

Судебный меч

Артём
1

На горящем пердаке достиг Плутона!

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

🔥🔥🔥🔥🔥

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Даёшь комменты про пузырь!

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Антон piter

0

Del

Ответить

Глеб Лубенников

0

Этот pump ещё долго не остановить)
Ожидаем дальнейший рост акций по Tesla. Пришёл к тому, что держать их и не слушать мнение экспертов самое удачное)

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Раиль Хасанов

0

Илон говорил, что не будут битки продавать

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