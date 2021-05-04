Транспорт
Маша Цепелева

Британский стартап Arrival Дениса Свердлова вместе с Uber разработает электротакси Статьи редакции

Производство планируют запустить в конце 2023 года, а машины поставлять не только Uber.

  • В рамках сотрудничества с Uber автомобиль сможет напрямую подключаться к приложению, потенциально позволяя такси-сервису автоматически подбирать машины на заказы в зависимости от заряда аккумулятора, сообщает The Guardian.

  • Авторы проекта хотят сделать электромобиль удобным для водителя, который проводит часы за рулем. Для этого будут использовать легкие и износостойкие материалы. В салоне хотят сделать панорамную стеклянную крышу и возможность складывать переднее пассажирское сидение, чтобы вместить больше багажа.

  • Электромобиль Arrival будет доступен не только для Uber, но и для других покупателей. Это будет первая машина для Arrival, до этого стартап специализировался на автобусах и фургонах.
  • В октябре 2020 года дептранс Москвы сообщил о планах протестировать электробусы Arrival в столице. В марте 2021 года стартап показал свой первый электрический фургон.
  • Arrival основал в Лондоне бывший владелец Yota Денис Свердлов в 2014 году. Компания вышла на Nasdaq по схеме с поглощением в марте 2021 года. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд, пишет Forbes.

#новость #arrival #uber

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Niko Nick

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Небольшой жёлтый робот

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дептранс Москвы сообщил о планах протестировать электробусы

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