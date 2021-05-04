Британский стартап Arrival Дениса Свердлова вместе с Uber разработает электротакси Статьи редакции
Производство планируют запустить в конце 2023 года, а машины поставлять не только Uber.
- В рамках сотрудничества с Uber автомобиль сможет напрямую подключаться к приложению, потенциально позволяя такси-сервису автоматически подбирать машины на заказы в зависимости от заряда аккумулятора, сообщает The Guardian.
Авторы проекта хотят сделать электромобиль удобным для водителя, который проводит часы за рулем. Для этого будут использовать легкие и износостойкие материалы. В салоне хотят сделать панорамную стеклянную крышу и возможность складывать переднее пассажирское сидение, чтобы вместить больше багажа.
- Электромобиль Arrival будет доступен не только для Uber, но и для других покупателей. Это будет первая машина для Arrival, до этого стартап специализировался на автобусах и фургонах.
- В октябре 2020 года дептранс Москвы сообщил о планах протестировать электробусы Arrival в столице. В марте 2021 года стартап показал свой первый электрический фургон.
- Arrival основал в Лондоне бывший владелец Yota Денис Свердлов в 2014 году. Компания вышла на Nasdaq по схеме с поглощением в марте 2021 года. Оценка самого стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд, пишет Forbes.
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