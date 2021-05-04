Транспорт
Маша Цепелева

Volkswagen займется разработкой чипов для беспилотных автомобилей Статьи редакции

Автоконцерн будет проектировать микросхемы и отдавать их на производство подрядчику.

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс в интервью Handelsblatt анонсировал производство микросхем.

Чипы нужны для оценки беспилотниками ситуации на дороге: обработки информации от внешних радаров, видео- и ультразвуковых датчиков, анализа картографических данных, использования искусственного интеллекта для поиска закономерностей и принятия решений за доли секунды.

Собственные чипы позволят Volkswagen быстрее внедрять новые функции в автомобили и менять дизайн. За разработку будет отвечать собственный производитель программного обеспечения Volkswagen компания Cariad. К 2025 году Volkswagen планирует инвестировать в подразделение €7 млрд ($8,44 млрд).

  • В ноябре 2020 года источники Bloomberg сообщили, что Volkswagen выпустит компактный электромобиль, универсал и микроавтобус к 2023 году, при этом Дисс открыто говорил, что будущее рынка электро- и беспилотных автомобилей за ИТ-компаниями.
  • ИТ-компании все чаще работают с автопроизводителями. В январе 2021 года Geely заявила о выпуске электромобилей вместе с китайским поисковиком Baidu. В марте 2021 года источники Reuters сообщили, что Xiaomi хочет выпускать электромобили под своим брендом на заводе китайской Great Wall.

#новость #volkswagen

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Raimond Vladimirov

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Понятный шаг, явно этот дефицит скоро не закончится

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Небольшой жёлтый робот

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Voltswagen

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