Шереметьево начнёт эксперимент по идентификации пассажиров по лицу в сентябре Статьи редакции
Технология должна ускорить посадку и сократить контакты между людьми в условиях пандемии.
Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта, копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника. Двое из них подчеркнули, что план находится на стадии обсуждения.
Представитель Минцифры подтвердил изданию сроки запуска эксперимента. Контроль по лицу будут проводить при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота». Какое именно направление задействуют, не уточняется. При идентификации используют данные из Единой биометрической системы.
По словам представителя министерства, биометрия станет дополнительным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и будет добровольной для пассажиров.
Систему установят на входе в зону предполётного досмотра внутренних авиалиний и на выходах на посадку. В дальнейшем аэропорт рассчитывает подключить к проекту и другие авиакомпании.
Официальный представитель «Аэрофлота» рассказал, что на гейте установят биометрический турникет с камерой, которая за доли секунды идентифицирует личность человека — при посадке в самолёт пассажиру не нужно будет показывать посадочный талон и паспорт. Система сама проверит, является ли человек пассажиром рейса и прошёл ли он предполетный досмотр.
По итогам эксперимента в Шереметьево в декабре 2021 года планируют утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%.
По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, при использовании биометрии в аэропортах появятся те же риски, что и при любом использовании ЕБС. Например, риск утечки персональных данных. «Также сохраняются риски, связанные с использованием дипфейков и подменой биометрических данных», — добавил он.
Изначально ЕБС позволяла только дистанционно открывать счета и получать кредиты, но в конце 2020 года список услуг расширили. Оператором системы вместо «Ростелекома» станет «Центр технологий идентификации» — по 49% этой организации будет принадлежать «Ростелекому» и Сбербанку, ещё 2% — правительству России.
- В феврале 2021 года «Домодедово» анонсировало внедрение контроля пассажиров по биометрии лица — можно будет проходить все предполётные процедуры без предъявления бумажных документов.
- В том же месяце Минтранс заявил, что в 2023 году биометрия должна появиться в 6-15% российских аэропортах.
Если маску придётся спускать, не будет ли идентификация дополняться автоматическим штрафом?
"биометрия станет дополнительным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и будет добровольной для пассажиров" - 2021 год.
"биометрия станет единственным инструментом для прохождения контроля в аэропорту и будет обязательной для пассажиров" - 2022 год. Подготовил заранее, не благодарите
У меня на бывшей работе был стенд по распознаванию лиц. Плюс камера в коридоре. Все самые современные наработки. Так вот - два непохожих друг на друга человека - постоянно путались этой системой. А также там была система распознания настроения - Россия для хмурых, как ни улыбайся.
Точность распознания же - до 80%.
Шереметьево начнёт эксперимент по идентификации пассажиров по лицу в сентябре
А если у меня лицо не сентябрьское, а самое, что ни на есть февральское
А та Единая система - это если сдал биометрию на загранпаспорт, то в неё попал?
Нет. Но ничего не мешает запихнуть туда данные с любой фотки которую ты гдето оставил. Фото в банке на кредит, селфи с паспортом при оформлении разной хуйни и т.п.
Изначально ЕБС позволяла только дистанционно открывать счета и получать кредиты
А про дипфэйк они знают? Который развивается семимильными шагами.
Шереметьево начнёт эксперимент по идентификации пассажиров по лицу в сентябре
В нашей стране только эксперименты на нас и проводят.
- А что будет если пенсионный увеличить? А ничего не будет.
- А что если начать блочить крупные сервисы? А ниче не будет.
- А что если запустить идентификацию по лицу как в китае? А ниче не будет.
У нас же много полицаев, пускай просто приставят к каждому гражданину по одному полицейскому, будем вместе жить а он будет следить чтоб работали, платили налоги и не совершали ничего противозаконного.
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