Шведский стартап-разработчик беспилотных и электрогрузовиков Einride привлёк $110 млн для выхода в США Статьи редакции
Среди клиентов компания называет Coca-Cola, Oatly, Lidl и Electrolux.
В раунде B участвовали фонды Temasek, Soros Fund Management LLC, Northzone и Maersk Growth и другие инвесторы. Стартап использует финансирование для экспансии в Европе и выход в США до конца 2021 года, уточняет TechCrunch.
Условия сделки и оценка компании не раскрываются. По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $152,3 млн.
Основанная в 2016 году Einride занимается разработкой двух типов грузовиков: электрические машины, управляемые людьми, и беспилотные кабины. У стартапа также есть цифровая платформа для операторов, которая позволяет планировать маршруту, составлять графики движения и выставлять счета.
Einride известна благодаря Einride Pod (ранее T/Pod) — беспилотникам без кабины водителя, которые управляются удалённо, отмечает издание. Машина первого поколения в 2019 году прошла испытания на дорогах общего пользования в Швеции.
В октябре стартап представил обновлённые грузовики, которые в зависимости от уровня автономности начнут поставляться заказчикам в 2021-2023 годах.
Ох, сколько их.
Как потом будет интересно, сколько останется, какие стандарты будут
Блоги компаний
Показать еще