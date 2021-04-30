Дептранс Москвы начал тестировать «народный каршеринг» и анонсировал его запуск в Петербурге Статьи редакции
Тестировщики смогут сдать автомобиль в краткосрочную аренду друзьям или знакомым.
Проект называется «Рули», сообщил в Telegram-канале столичного Дептранса глава ведомства Максим Ликсутов. Всего для тестирования смогут зарегистрироваться 100 участников.
С помощью «народного каршеринга» горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду друзьям и знакомым. Для участия нужно будет скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нём.
Когда пользователь решит, что ему не нужен автомобиль, он может выставить в приложении статус и отметить людей из своего списка контактов, которым придут уведомления. Они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе как арендаторы.
Как пояснил Ликсутов, все условия будут обсуждаться в приложении — где взять или оставить машину, сколько продлится аренда, нужно ли заправлять или мыть автомобиль и сколько нужно заплатить.
Владелец машины будет получать данные об автомобиле в реальном времени — где он находится, какие у него скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам бесплатно установят телематическое оборудование и модули удалённого доступа. Нужно ли пользователям будет устанавливать такое оборудование в дальнейшем, в ведомстве не рассказали.
Первым 100 пользователям также предоставят ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса — но ущерб компенсируют, если будет виноват второй участник аварии. В будущем ведомство планирует добавить возможность страхования поездок по каско.
Кроме того, в ведомстве отметили, что оплата штрафов будет ложиться на нарушителя, а не владельца автомобиля — по дате нарушения будут определять, кто управлял машиной.
Будет ли для участников проекта бесплатной парковка, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга, Ликсутов не сообщил. Источники РБК рассказывали, что у пользователей такого права не будет.
Дептранс Москвы анонсировал проект «народного каршеринга», который позволит горожанам сдавать личные машины в аренду, в сентябре 2020 года.
Сомнительное удовольствие конечно. Ушатают машину, и хер те кто возместит, а стоимость за поездки не окупит никогда стоимость авто. Вон в Делике у машины 40к пробег, а по ощущениям все 140...
Ну идея здравая.
А там видно будет.
Личный авто будет для богатых.
Каршэринги тоже будут на классы делиться.
Чушь 100%, никто свои тачки отдавать не будет, гос. компания спустит все на тормозах через полгода, иначе кроме как если крепко ограничить частные компании каршеринга, как в банковской отрасли все сделали во имя гос. банков.
Идея здравая, но сомнительна, если тачка личная то отдавать ее в каршеринг - значит превратить в убитое корыто. Думаю что это максимум будет интересно таксистам, которые пригоняли/покупали 1000 раз отремонтированные китайскими запчастями ведра, чтоб выжать их них максимум монетизации.
Убитое корыто не потому, что её разобьют и страховка от Москвы все возместит, а потому, что будут эксплуатировать по скотски с перегазовками, ланчами и другими любимыми трюками многих водителей каршеринга.
Странная инициатива, на мой взгляд. Хз кто в своем уме отдаст автомобиль покататься, когда отношение к каршерингу видно по коммерческим машинам.
Еще представляю историю, когда вышел с утра ехать на работу где нибудь в Медведково, а машина твоя стоит в Бутово. Мало того, что её нужно забрать чтобы передвигаться по городу в течение дня, так еще и до нее ехать на карше/метро, что частично нивелирует выгоду от сдачи в аренду + потерянное время.
В общем и целом эта идея - потенциально потерянное время + расходы + шанс получить ушатанную машину за сомнительные копейки, ведь за такую тачку явно не будут платить больше, чем за карш от коммерческих компаний.
С какого хера государство лезет в бизнес?
Кроме того, в ведомстве отметили, что оплата штрафов будет ложиться на нарушителя, а не владельца автомобиля — по дате нарушения будут определять, кто управлял машиной.
Сдаешь машину в бессрочную аренду "вымышленному" другу и катаешься без штрафов
Посмотрите внимательно на главную особенность.
Знакомым.
Т.е. тебе машина не нужна - пишешь своим знакомым с района - ребята, машинка стоит, не пользуюсь - если надо берите.
Но нужна телематика + страховка, это сильное ограничение для массового продукта.
Был у тебя друг, взял машину и нет у тебя больше друга, социальный проект епт.
Оплаичвают ОСАГО 100 машинам на 3 месяца (300 месяцев осаго ммультидрайв), оплачивают комплекс телематики на 100 машин. Прошу прощения, объясните, за это платят налогоплательщики? Или я ошибаюсь? Из какого бюджета финансирование проекта?
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"Когда пользователь решит, что ему не нужен автомобиль, он может", так и хочется добавить "его утилизировать".
Из FAQ:
Я думаю, что арендатор повредил автомобиль
1. Ущерб компенсирует арендатор, после аренды которого было зафиксировано повреждение, в соответсвии(прим: на сайте опечатка) с действующим законодательством Российской Федерации, по договоренности с владельцем автомобиля.
С учетом этого пункта, компенсировать ремонт будет очень сложно. Это в каршеринге они сразу с карты списывают ремонт, а тут владельцу придется побегать по судам и приставам.
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