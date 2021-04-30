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Транспорт
Евгения Евсеева

Дептранс Москвы начал тестировать «народный каршеринг» и анонсировал его запуск в Петербурге Статьи редакции

Тестировщики смогут сдать автомобиль в краткосрочную аренду друзьям или знакомым.

24 24 комментария
1990 просмотров

Проект называется «Рули», сообщил в Telegram-канале столичного Дептранса глава ведомства Максим Ликсутов. Всего для тестирования смогут зарегистрироваться 100 участников.

С помощью «народного каршеринга» горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду друзьям и знакомым. Для участия нужно будет скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нём.

Когда пользователь решит, что ему не нужен автомобиль, он может выставить в приложении статус и отметить людей из своего списка контактов, которым придут уведомления. Они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе как арендаторы.

Как пояснил Ликсутов, все условия будут обсуждаться в приложении — где взять или оставить машину, сколько продлится аренда, нужно ли заправлять или мыть автомобиль и сколько нужно заплатить.

Владелец машины будет получать данные об автомобиле в реальном времени — где он находится, какие у него скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам бесплатно установят телематическое оборудование и модули удалённого доступа. Нужно ли пользователям будет устанавливать такое оборудование в дальнейшем, в ведомстве не рассказали.

Первым 100 пользователям также предоставят ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса — но ущерб компенсируют, если будет виноват второй участник аварии. В будущем ведомство планирует добавить возможность страхования поездок по каско.

Кроме того, в ведомстве отметили, что оплата штрафов будет ложиться на нарушителя, а не владельца автомобиля — по дате нарушения будут определять, кто управлял машиной.

Будет ли для участников проекта бесплатной парковка, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга, Ликсутов не сообщил. Источники РБК рассказывали, что у пользователей такого права не будет.

Параллельно с нами сервис «Рули» запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из Правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение. Надеемся, что этот сервис будет удобен жителям обеих столиц

Максим Ликсутов
глава Дептранса Москвы

Дептранс Москвы анонсировал проект «народного каршеринга», который позволит горожанам сдавать личные машины в аренду, в сентябре 2020 года.

#новость #каршеринг

24 24 комментария
7
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Сергей Белоусов

9

Сомнительное удовольствие конечно. Ушатают машину, и хер те кто возместит, а стоимость за поездки не окупит никогда стоимость авто. Вон в Делике у машины 40к пробег, а по ощущениям все 140...

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Ware Wow

4

Ну идея здравая.
А там видно будет.

Личный авто будет для богатых.
Каршэринги тоже будут на классы делиться.

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Денис Демидов

Ware
4

Чушь 100%, никто свои тачки отдавать не будет, гос. компания спустит все на тормозах через полгода, иначе кроме как если крепко ограничить частные компании каршеринга, как в банковской отрасли все сделали во имя гос. банков. 

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Вячеслав Григорьев

Ware
2

Идея здравая, но сомнительна, если тачка личная то отдавать ее в каршеринг - значит превратить в убитое корыто. Думаю что это максимум будет интересно таксистам, которые пригоняли/покупали 1000 раз отремонтированные китайскими запчастями ведра, чтоб выжать их них максимум монетизации.

Ответить

Артём А.

Вячеслав
0

ты читал статью?

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Константин

Артём
0

Убитое корыто не потому, что её разобьют и страховка от Москвы все возместит, а потому, что будут эксплуатировать по скотски с перегазовками, ланчами и другими любимыми трюками многих водителей каршеринга.

Ответить

Alexey QuQu

Ware
0

Идея мертворожденная, выглядит как попил на разработке ПО

Ответить

Ma Fia

6

Ничего не понял. Причем тут дептранс Москвы? Питер уже в, составе Москвы?

Ответить

Константин Шукалов

3

Странная инициатива, на мой взгляд. Хз кто в своем уме отдаст автомобиль покататься, когда отношение к каршерингу видно по коммерческим машинам.

Еще представляю историю, когда вышел с утра ехать на работу где нибудь в Медведково, а машина твоя стоит в Бутово. Мало того, что её нужно забрать чтобы передвигаться по городу в течение дня, так еще и до нее ехать на карше/метро, что частично нивелирует выгоду от сдачи в аренду + потерянное время.

В общем и целом эта идея - потенциально потерянное время + расходы + шанс получить ушатанную машину за сомнительные копейки, ведь за такую тачку явно не будут платить больше, чем за карш от коммерческих компаний.

Ответить

Чит Чат

0

С какого хера государство лезет в бизнес?

Ответить

Nikolay Kapustin

Чит
2

А чего ты ему сделаешь? 

Ответить

Ware Wow

Чит
0

это общественный транспорт

Ответить

Артём А.

Чит
0

решают транспортные и инфраструктурные задачи крупных городов

Ответить

Кабельтов.ру

1

Кроме того, в ведомстве отметили, что оплата штрафов будет ложиться на нарушителя, а не владельца автомобиля — по дате нарушения будут определять, кто управлял машиной.

Сдаешь машину в бессрочную аренду "вымышленному" другу и катаешься без штрафов

Ответить

Mika

Кабельтов.ру
0

Хитрый какой. А налоги уплатить?

Ответить

Юрий Кушниров

1

Посмотрите внимательно на главную особенность. 
Знакомым. 
Т.е. тебе машина не нужна - пишешь своим знакомым с района - ребята, машинка стоит, не пользуюсь - если надо берите. 
Но нужна телематика  + страховка, это сильное ограничение для массового продукта. 

Ответить

Денис Демидов

Юрий
0

Был у тебя друг, взял машину и нет у тебя больше друга, социальный проект епт.

Ответить

Fred Han

–2

Я не сруль, я Чебурашка 

Ответить

Яков Ахмадуллин

0

Оплаичвают ОСАГО 100 машинам на 3 месяца (300 месяцев осаго ммультидрайв), оплачивают комплекс телематики на 100 машин. Прошу прощения, объясните, за это платят налогоплательщики? Или я ошибаюсь? Из какого бюджета финансирование проекта? 

Ответить

Кигхриль Vselensky

Яков
1

Да

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Комментарий удален

Hrachik Adjamian

0

Важное среди условий: машина должна быть младше 5 лет

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Евгений Кондратьев

0

"Когда пользователь решит, что ему не нужен автомобиль, он может", так и хочется добавить "его утилизировать".

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Олег Соколов

0

Ликсутов новую аферу придумал. Просто фантанирует идеями

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Александр Кудинов

0

Из FAQ:
Я думаю, что арендатор повредил автомобиль
1. Ущерб компенсирует арендатор, после аренды которого было зафиксировано повреждение, в соответсвии(прим: на сайте опечатка) с действующим законодательством Российской Федерации, по договоренности с владельцем автомобиля.

С учетом этого пункта, компенсировать ремонт будет очень сложно. Это в каршеринге они сразу с карты списывают ремонт, а тут владельцу придется побегать по судам и приставам.

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