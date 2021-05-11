Транспорт
Маша Цепелева

Harley Davidson начнёт выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire Статьи редакции

Первую модель нового бренда представят в июле.

  • Harley Davidson представит первый электроцикл под новым брендом на Международной выставке мотоциклов 8 июля 2021 года, сообщает TechCrunch.

  • Первый выставочный зал LiveWire откроется в Калифорнии, также будет «виртуальная» штаб-квартира с центрами в Кремниевой долине и Милуоки.

  • Harley Davidson представила первый электрический мотоцикл в 2018 году, он стоил $29 799 (около 2,21 млн рублей). Производство было запущено в 2019 году. Тогда у дилеров возникли проблемы с продажами электроциклов из-за высокой цены, пишет Reuters.
  • Как сообщает TechCrunch, годовая выручка Harley Davidson упала почти на 24% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Летом 2020 года компания сократила 700 рабочих мест.

  • Harley Davidson разработала пятилетний стратегический план «Hardwire» и планирует продолжать инвестиции в рынок электроэнергии. В октябре 2020 года компания представила электровелосипеды Serial 1 Cycle.

LiveWire

#новость #harleydavidson

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Black Jack

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Будет еще больше беспечных ангелов, теперь без шума.

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Андрей Крамарь

Black
7

Бесшумных ангелов. И электроволков.

Ответить

Ware Wow

Black
2

Автомобилисты ждут летнего сезона с содроганием...

Ответить

Антон Волков

Ware
0

Люди которым требуется пересадка органов, только рады их сезону 

Ответить

Alex Moren

Black
1

Без мощных динамиков мертвый проект

Ответить

Alex Black

6

- О, это Харлей! Красавец!
- Не, это ЛайвВая
- А, китаец... Отстой, а я думал Харлей
- Ну это тоже Хар...
- Ничего себе как Китай вырос
- Но, но... 😥

Ответить

Личной Валера

Alex
0

В каждой шутки..

Volvo куплен китайцами, Jaguar индийцами, Segway опять китайцами... 

Ответить

KINCH

2

1. Выглядит он ЗБС.
2. Не нужен никакой выхлоп Харлея, нужно создать новый электрический звук с ощущением взлета Ём@нной ракеты.

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Victor Cold

KINCH
0

Когда скорость превышает, спидометр замазывается

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KINCH

Victor
0

Нет, не может быть такого 

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Zloy Sniper

1

Помнится Харлей, то ли запатентовал характерный звук своих моторов, то ли собирался это сделать. Не исключено, что на электробайках будут встроенные динамики с имитацией звуков бензиновых движков.

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Александр Рысьев

0

Это уже не то будет. Хотя интересно посмотреть что получится.

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Artem Gn

0

Херня, а как же поиграть ручкой газа, особеннов пробке? Это как устраивать дискотеку в наушниках. Или кричать: "дорогу, дорогу".

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Роман Викторович

0

У производителя фм процов omnia одноименный софт есть для радиовещателей😏

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Павел Харламов

0

А из колонок электро байкеров будет издаваться звук харлея )))

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Александр Гудков

0

На футболке Харлей Девидсон на спине: "Если ты видишь эту надпись, то моя телка....данулась с мотоцикла".

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Michael Wylsakom

–1
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Михаил Ефименко

–1

Ой зря, Харлей имеет репутацию байков для старых и не клёвых чуваков. Благодаря электричкам появилась возможность смахнуть нафталин и омолодить марку. Бан ДВС мотоциклов всё ближе, а в странах третьего мира их продукция не пользуется спросом.

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