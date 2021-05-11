Harley Davidson начнёт выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire Статьи редакции
Первую модель нового бренда представят в июле.
Harley Davidson представит первый электроцикл под новым брендом на Международной выставке мотоциклов 8 июля 2021 года, сообщает TechCrunch.
Первый выставочный зал LiveWire откроется в Калифорнии, также будет «виртуальная» штаб-квартира с центрами в Кремниевой долине и Милуоки.
- Harley Davidson представила первый электрический мотоцикл в 2018 году, он стоил $29 799 (около 2,21 млн рублей). Производство было запущено в 2019 году. Тогда у дилеров возникли проблемы с продажами электроциклов из-за высокой цены, пишет Reuters.
- Как сообщает TechCrunch, годовая выручка Harley Davidson упала почти на 24% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Летом 2020 года компания сократила 700 рабочих мест.
Harley Davidson разработала пятилетний стратегический план «Hardwire» и планирует продолжать инвестиции в рынок электроэнергии. В октябре 2020 года компания представила электровелосипеды Serial 1 Cycle.
Будет еще больше беспечных ангелов, теперь без шума.
- О, это Харлей! Красавец!
- Не, это ЛайвВая
- А, китаец... Отстой, а я думал Харлей
- Ну это тоже Хар...
- Ничего себе как Китай вырос
- Но, но... 😥
Личной Валера
В каждой шутки..
Volvo куплен китайцами, Jaguar индийцами, Segway опять китайцами...
1. Выглядит он ЗБС.
2. Не нужен никакой выхлоп Харлея, нужно создать новый электрический звук с ощущением взлета Ём@нной ракеты.
Когда скорость превышает, спидометр замазывается
Помнится Харлей, то ли запатентовал характерный звук своих моторов, то ли собирался это сделать. Не исключено, что на электробайках будут встроенные динамики с имитацией звуков бензиновых движков.
Херня, а как же поиграть ручкой газа, особеннов пробке? Это как устраивать дискотеку в наушниках. Или кричать: "дорогу, дорогу".
У производителя фм процов omnia одноименный софт есть для радиовещателей😏
На футболке Харлей Девидсон на спине: "Если ты видишь эту надпись, то моя телка....данулась с мотоцикла".
Ой зря, Харлей имеет репутацию байков для старых и не клёвых чуваков. Благодаря электричкам появилась возможность смахнуть нафталин и омолодить марку. Бан ДВС мотоциклов всё ближе, а в странах третьего мира их продукция не пользуется спросом.
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