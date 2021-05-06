Tesla раскроет данные с датчиков своих электромобилей для владельцев машин в Китае Статьи редакции
На решение повлиял протест женщины, которая заявила об аварии из-за отказа тормозов в машине.
Tesla разработает специальную платформу с базой данных о поездках, к которой предоставит доступ клиентам из Китая, сообщает Bloomberg.
Компания не раскрывает, какие именно данные опубликует и будет ли доступ к ним бесплатным. Сервис начнет работать до конца 2021 года.
Ранее Tesla не раскрывала данные с датчиков своих машин. Но в апреле 2021 года отступила от своих правил из-за давления китайских властей и протеста клиентки.
Владелица Tesla Model 3 на выставке Auto Shanghai 2021 забралась на крышу одного из автомобилей в футболке «Тормоза Tesla вышли из строя!». Женщина заявила, что из-за неисправной системы торможения произошла авария, в которой чуть не погиб ее отец.
Через несколько дней Tesla опубликовала отчёт о движении машины. Данные показали, что автомобиль двигался со скоростью 118 км/ч перед столкновением и замедлился до 48,5 км/ч в час после того, как были задействованы тормоза. За полчаса до аварии водитель тормозил более 40 раз и несколько раз разгонялся до 100 км/ч.
118 км/ч и перед столкновением замедлилась до 48,5 км/ч после нажатия на тормоз.
А дальше ногами тормозить нужно ?
Интересно как база данных поездок, должна показать что тормоза работают или наоборот не работают ?
А дальше был удар, видимо
А дальше ногами тормозить нужно ?
Полагаю, цель публикации суммы данной информации в демонстрации стиля опасной езды водителя и не соблюдение дистанции.
Можно сравнить положение педали тормоза и давления в цилиндре гидроусилителя.
Там кстати лимит скорости был 80.
40 раз жать на тормоз на Тесле это не нормально. Она тормозит мотором когда ногу с газа убираешь. Обычно за полчаса вождения в лучшем случае пару раз тормоз задействуешь.
А Панасенков работает там?
Похоже на провокацию спецслужб Китая, раз данные сможет получить китайский гражданин, сможет и МГБ КНР за него)))
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- Мой папка чуть не помер в аварии.
- Хорошо-хорошо, мы раскроем китайскому правительству данные о поездках.
- Папе стало лучше.
Тут надо знать что девочка кричит громко, но от экспертизы машины и тормозов отказывается, так что или денег хочет или заказуха..
Почему-то вспоминается чёрное зеркало (кажется там было) и то как можно удаленно слегка повредить тормоза или другую важную систему... Это не чужой ноутбук хакнуть, тут уже человеческие жизни
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