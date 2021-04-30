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Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис автомобилей по подписке Anytime Prime разрешил пользователям ездить по всей России Статьи редакции

Услуга доступна по запросу и только клиентам после десяти дней поездок.

12 12 комментариев
1303 просмотров

Сервис Anytime Prime расширил зону поездок на всю Россию, соответствующее письмо получили пользователи. В компании уточнили vc.ru, что предложение доступно только пользователям, у которых есть минимум 10 дней поездок.

Функция доступна по предварительному запросу в службу поддержки. Для тех, кто недавно присоединился к сервису и ещё не использовал его десять дней, сохранится ограничение на поездки — 200 км от МКАД.

В сервисе отметили, что в расширенную зону не входит Калининградская область. Зона поездок по всей России будет действовать всегда.

По 11 мая пользователи сервиса могут оформить подписку «Майские, на 10 дней» с безлимитным пробегом — этот же тариф будет действовать для поездок по России. Например, машины из категории «Комфорт» обойдутся в 30 тысяч рублей за 10 дней. После окончания подписки цены на поездки по стране будут зависеть от категории машин.

Anytime принадлежит компании «Микро капитал Руссия», которая также владеет «Делимобилем». В 2019 году компания запустила сервис подписки Anytime Prime с BMW, Mercedes-Benz и другими машинами премиум-класса, который тестировала с декабря 2018-го.

#новость #anytime

12 12 комментариев
6
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2

То есть можно взять свежий BMW в Москве и поехать в Дагестан?

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роман долгополов

-
1

Славянам можно)

Ответить

Вячеслав Григорьев

-
0

Для Дагестана приоры выделяют, иначе не поймут.

Ответить

Андрей Фомичев

-
0

Там суточные лимиты маленькие

Ответить

Sam Beckett

1

10 дней за 30к? Это сейчас нормальная цена арендной тачки?

Ответить

Mike Glukhov

Sam
2

да

Ответить

Андрей Задоркин

Sam
0

Вы удивитесь,
Но к примеру в Армении цена будет минимум в 1,5 раза выше на машины по классу ниже

Ответить

Bublikov Anton

Sam
0

Конечно, зависит от марки и региона, но нет, у любой мелкой конторы проката в МСК, можно взять даже посуточно по 2к, да даже в том же Делимобиле сутки по 2к.
На эконом и 10 дней реально найти от 1,5к, я думаю

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Хозяин

0

по запросу
только клиентам после десяти дней поездок
только для автомобилей сума цифр номера которого равна сегодняшней дате
только в полнолуние
только с ограничением дневного пробега в 50 километров
и нет всё-таки недоступна

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NEFORMAT 13

0

Странно мне не пришло письмо, но новости хорошие

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Diana Kovaleva

0

Вот это я понимаю красивый автомобиль)

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Денис Пихаров

0

Так тупо, что приходится гуглить ссылку

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