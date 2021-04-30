{"id":3194,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3194&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/236464&hash=abf1753d8ea7420e8f161daf1db5ef87a3a55cc61304fdcf727ce2973dc61bbd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Маша Цепелева

Дептранс Москвы на месяц перенёс ужесточение правил проезда для грузовиков после жалоб бизнеса Статьи редакции

Компании жаловались, что не успевают оформить пропуска, что грозит сбоем поставок.

12 12 комментариев
820 просмотров

Ограничение на въезд грузовиков на МКАД и в город начнет действовать не с 5 мая, а с 15 июня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

С 15 июня транзитные грузовики тяжелее 3,5 тонн не смогут выезжать за пределы ЦКАД без специального пропуска. За проезд без пропуска грозит штраф в 5 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

Накануне ввода ограничений представители бизнеса жаловались, что не могут получить пропуска. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил «Коммерсанту», что перевозчикам продуктов отказывали из-за неправильно оформленных документов. Это грозило задержками в поставках продуктов.

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров писал, что причины отказов не объясняют, а пропуска аннулируют за нарушение маршрута и не явки на адрес. При этом временные пропуска можно оформить всего 2 раза в месяц.

Мэрия Москвы сообщает, что получила больше 36 тысяч заявок на пропуска.

Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с коронавирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня.

департамент транспорта Москвы

1-10 мая сотрудники департамента транспорта Москвы, отвечающие за выдачу пропусков, будут работать в обычном режиме.

#новость

12 12 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 240903, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Apr 2021 16:25:07 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Шукалов

4

Гончаров в ФБ закатил истерику по этому поводу :D Давно не видел, чтобы у него так бомбило. 100% сейчас Макдоналдс будет виноват в том, что у Теремка начнутся перебои в поставках )

Ответить

Andrey Vasilev

Константин
0

В смысле давно? Попробуйте сказать что-нибудь плохое про его блины и отойдите на безопасное расстояние.

Ответить

Mikhail Goncharov

Andrey
2

А зачем говорить плохое про блины? Если мы сделали ошибку, то я первый извиняюсь и ошибка будет исправлена. А если это наброс г...а на радиатор, то можно не отходить даже.

Ответить

Маркетологов к стенке

0

В принципе, правильное дело, но надо идти дальше и в центр города переходить на проезд по чет/нечетным номерам. Уже давно бы все разгрузили. Так же запретить внутри Садового - парковку, только если в самом здании есть паркинг и для тех, кто там прописан. Садовое конечно нужно сократить до одной полосы для машин, одна для высокоскоростного трамвая по кругу и выделенка для общественного. И было бы шикарно

Ответить

Bender Rodriguez

Маркетологов
0

до одной полосы, лол)) в центре городов вообще не бывает центральных дорог в одну полосу просто потому что машины не разъедутся, так что до двух-трех ок

Ответить

Маркетологов к стенке

Bender
0

Одна полоса для машин и рядом выделенка. Если авария, то можно проехать по выделенке. Скорость понизить до 60 км/ч и успокоить трафик.
В большинстве улочек вообще одна полоса.
Другой вариант, оставить две полосы, но сделать одностороннее движение.

Ответить

Leo Uvarov

Маркетологов
0

Да отменить автодвижение вообще, а дороги застроить человейниками и торговыми центрами. Снабжение вести через метро в ночное время + дроны. 

Ответить

Mikhail Goncharov

–1

По этому поводу вот такой развернутый комментарий: https://vc.ru/u/66145-mikhail-goncharov/240861-cifrovoy-monstr-na-svobode

Цифровой монстр на свободе
Цифровой монстр вырвался на свободу и теперь его не остановить. За последний год цифровизация…
vc.ru
Ответить

Илья Илья

Mikhail
1

Просто хочу напомнить вам об этом:

Ответить

Mikhail Goncharov

Илья
0

В данном случае все отношения носят публичный, открытый характер и касаются всего бизнеса. Так что ваш намёк не в тему 

Ответить

Илья Илья

Mikhail
0

Я понимаю, что мой намек это не совсем в тему. Хотел лишь вам показать, что проблема может коснуться абсолютно каждого. 

Ответить

greg chudnoff

0

 после жалоб бизнеса

ну и сколько жалоб занесли в дептранс? офшор не лопнет? )))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #31: прародитель дизайна iPod Classic Дитер Рамс, мировая сенсация арт-тусовки 80-х Кит Харинг
И другие творческие гении в подборке документальных фильмов от Futura by red_mad_robot.
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Главная проблема российских музеев — оцифровка экспонатов
Почему переводить коллекции в «цифру» сложно и что будет, если этого не сделать.
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента Венчурной Академии Ильи Ивахина. Имитация встречи инвестиционного комитета со стартапами
У нас сегодня в #ВенчурнаяАкадемия была имитация встречи инвестиционного комитета со стартапами (тяжело в учении - легк…

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Кучеряев
за день
Грустно когда авторитет пары старичков ставится выше жизней сотен миллионов людей.
Посольство США приостановит выдачу большинства виз для россиян
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

greg chudnoff

Дептранс Москвы на месяц…

Dragon Lord

«Мы просто устали…

Sergio Molotkoni

«Мы просто устали…

Денис Демидов

В Китае приняли закон по борьбе…

Кирилл Вечкасов

3 признака того, что вы купите…

Murat Oshroev

Spotify разместил билборд с…

Денис Демидов

В Китае приняли закон по борьбе…

Indig0

«Мы просто устали…

Макс Лакостов

Галера для программиста

Илья Илья

Дептранс Москвы на месяц…

Artyom Shulyak

«Мы просто устали…

Вадим Швальняк

Еврокомиссия обвинила Apple в…

Влад Алексеев

Посольство США приостановит…

okocrm

Чек-лист для малого бизнеса…

Мурад Муртазалиев

Посольство США приостановит…

Пётр Сдобин

«Медуза» объявила о сборе…

Инспектор

Spotify разместил билборд с…

Антон Антонов

Посольство США приостановит…

Nikolay Werner

Это бесит не только тебя. Тест…

Сергей Подгорный

Посольство США приостановит…
null