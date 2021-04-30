Дептранс Москвы на месяц перенёс ужесточение правил проезда для грузовиков после жалоб бизнеса Статьи редакции
Компании жаловались, что не успевают оформить пропуска, что грозит сбоем поставок.
Ограничение на въезд грузовиков на МКАД и в город начнет действовать не с 5 мая, а с 15 июня, сообщили в столичном департаменте транспорта.
С 15 июня транзитные грузовики тяжелее 3,5 тонн не смогут выезжать за пределы ЦКАД без специального пропуска. За проезд без пропуска грозит штраф в 5 тысяч рублей за каждый факт нарушения.
Накануне ввода ограничений представители бизнеса жаловались, что не могут получить пропуска. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил «Коммерсанту», что перевозчикам продуктов отказывали из-за неправильно оформленных документов. Это грозило задержками в поставках продуктов.
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров писал, что причины отказов не объясняют, а пропуска аннулируют за нарушение маршрута и не явки на адрес. При этом временные пропуска можно оформить всего 2 раза в месяц.
Мэрия Москвы сообщает, что получила больше 36 тысяч заявок на пропуска.
1-10 мая сотрудники департамента транспорта Москвы, отвечающие за выдачу пропусков, будут работать в обычном режиме.
Гончаров в ФБ закатил истерику по этому поводу :D Давно не видел, чтобы у него так бомбило. 100% сейчас Макдоналдс будет виноват в том, что у Теремка начнутся перебои в поставках )
В смысле давно? Попробуйте сказать что-нибудь плохое про его блины и отойдите на безопасное расстояние.
А зачем говорить плохое про блины? Если мы сделали ошибку, то я первый извиняюсь и ошибка будет исправлена. А если это наброс г...а на радиатор, то можно не отходить даже.
В принципе, правильное дело, но надо идти дальше и в центр города переходить на проезд по чет/нечетным номерам. Уже давно бы все разгрузили. Так же запретить внутри Садового - парковку, только если в самом здании есть паркинг и для тех, кто там прописан. Садовое конечно нужно сократить до одной полосы для машин, одна для высокоскоростного трамвая по кругу и выделенка для общественного. И было бы шикарно
до одной полосы, лол)) в центре городов вообще не бывает центральных дорог в одну полосу просто потому что машины не разъедутся, так что до двух-трех ок
Одна полоса для машин и рядом выделенка. Если авария, то можно проехать по выделенке. Скорость понизить до 60 км/ч и успокоить трафик.
В большинстве улочек вообще одна полоса.
Другой вариант, оставить две полосы, но сделать одностороннее движение.
Да отменить автодвижение вообще, а дороги застроить человейниками и торговыми центрами. Снабжение вести через метро в ночное время + дроны.
По этому поводу вот такой развернутый комментарий: https://vc.ru/u/66145-mikhail-goncharov/240861-cifrovoy-monstr-na-svobode
В данном случае все отношения носят публичный, открытый характер и касаются всего бизнеса. Так что ваш намёк не в тему
после жалоб бизнеса
ну и сколько жалоб занесли в дептранс? офшор не лопнет? )))
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