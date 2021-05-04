Эстонский такси-сервис Bolt вышел на рынок каршеринга Статьи редакции
Компания запустила каршеринг в Таллине и планирует расширяться в других странах, если проект будет удачным.
- Bolt собирается инвестировать €20 млн ($24 млн) в запуск каршеринга Bolt Drive в Европе 2021 году, пишет CNBC.
- Сначала сервис будет работать в пилотном режиме в Таллине, где находится штаб-квартира компании. Представитель Bolt сообщил, что если проект будет успешным, в 2021 году Bolt Drive выйдет на несколько других европейских рынков.
- Компания предоставит для аренды около 500 автомобилей, в том числе модели Toyota Yaris, Volkswagen Golf и Skoda Scala, а также более крупные автомобили, такие Toyota CHR, Volkswagen Troc и Skoda Kamiq. Для аренды будут доступны также и электромобили.
- Стоимость услуги будет зависеть от марки автомобиля. Например, аренда Toyota Yaris будет стоить €0,07 в минуту (максимум €3,90 в час) и €0,15 за километр. Если арендовать автомобиль на два часа для поездки на 10 км, водитель заплатит €9,30. Платить за парковку или бензин не нужно.
- Кроме такси, у Bolt есть сервис аренды электровелосипедов и доставки еды. В России сервис запустился в апреле 2019 года, начав работу в Санкт-Петербурге. Под брендом Bolt компания также предлагает аренду самокатов.
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10 комментариев
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Я не буду шутить про Эстонию
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Сэр, вы настоящий джентельмен. В свою очередь, обещаю не шутить про болт
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Главное если попасть тюрьму, не говорить, что ездишь на Болте. Могут не так понять, потом не отмоешься.
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1
Пропаганда идей АУЕ теперь подпадает под статью 282.1
До 12 лет.
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0
Ст. 6.21 КоАП РФ об «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
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