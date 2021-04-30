Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс.Такси» запустится в Норвегии Статьи редакции

Сейчас сервис под брендами Yango и Yandex Go работает в 16 странах.

  • «Яндекс» ищет исполнительного менеджера Yango (международное подразделение «Яндекс.Такси») в Норвегии, обнаружил корреспондент РБК на сайте по поиску вакансий Facancy.
  • Согласно другой вакансии на сайте «Яндекса», компания ищет координатора в норвежское отделение Yango. Он будет управлять потоком водителей, которые приходят на работу в региональный центр Yango, и помогать им по телефону с использованием приложения и другими техническими проблемами.
  • Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил изданию информацию о выходе на новый рынок. «Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматривает различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — отметил он.
  • Сервисы «Яндекса» работают и в других европейских странах. «Яндекс.Такси» официально представила бренд Yango в ноябре 2018 года, одновременно с запуском сервиса в Хельсинки.
  • Сейчас сервис по заказу поездок под брендами Yango и Yandex Go есть в 16 странах, включая Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.
  • В 2020 году «Яндекс» запустил «Лавку» в Израиле под брендом Deli. В компании уточнили vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. В апреле компания решила запустить сервис в Париже и Лондоне.

#новость #яндекс #яндекстакси

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37 37 комментариев
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Вячеслав Григорьев

16

Неплохо что Яндекс пытается некоторые сервисы вывести на глобальный рынок, в России уже тесно становится.

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Sht_Anton

Вячеслав
2

Яндекс ищет жо..ные локации, куда никто не хочет заходить из мировых компаний. Нет бы в Лондон зайти или NYC :0)
А так, какой смысл в такси, если этим такси почти никто не пользуется. Тот же Убер в Норвегии присутствует номинально, чуть популярнее него Bolt

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Вячеслав Григорьев

Sht_Anton
7

В Лондоне и NYC они на хрен не кому не уперлись и денег не хватит конкурировать с монополистами там. Именно по этому и выходят в страны где есть шанс оторвать кусок рынка.

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Sht_Anton

Вячеслав
2

Так там нет рынка такси и быть не может. Ни в Хельсинки, ни в Норвегии. Там мало того, что отлично развит ОТ, так плотность населения мизерная и люди живут в субурбии. В этом нет экономического смысла, иначе бы там уже были все крупные игроки, как в Лондоне и NYC/

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Вячеслав

Sht_Ant…
8

Постоянная рубрика аналитиков с vc, которые лучше команд аналитиков из крупнейших it корпораций.

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BearStrikesBack

Вячеслав
1

которые лучше команд аналитиков из крупнейших it корпораций.

В чем меряете? Над комментаторами с vc не висит угроза русского pip или неполучение премии. Думать о том, что какие-то боги сидят в Яндексе - это нужно быть отбитым наглухо.

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Sht_Anton

Вячеслав
1

Ну ты же высказываешь свое мнение) А команда аналитиков у них тоже состоит из людей, причем, которые тоже могут ошибаться. Например, как они ошиблись с Румынией. Ну и в целом по отчетности компании видно, что аналитика у них так себе. Уже дошло до квартальных убытков

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Алексей

Sht_Ant…
0

Глупость. В Осло такси много (несмотря на совершенно космические цены и отвратный сервис). У таксистов много преференций: езда по полосам для ОТ, стоянки, машины без налогов покупают и т.п. Есть социальные заказы на такси которые оплачивает муниципалитет.

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Sht_Anton

Алексей
1

Цены там действительно космические на такси, но сервис на порядок лучше, чем при прилете, например, в московский аэропорт.
И как раз из-за особенностей регулирования там невозможно поставить этот бизнес на поток

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Алексей

Sht_Ant…
0

Сервис тут (в Осло) отвратный, в России уже лет 10 можно вызвать машину в два клика на телефоне. Не уверен, что тут такое и сейчас возможно.

Ответить

Sht_Anton

Алексей
0

Не уверен, что тут такое и сейчас возможно.

