{"id":3249,"title":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=3249&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/239271&hash=fae6c5f92575e26f9c04005b57317c9a3af40e2c6e2fa194cd098d8c62485847","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Маша Цепелева

Tesla раскроет данные с датчиков своих электромобилей для владельцев машин в Китае Статьи редакции

На решение повлиял протест женщины, которая заявила об аварии из-за отказа тормозов в машине.

14 14 комментариев
957 просмотров

Tesla разработает специальную платформу с базой данных о поездках, к которой предоставит доступ клиентам из Китая, сообщает Bloomberg.

Компания не раскрывает, какие именно данные опубликует и будет ли доступ к ним бесплатным. Сервис начнет работать до конца 2021 года.

Ранее Tesla не раскрывала данные с датчиков своих машин. Но в апреле 2021 года отступила от своих правил из-за давления китайских властей и протеста клиентки.

Владелица Tesla Model 3 на выставке Auto Shanghai 2021 забралась на крышу одного из автомобилей в футболке «Тормоза Tesla вышли из строя!». Женщина заявила, что из-за неисправной системы торможения произошла авария, в которой чуть не погиб ее отец.

Global Times @globaltimesnews
A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident. https://t.co/ct7RmF1agM

Через несколько дней Tesla опубликовала отчёт о движении машины. Данные показали, что автомобиль двигался со скоростью 118 км/ч перед столкновением и замедлился до 48,5 км/ч в час после того, как были задействованы тормоза. За полчаса до аварии водитель тормозил более 40 раз и несколько раз разгонялся до 100 км/ч.

#новость #tesla

14 14 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 14, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 242782, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 May 2021 13:16:29 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

3216q114

1

118 км/ч и перед столкновением замедлилась до 48,5 км/ч после нажатия на тормоз.

А дальше ногами тормозить нужно ?
Интересно как база данных поездок, должна показать что тормоза работают или наоборот не работают ?

Ответить

Андрей Деревянко

3216q114
5

А дальше был удар, видимо

Ответить

3216q114

Андрей
0

Я тэг сарказм пропустил

Ответить

Борис Васильев

3216q114
2

А дальше ногами тормозить нужно ?

Полагаю, цель публикации суммы данной информации в демонстрации стиля опасной езды водителя и не соблюдение дистанции.

Ответить

Alexandre Svergoun

3216q114
2

Можно сравнить положение педали тормоза и давления в цилиндре гидроусилителя. 
Там кстати лимит скорости был 80. 
40 раз жать на тормоз на Тесле это не нормально.  Она тормозит мотором когда ногу с газа убираешь.  Обычно за полчаса вождения в лучшем случае пару раз тормоз задействуешь.

Ответить

Фундаментальный ящик

1

 - которая заявила об аварии из-за отказа тормозов в машине.
- Через несколько дней Tesla опубликовала отчёт о движении машины за полчаса до аварии. 

Ответить

Олег Крегонин

Фундаментальный
0

А Панасенков работает там?

Ответить

Alexandr Simonov

Олег
1

профессиональный тормоз 

Ответить

No Name

Олег
0

"Ты был пойман за руку, как дешёвка".jpg

Ответить

Денис Демидов

1

Похоже на провокацию спецслужб Китая, раз данные сможет получить китайский гражданин, сможет и МГБ КНР за него)))

Ответить

Комментарий удален

Harry Tuttle

0

- Мой папка чуть не помер в аварии.
- Хорошо-хорошо, мы раскроем китайскому правительству данные о поездках.
- Папе стало лучше.

Ответить

Dmitry Shevelev

0

Тут надо знать что девочка кричит громко, но от экспертизы машины и тормозов отказывается, так что или денег хочет или заказуха..

Ответить

Andreas Lapueros

–1

Почему-то вспоминается чёрное зеркало (кажется там было) и то как можно удаленно слегка повредить тормоза или другую важную систему... Это не чужой ноутбук хакнуть, тут уже человеческие жизни 

Ответить

Alexandre Svergoun

Andreas
0

Осталось узнать  : зачем? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как ИП добровольно оформить банкротство, чтобы освободиться от долгов перед кредиторами: пошаговая инструкция
Сегодня мы подготовили подробную инструкцию по добровольному оформлению банкротства. Она пригодится предпринимателям, д…
CoMagic
Подписан
Отписаться
Как postview-аналитика до ROMI помогла повысить эффективность медиа рекламы до 80%?
Можно ли определить, как именно просмотры медийной рекламы влияют на сделки? Да! Читайте совместный кейс Smartis, ГК ФС…
Digital Security
Подписан
Отписаться
Как надежно спрятать секреты за паролем
В начале двухтысячных ИТ-компании выступили с инициативой объявить первый четверг мая Всемирным днем паролей. С 2013 го…

Показать еще

Лучшие комментарии
Andre Macareno
за день
Пояснительная бригада: Шаг цены на фондовом рынке — не 0.01, как у копеек, а 0.0001, а float и double при обращении с деньгами не используется, так как теряется точность Отсюда 429496.7295 * 1000 -> 4294967295…
Nasdaq приостановила трансляцию котировок Berkshire Hathaway Уоррена Баффета из-за слишком высокой цены акций
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

Bublikov Anton

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Qqqq

Netflix выкупил права на…

Илья Шишкунов

Продажи Adidas и Nike упали на…

Дмитрий Евсеев

Правительство временно…

Илья Шишкунов

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Андрей Волхонский

SpaceX впервые успешно посадила…

Дмитрий Евсеев

Правительство временно…

Евгений Бв

SpaceX впервые успешно посадила…

Ekaterina Yuzefovich

Шок-контент: почему джунов не…

Денис Демидов

Tesla раскроет данные с…

Илья Шишкунов

Microsoft позволит европейским…

Finindie

Я изучил 105 отчетов компаний…

KINCH

Nestle представила собственный…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…
null