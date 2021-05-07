Правительство обязало нефтяников продавать бензин независимым АЗС по рыночной стоимости для стабилизации цен на топливо Статьи редакции
В середине марта о новом топливном кризисе в России предупреждала Счётная палата.
По данным правительства, новый подход «снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо.
Постановление правительства РФ также вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Кабмин считает, что это может помочь избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС: поставщики будут заранее планировать объёмы поставок на каждую заправку.
- 17 марта Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России. 1 мая заработала новая формула расчета цены бензина: базовая цена топлива, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на четыре тысячи рублей — до 52,3 тысячи за тонну. Предполагается, что расходы бюджета из-за этого увеличатся на 350 миллиардов рублей в 2021-2023 году.
- По оценкам Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (на АИ-92 — до 53,6 тысячи рублей, а на АИ-95 — до 55,3 тысячи рублей за тонну).
А ФАС не слышал, что за этими монопольными ценообразованиями надо следить? И если есть факт нарушения, то штрафуете да так чтоб задумались в следующий раз.
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