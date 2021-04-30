Тестировщики смогут сдать автомобиль в краткосрочную аренду друзьям или знакомым.

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Проект называется «Рули», сообщил в Telegram-канале столичного Дептранса глава ведомства Максим Ликсутов. Всего для тестирования смогут зарегистрироваться 100 участников.

С помощью «народного каршеринга» горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду друзьям и знакомым. Для участия нужно будет скачать приложение «Рули» и зарегистрироваться в нём.

Когда пользователь решит, что ему не нужен автомобиль, он может выставить в приложении статус и отметить людей из своего списка контактов, которым придут уведомления. Они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе как арендаторы.

Как пояснил Ликсутов, все условия будут обсуждаться в приложении — где взять или оставить машину, сколько продлится аренда, нужно ли заправлять или мыть автомобиль и сколько нужно заплатить.

Владелец машины будет получать данные об автомобиле в реальном времени — где он находится, какие у него скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам бесплатно установят телематическое оборудование и модули удалённого доступа. Нужно ли пользователям будет устанавливать такое оборудование в дальнейшем, в ведомстве не рассказали.

Первым 100 пользователям также предоставят ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса — но ущерб компенсируют, если будет виноват второй участник аварии. В будущем ведомство планирует добавить возможность страхования поездок по каско.

Кроме того, в ведомстве отметили, что оплата штрафов будет ложиться на нарушителя, а не владельца автомобиля — по дате нарушения будут определять, кто управлял машиной.

Будет ли для участников проекта бесплатной парковка, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга, Ликсутов не сообщил. Источники РБК рассказывали, что у пользователей такого права не будет.

Параллельно с нами сервис «Рули» запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из Правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение. Надеемся, что этот сервис будет удобен жителям обеих столиц Максим Ликсутов глава Дептранса Москвы