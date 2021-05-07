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Транспорт
Маша Цепелева

«Твит Илона далёк от реальности»: инженеры Tesla усомнились в выпуске полностью автономной машины до конца года Статьи редакции

В январе глава Tesla заявлял, что в 2021 году машины научатся водить самостоятельно лучше, чем это делают люди.

7 7 комментариев
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Инженеры Tesla усомнились в словах Илона Маска о том, что к концу 2021 года компания сможет разработать полностью автономный автомобиль. Пересказ служебной записки по итогам разговора представителей компании с департаментом транспорта Калифорнии опубликовало Reuters.

Летом 2020 года Илон Маск заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, что программа для автономного автомобиля будет представлена до конца 2021 года.

В январе 2021 года во время телефонной конференции по финансовым вопросам Маск был уверен, «что в этом году автомобиль сможет управлять собой надежнее, чем человек».

В апреле 2021 года глава Tesla опубликовал твит о том, что до выпуска осталось немного, и бета-версия программы «взорвет мозг».

Elon Musk @elonmusk
@teslaownersSV @TeslaNY @Tesla Gating factor is achieving & proving higher safety with pure vision than with vision+radar. We are almost there.

FSD Beta V9.0 will blow your mind.

Инженер Tesla по автономному вождению Си Джей Мур в разговоре с департаментом транспорта пояснил, что заявление Маска не соответсвует реальному положению дел и нельзя утверждать, что компания достигнет цели до конца 2021 года.

По данным служебной записки, система автономного вождения все еще на втором уровне, на котором необходимо постоянное присутствие водителя в машине. Уровень полностью автономного вождения — пятый.

Представители департамента и Tesla отказались комментировать служебную записку, сообщает Reuters.

#новость #tesla

7 7 комментариев
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Raimond Vladimirov

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Бывший инженер Tesla по автономному вождению Си Джей Мур

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Иван Иванов

2

Ответ Илона Маска.

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Константин Арбузов

0

Если каждый винтик, будет прогнозировать и планировать в место процессора ... будет весело)))

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Комментарий удален

Хозяин

Евгений
1

@Инспектор 

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Николай Каменев

0

По тому что выкладывает яндекс, мне кажется они ближе к цели автопилота в авто.

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Антон Штадлер

Николай
0

Вы - жертва маркетологов :0)

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Николай Глущенко

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Как-то нелепо. Маск обычно словами не разбрасывается. Либо они столкнулись с совершенно новой проблемой, либо инженер оказался чуть глуповатым.

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