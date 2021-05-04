S7 задумалась о создании собственного лоукостера в России Статьи редакции
Группа реализует проект «в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании».
Об идее S7 Group создать бюджетную авиакомпанию «Ведомостям» рассказали три источника в авиаотрасли. По словам одного из них, в Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7.
В S7 подтвердили изданию проработку такого вопроса. «Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — рассказал представитель перевозчика.
Он отметил, что группа будет заниматься проектом только в случае «высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании». При этом речь идёт о новой компании, а не переходе самой S7 Airlines в лоукост-сегмент. Детали проекта в S7 не раскрыли.
В Минтрансе не ответили на вопросы газеты. В Boeing и Airbus отказались от комментарие, в «ВТБ лизинге», «Сбер лизинге», ГТЛК и «ВЭБ лизинге» — крупнейших компаниях по лизингу авиатехники в России — также не дали комментариев.
Один из источников «Ведомостей» предполагает, что S7 может запустить лоукостер на базе бывшей авиакомпании «Глобус»: авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года. Парк «Глобуса» (23 самолета Boeing 737) был передан в «Сибирь», при этом юрлица не объединялись, уточняет газета.
- В феврале 2021 года Росавиация сообщала, что российские авиакомпании пока отказались от идеи создания лоукостеров. При этом потенциальные инвесторы могут заинтересоваться такими проектами после восстановления пассажироперевозок, отмечали в ведомстве.
- По итогам 2020 года убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в России достиг почти 125 млрд рублей против 4 млрд рублей прибыли в 2019 году, подсчитал РБК. Год с прибылью закончил только лоукостер «Победа».
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