Т.е. ты не пользуешься такси от слова "совсем", а пытаешься как опытный юзер здесь вставить свою точку зрения?)
Начнем с того, что в такси Осло нет того откровенного хлама, что запросто может к тебе приехать в РФ

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Алексей

Sht_Ant…
0

Я тут живу и пользуюсь. Да в основном новые машины премиум сегмента, но в России это точно также доступно: Убер.Блэк или что там. С другой стороны дешевого такси тут нет в принципе.

Ответить

Eugene Danilov

Sht_Ant…
–2

Нет бы в Лондон зайти или NYC :0)

Комментируешь, даже не дочитав новость? "В апреле компания решила запустить сервис в Париже и Лондоне."

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Sht_Anton

Eugene
0

Прости, мой маленький виртуальный знакомый, но Лавка и Такси - это разные сегменты :)
Рынок доставки в Норвегии популярен все по той же причине, что не популярен рынок такси. 

Ответить

Sht_Anton

Eugene
0

Настолько популярен, что Foodpanda там открывает дарк-сторы, а местный Утконос привлек недавно четверть млрд евро
https://www.eu-startups.com/2021/04/norway-based-kolonial-a-leading-online-grocery-store-lands-e223-million-and-re-brands-to-oda/

Ответить

Кирилл Загоскин

Sht_Anton
0

Яндекс будет стараться наращивать такой бизнес в странах, где очень органично можно будет потом пустить беспилот. Если с Лондоном большая проблема с Такси, то там можно пустить Лавку, а далее за ней потянется беспилот, который постепенно и приведет к тому, что возможно там и такси будет. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Вячеслав
0

Как выводит, так и заводит обратно.

Ответить

Алексей Волосач

3

Интересно узнать, будут ли они юзать сценарий повышенного спроса 24/7 или норвежцев такой хуйней долго не наёбешь. 

Ответить

Николай Владимирович Грудинин

2

В египте запуститесь! В хургаде невозможно нормальную тачку найти! )

Ответить

Илья Шишкунов

Николай
1

Египту нужна дорожная реформа (имхо), тут Яндекс такси не откидакшься 

Ответить

Johnny Vorony

Николай
0

Ты еще Вьетнам и Таиланд предложи )

Ответить

Sergey Naumovich

–2

Монополизировали своим агрегатором всю страну и теперь на Европу навострились

Ответить

Вячеслав Григорьев

Sergey
5

Это цель любого бизнеса.

Ответить

Eugene Danilov

Вячеслав
2

30 лет как Советский Союз прикрылся, а у людей до сих пор каша в голове. Могут в одном предложении топить за частный рынок и возмущаться, что цены формируются рыночным способом за счет спроса-предложения, а бизнесмены стремятся захватить максимальную долю рынка (да как они смеют!)

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
–1

Они вообще-то уже давно представлены на европейском рынке.

Ответить

Валентин Колосов

1

А кто там главный конкурент? Uber?

Ответить

Raimond Vladimirov

Валентин
1

Незнаю насчёт Uber, но в Осло Bolt вроде тоже есть

Ответить

Sht_Anton

Валентин
0

Нет там конкурентов, там главный конкурент - это ОТ, шеринг (от скутеров до электрокаров) и личный авто

Ответить

Валентин Колосов

Sht_Anton
0

Ну значит грамотно выходят, молодцы

Ответить

Алексей Фомичёв

1

Скорее всего хотят закрепиться на рынках, где законодательно, беспилотные авто разрешат раньше всего.

Ответить

Люц Шнайдер

Алексей
0

Интересная гипотеза, кстати. 

Ответить

Универсальный историк

1

⛤⛤⛤⛤⛤

Ответить

Илья Шишкунов

0

Будет забавно смотреть, как Яндекс на тот же рынок такси в Британии выходить начнёт

Ответить

Sht_Anton

Илья
2

Не начнет. Сервис существует уже несколько лет и видна политика компании: пробовать выходить туда, куда другие не выходят, либо считают эти рынки не приоритетными

Ответить

Michael Barabash

Илья
0

а там агрегаторы в принципе-то разрешены?

Ответить

Илья Шишкунов

Michael
0

Ну там местная мафия такси бухтела на Убер, что сейчас не знаю 

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Sht_Anton

Michael
0

Конечно, это один из самых конкурентных рынков в мире

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