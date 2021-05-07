В январе глава Tesla заявлял, что в 2021 году машины научатся водить самостоятельно лучше, чем это делают люди.

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Инженеры Tesla усомнились в словах Илона Маска о том, что к концу 2021 года компания сможет разработать полностью автономный автомобиль. Пересказ служебной записки по итогам разговора представителей компании с департаментом транспорта Калифорнии опубликовало Reuters.

Летом 2020 года Илон Маск заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, что программа для автономного автомобиля будет представлена до конца 2021 года.

В январе 2021 года во время телефонной конференции по финансовым вопросам Маск был уверен, «что в этом году автомобиль сможет управлять собой надежнее, чем человек».

В апреле 2021 года глава Tesla опубликовал твит о том, что до выпуска осталось немного, и бета-версия программы «взорвет мозг».

Инженер Tesla по автономному вождению Си Джей Мур в разговоре с департаментом транспорта пояснил, что заявление Маска не соответсвует реальному положению дел и нельзя утверждать, что компания достигнет цели до конца 2021 года.

По данным служебной записки, система автономного вождения все еще на втором уровне, на котором необходимо постоянное присутствие водителя в машине. Уровень полностью автономного вождения — пятый.