«Яндекс.Такси» запустится в Норвегии Статьи редакции
Сейчас сервис под брендами Yango и Yandex Go работает в 16 странах.
- «Яндекс» ищет исполнительного менеджера Yango (международное подразделение «Яндекс.Такси») в Норвегии, обнаружил корреспондент РБК на сайте по поиску вакансий Facancy.
- Согласно другой вакансии на сайте «Яндекса», компания ищет координатора в норвежское отделение Yango. Он будет управлять потоком водителей, которые приходят на работу в региональный центр Yango, и помогать им по телефону с использованием приложения и другими техническими проблемами.
- Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил изданию информацию о выходе на новый рынок. «Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматривает различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — отметил он.
- Сервисы «Яндекса» работают и в других европейских странах. «Яндекс.Такси» официально представила бренд Yango в ноябре 2018 года, одновременно с запуском сервиса в Хельсинки.
- Сейчас сервис по заказу поездок под брендами Yango и Yandex Go есть в 16 странах, включая Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.
- В 2020 году «Яндекс» запустил «Лавку» в Израиле под брендом Deli. В компании уточнили vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. В апреле компания решила запустить сервис в Париже и Лондоне.
Неплохо что Яндекс пытается некоторые сервисы вывести на глобальный рынок, в России уже тесно становится.
В Лондоне и NYC они на хрен не кому не уперлись и денег не хватит конкурировать с монополистами там. Именно по этому и выходят в страны где есть шанс оторвать кусок рынка.
которые лучше команд аналитиков из крупнейших it корпораций.
В чем меряете? Над комментаторами с vc не висит угроза русского pip или неполучение премии. Думать о том, что какие-то боги сидят в Яндексе - это нужно быть отбитым наглухо.
Нет бы в Лондон зайти или NYC :0)
Комментируешь, даже не дочитав новость? "В апреле компания решила запустить сервис в Париже и Лондоне."
Настолько популярен, что Foodpanda там открывает дарк-сторы, а местный Утконос привлек недавно четверть млрд евро
https://www.eu-startups.com/2021/04/norway-based-kolonial-a-leading-online-grocery-store-lands-e223-million-and-re-brands-to-oda/
Яндекс будет стараться наращивать такой бизнес в странах, где очень органично можно будет потом пустить беспилот. Если с Лондоном большая проблема с Такси, то там можно пустить Лавку, а далее за ней потянется беспилот, который постепенно и приведет к тому, что возможно там и такси будет.
Интересно узнать, будут ли они юзать сценарий повышенного спроса 24/7 или норвежцев такой хуйней долго не наёбешь.
В египте запуститесь! В хургаде невозможно нормальную тачку найти! )
Египту нужна дорожная реформа (имхо), тут Яндекс такси не откидакшься
Монополизировали своим агрегатором всю страну и теперь на Европу навострились
Это цель любого бизнеса.
30 лет как Советский Союз прикрылся, а у людей до сих пор каша в голове. Могут в одном предложении топить за частный рынок и возмущаться, что цены формируются рыночным способом за счет спроса-предложения, а бизнесмены стремятся захватить максимальную долю рынка (да как они смеют!)
А кто там главный конкурент? Uber?
Скорее всего хотят закрепиться на рынках, где законодательно, беспилотные авто разрешат раньше всего.
Будет забавно смотреть, как Яндекс на тот же рынок такси в Британии выходить начнёт
а там агрегаторы в принципе-то разрешены?
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