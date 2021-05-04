Транспорт
Евгения Евсеева

Эстонский такси-сервис Bolt вышел на рынок каршеринга Статьи редакции

Компания запустила каршеринг в Таллине и планирует расширяться в других странах, если проект будет удачным.

  • Bolt собирается инвестировать €20 млн ($24 млн) в запуск каршеринга Bolt Drive в Европе 2021 году, пишет CNBC.
  • Сначала сервис будет работать в пилотном режиме в Таллине, где находится штаб-квартира компании. Представитель Bolt сообщил, что если проект будет успешным, в 2021 году Bolt Drive выйдет на несколько других европейских рынков.
  • Компания предоставит для аренды около 500 автомобилей, в том числе модели Toyota Yaris, Volkswagen Golf и Skoda Scala, а также более крупные автомобили, такие Toyota CHR, Volkswagen Troc и Skoda Kamiq. Для аренды будут доступны также и электромобили.
  • Стоимость услуги будет зависеть от марки автомобиля. Например, аренда Toyota Yaris будет стоить €0,07 в минуту (максимум €3,90 в час) и €0,15 за километр. Если арендовать автомобиль на два часа для поездки на 10 км, водитель заплатит €9,30. Платить за парковку или бензин не нужно.
  • Кроме такси, у Bolt есть сервис аренды электровелосипедов и доставки еды. В России сервис запустился в апреле 2019 года, начав работу в Санкт-Петербурге. Под брендом Bolt компания также предлагает аренду самокатов.

#новость #bolt

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Небольшой жёлтый робот

1

Я не буду шутить про Эстонию

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Алексей Лисовицкий

Небольшой
8

Сэр, вы настоящий джентельмен. В свою очередь, обещаю не шутить про болт 

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Sht_Anton

Небольшой
1

Шутки тут могут быть только про то, когда они покажут хотя бы какой-то финрезультат, пока это такая же топка для денег, как у Яндекса и Убера. А так, их экспансии на разные рынки позавидует даже Убер)

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Vlad Sporykhin

2

Bolt молодцы.

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Soslan Chekhov

1

Стремительно

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Дмитрий О

0

Главное если попасть тюрьму, не говорить, что ездишь на Болте. Могут не так понять, потом не отмоешься.

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Женя Гагарин

Дмитрий
1

Пропаганда идей АУЕ теперь подпадает под статью 282.1

До 12 лет. 

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Дмитрий О

Женя
0

Пропаганда АУЕ это  .... информация направленная на формирование привлекательности криминального образа поведения.
Так, что это мимо

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Тот самый партизан

Дмитрий
0

Ст. 6.21 КоАП РФ об «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

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Raimond Vladimirov

0

Посмотрим, как у них пойдёт. Может скоро и в нашем Тарту запустят.

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